EU will in kommenden fünf Jahren massiv aufrüsten

Brüssel/Wien - Der EU-Gipfel will Europa bis 2030 massiv aufrüsten: In der Gipfelerklärung ruft der Europäische Rat am Donnerstag in Brüssel dazu auf, "die Arbeit in allen Bereichen zu beschleunigen, um die Verteidigungsbereitschaft Europas in den nächsten fünf Jahren entscheidend zu erhöhen". Der Gipfel bezieht sich dabei auf die Pläne der EU-Kommission für gemeinsame Waffenbeschaffung und massive Investitionen in Verteidigung, um wachsende Kriegsgefahren zu bekämpfen.

Israel startet Bodenoffensive in Rafah

Tel Aviv/Gaza - Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge eine Bodenoffensive auch in Rafah im Süden des Gazastreifens begonnen. Auch im Norden sowie im Zentrum des Küstenstreifens würden die Bodenangriffe fortgesetzt, teilte das Militär am Donnerstagabend mit. Gleichzeitig bombardiere die israelische Luftwaffe weiter Ziele im gesamten Gazastreifen. Zuvor hatte die islamistische Hamas erneut Raketen auf Israel abgefeuert. Am Abend wurde eine Rakete aus dem Jemen abgefangen.

Grasser-Prozess - Zweiter Verhandlungstag am OGH

Wien/Linz - Am Freitag um 10 Uhr startet der zweite Tag des Berufungsverfahrens am Obersten Gerichtshof (OGH) in der Causa Buwog & Co. Erstinstanzlich und nicht rechtskräftig wurde Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser im Dezember 2020 am Wiener Straflandesgericht zu acht Jahren Haft verurteilt. Am Freitag wollen sich noch mehrere Anwälte, die Generalprokuratur und die Beschuldigten selbst zu Wort melden. Für das Verfahren beim OGH wurden vier Tage anberaumt.

Proteste gegen Verhaftung von Erdogan-Konkurrent

Ankara - Nach der Verhaftung des populären Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu nehmen die Proteste in der Türkei zu. Am Donnerstag wurden trotz eines Versammlungsverbots, Polizeisperren und Festnahmen wegen Social-Media-Beiträgen Tausende Menschen vor allem in Istanbul zu Demonstrationen erwartet. "Wir müssen als Nation gegen dieses Übel aufstehen", schrieb Imamoglu auf X. Er rief auch Mitglieder der Justiz und von Erdogans Regierungspartei auf, gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen.

Trump geht Zerschlagung von US-Bildungsministerium an

Washington - US-Präsident Donald Trump hat ein Dekret zur Zerschlagung des Bildungsministeriums unterzeichnet. Es sei der Beginn seines Bestrebens, das Ressort "ein für alle Mal" zu eliminieren, sagte der Republikaner während einer Zeremonie im Weißen Haus. In dem Dekret wird Bildungsministerin Linda McMahon angewiesen, alle notwendigen Schritte zu ergreifen, um die Funktionen des Ministeriums auf ein Minimum zu reduzieren.

Steirische Kulturszene protestiert in Graz

Graz - Die steirische Kulturszene hat sich nach der umfassenden Umbesetzung des Kulturkuratoriums im Land und ersten Kürzungen bzw. Streichungen von Förderungen am Donnerstagabend auf einer Kundgebung in Graz Gehör verschafft. Unter dem Titel "Kulturlandretten" waren laut Polizei rund 2.500 Frauen und Männer vom Europaplatz zum Grazer Hauptplatz marschiert und haben lautstark gegen die jüngsten Maßnahmen protestiert. Zu gröberen Zwischenfällen war es nicht gekommen.

Schottische Ex-Regierungschefin wird nicht angeklagt

Glasgow - Gegen die frühere schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon wird nicht mehr im Zusammenhang mit Unregelmäßigkeiten bei den Finanzen ihrer Partei SNP ermittelt. Zu einer Anklage kam es nicht, wie die Polizei in Schottland mitteilte. Ihr Ex-Partner, der frühere SNP-Schatzmeister Peter Murrell, wurde hingegen wegen Veruntreuung angeklagt. Er erschien am Donnerstag vor Gericht, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete.

Güllefass brachte Traktor zum Kippen: 44-Jähriger tot

Niederkappel - Ein 44-Jähriger ist am Donnerstag in Niederkappel (Bezirk Rohrbach) mit dem Traktor verunglückt und tödlich verletzt worden. Auslöser dürfte wohl ein mit gut 10.000 Litern beladenes Güllefass gewesen sein, das das Gefährt auf dem abschüssigen Gelände zum Umkippen brachte, so die Polizei.

