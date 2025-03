OGH halbiert Haftstrafe für Grasser auf vier Jahre

Wien - Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat in der Causa Buwog die erstinstanzlichen Urteile für die Hauptangeklagten im Wesentlichen bestätigt und die ausgesprochenen Haftstrafen aufgrund der "exorbitant langen" Verfahrensdauer halbiert. Der OGH reduzierte die Freiheitsstrafe für Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser von acht auf vier Jahre und für Ex-FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger von sieben auf dreieinhalb Jahre.

Trumps Regierung wegen Geheimchat-Affäre in Erklärungsnot

Washington - Nach der dramatischen Sicherheitspanne der US-Regierung mit einem brisanten Geheimchat bemühen sich das Weiße Haus und die Beteiligten um Schadensbegrenzung. Präsident Donald Trump wies die Vorwürfe gegen sein Team zurück und nahm insbesondere seinen Nationalen Sicherheitsberater, Mike Waltz, in Schutz. Trump attackierte stattdessen den Journalisten des US-Magazins "The Atlantic", der das Sicherheitsversagen offengelegt hatte.

Prozess im Fall Kellermayr in Wels

Wels - Im Fall der oberösterreichischen Ärztin Lisa-Maria Kellermayr muss sich ab Mittwoch ein 61- jähriger Deutscher wegen gefährlicher Drohung am Landesgericht Wels verantworten. Er soll die Impfbefürworterin während der Corona-Pandemie in vier E-Mails sowie in drei Twitter-Nachrichten (heute X, Anm.) massiv bedroht haben. Einige Wochen später beging die 36-jährige Medizinerin Suizid. Vier Verhandlungstage sind vorgesehen, ein Urteil ist für 9. April geplant.

Prozess gegen Mutter nach Fleischwolf-Unfall ihres Kindes

Wien - Die Mutter einer Zweijährigen muss sich am Mittwoch vor dem Wiener Straflandesgericht verantworten, nachdem sie einen schweren Unfall ihres Kindes zu verantworten hat. Das Mädchen hat am 2. Februar in der Wohnung in Ottakring einen Fleischwolf in Betrieb gesetzt, der sich am Fußboden im Wohnzimmer befand, und hineingegriffen. Das Mädchen verlor seine linke Hand. Die Frau muss sich nun wegen Vernachlässigens Unmündiger mit schweren Dauerfolgen verantworten.

Kiew und Moskau greifen im Schwarzen Meer nicht mehr an

Washington - Russland und die Ukraine sind zu einer teilweisen Waffenruhe bereit, die das Schwarze Meer und die Energie-Infrastrukturen beider Länder umfassen soll. Das teilten die Regierungen in Moskau und Kiew am Dienstag mit. Russland will die Vereinbarung aber erst umsetzen, wenn weitreichende Sanktionen aufgehoben wurden. Die Vereinbarung basiert auf getrennten Verhandlungen, die beide Seiten mit den USA geführt hatten.

Macron empfängt Selenskyj vor Gipfel zu Sicherheitsgarantien

Paris - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfängt den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Mittwochabend (18.00 Uhr) in Paris. Das Treffen dient der Vorbereitung des Gipfels der sogenannten "Koalition der Willigen" am Donnerstag, zu dem Macron Unterstützerländer der Ukraine eingeladen hat, wie der �lys�e-Palast mitteilte.

US-Vize Vance will Frau Usha bei Grönland-Reise begleiten

Washington - US-Vizepräsident JD Vance wird nach eigenen Angaben am Freitag seine Frau Usha Vance bei deren Besuch in Grönland begleiten. Er wolle in Grönland unter anderem "nachsehen, wie es um die Sicherheit bestellt ist", sagte Vance am Dienstag in einer auf Onlinenetzwerken verbreiteten Videobotschaft.

Covid-Arznei-Betrug: Bedingte Haft für Tiroler Apothekerpaar

Innsbruck - Ein Innsbrucker Apothekerpaar ist am Dienstag am Landesgericht wegen schweren Betrugs bzw. des Beitrages dazu in Zusammenhang mit dem Covid-Medikament Paxlovid zu je 18 Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Dem Ehemann wurde vorgeworfen, im Winter 2022/2023 als Assistent Paxlovid ohne Verschreibung und damit kostenfrei aus dem Bundeskontingent bestellt und Teile davon indirekt nach China verkauft zu haben. Seine Ehefrau, die Apothekerin, soll Beitragstäterin gewesen sein.

