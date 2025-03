Vorarlberg wählt Gemeinderäte und Bürgermeister neu

Bregenz - Die 96 Vorarlberger Kommunen wählen heute, Sonntag, ihre Gemeindevertretungen. In 61 Gemeinden werden auch die Bürgermeister direkt gewählt. Um die landesweit zu vergebenden 1.839 Mandate bewerben sich 198 Listen, für die Bürgermeisterwahlen stehen 129 Kandidaten bereit. Wahlberechtigt sind 307.891 Personen. Wie bei allen Urnengängen in Vorarlberg ist um 13.00 Uhr Wahlschluss, bis zum frühen Abend sollten die Ergebnisse aller Kommunen inklusive Wahlkarten vorliegen.

Mindestens 18 Tote bei Stürmen und Tornados in den USA

Washington - Bei schweren Stürmen und Tornados vor allem im Süden der USA sind mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Die Unwetter hatten am Freitag begonnen. Die US-Wetterbehörde NOAA warnte vor weiteren massiven Unwettern. Besonders starke Tornados könnten im Laufe des Nachmittags (Ortszeit) im Bundesstaat Mississippi auftreten. Einige könnten sehr gefährlich werden.

Videokonferenz: "Kollektiver Druck" auf Putin gefordert

Brüssel - Eine vom britischen Premier Keir Starmer aktivierte Koalition westlicher Ukraine-Unterstützer droht Russland mit schärferen Sanktionen und mehr Militärhilfe für Kiew, wenn Moskau eine "sofortige und bedingungslose" Waffenruhe ablehnt. Kremlchef Wladimir Putin müsse mit großem Druck an den Verhandlungstisch geholt werden, so Starmer nach einem Videochat mit rund 25 westlichen Staats- und Regierungschefs, den NATO- und EU-Spitzen sowie Ukraines Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Kellogg nur noch für Ukraine zuständig

Washington - US-Präsident Donald Trump entzieht seinem Vertrauten Keith Kellogg die Rolle des US-Sondergesandten für Russland. Kelloggs Rolle werde von der des Sondergesandten für die Ukraine und Russland auf die des Sondergesandten für die Ukraine eingegrenzt, schrieb Trump am Samstag auf seiner Plattform Truth Social. Vertreter Russlands hatten Insidern zufolge den USA mitgeteilt, dass sie Kellogg nicht an hochrangigen Gesprächen zur Beendigung des Ukraine-Krieges beteiligen wollten.

Hunderttausende strömen in Belgrad zu Protest gegen Vucic

Belgrad - Riesige Menschenmassen sind ins Zentrum der serbischen Hauptstadt Belgrad zur wahrscheinlich größten Demonstration in der Geschichte des Balkanlandes geströmt. Hunderttausende folgten dem Demonstrationsaufruf der studentischen Protestbewegung unter dem Motto "Am 15. für die 15", berichtete der Nachrichtensender N1. Drohnenaufnahmen, die mehrere serbische Medien anfertigten, zeigten langgezogene Straßenzüge der Belgrader Innenstadt voller Menschen.

Gemeinden in der Toskana nach Erdrutschen abgeschnitten

Rom/Florenz - Schwere Unwetter gehen weiter in der italienischen Region Toskana nieder. Nach heftigen Niederschlägen am Freitag sind laut aktuellen Angaben 14 kleinere Gemeinden in der Provinz Florenz abgeschnitten, 248 Personen mussten evakuiert und in Räumen des Zivilschutzes untergebracht werden, teilten die Behörden am Samstag mit. In mehreren Gemeinden kam es zu Stromausfällen. Einige regionale Bahnverbindungen waren unterbrochen, nachdem Bäume umgestürzt waren.

Trump ordnet Angriffe auf Houthi-Miliz im Jemen an

Sanaa/Washington - US-Präsident Donald Trump hat massive Angriffe gegen die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz im Jemen angeordnet. Die USA würden derzeit Luftangriffe auf die Stützpunkte, Anführer und Raketenabwehrstellungen der Terroristen ausführen, um die amerikanische Schifffahrt zu schützen und die Freiheit der Schifffahrt wiederherzustellen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Ungarns Premier Orb�n nennt politische Gegner "Wanzen"

Budapest - Ungarns Premier Viktor Orb�n hat Polit-Gegner und Kritiker seiner Regierung als "Wanzen" beschimpft. Der Rechtspopulist kündigte zum Nationalfeiertag am Samstag in Budapest laut dem Onlineportal HVG.hu einen "großen Osterputz" an: "Die Wanzen haben überwintert. Wir liquidieren die Finanzmaschinerie, die mit korrupten Dollar Politiker, Richter, Journalisten, Pseudo-Zivilorganisationen und politische Aktivisten gekauft hat." Gleichzeitig protestierten Massen gegen Orb�n.

