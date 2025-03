Mehr als 1.000 Tote nach Erdbeben in Myanmar bestätigt

Yangon (Rangun)/Naypyidaw - Die Zahl der offiziell bestätigten Todesopfer nach dem Erdbeben in Myanmar ist auf mehr als 1.000 gestiegen. Die Militärführung des südostasiatischen Landes gab am Samstag im Staatsfernsehen zudem bekannt, dass die Zahl der Verletzten bei mehr als 2.370 liege. Am Freitag hatte die Erde in Südostasien heftig gebebt, schwere Zerstörungen waren die Folge.

Partielle Sonnenfinsternis am Samstag in Österreich zu sehen

Wien - Eine partielle Sonnenfinsternis ist am Samstag in Österreich - gutes Wetter vorausgesetzt - im vollen Verlauf zu sehen. Der Mond wird allerdings nur ein kleines Stück der Sonnenscheibe abdecken. Die Finsternis beginnt im Westen um 11.23 Uhr (Bregenz), im Osten um 11.41 Uhr (Wien), die maximale Bedeckung wird im Westen um 12.08 Uhr und im Osten rund zehn Minuten später erreicht. Um Augenschäden zu vermeiden, darf das Ereignis nur mit geeignetem Schutz beobachtet werden.

Vier Tote bei massivem russischen Drohnenangriff auf Dnipro

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Industriestadt Dnipro sind nach Behördenangaben mindestens vier Menschen getötet und 21 weitere verletzt worden. Es sei zu Explosionen und mehreren Bränden gekommen, zudem gebe es schwere Schäden in der Stadt, teilte der Militärgouverneur des Gebiets Dnipropetrowsk, Serhij Lyssak, mit. Er veröffentlichte auf der Plattform Telegram auch Fotos von den Verwüstungen. "Es war eine schwere Nacht", schrieb er.

Uhren werden eine Stunde auf Sommerzeit vorgestellt

Wien - In der Nacht auf Sonntag wird auf die mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) umgestellt. Um 2.00 Uhr sollten alle Funkuhren auf 3.00 Uhr springen, an den anderen muss händisch gedreht werden. Auf die Normalzeit (MEZ) wird am letzten Wochenende im Oktober zurückgewechselt. Wie es mit der - an und für sich beschlossenen - Abschaffung der Zeitumstellung in der EU weitergeht, ist nach wie vor unklar. Der Ball liegt noch immer beim EU-Ministerrat, zuständig sind die Verkehrsminister.

Musks KI-Firma schluckt Online-Plattform X

San Francisco - Tech-Milliardär Elon Musk lässt die Online-Plattform X in seiner KI-Firma xAI aufgehen. Die überraschende Übernahme wurde per Aktiendeal besiegelt, wie Musk bekannt gab. Auch X gehörte zuvor mehrheitlich ihm. Da der Twitter-Nachfolger nun ein Teil von xAI wird, dürfte es rechtlich viel einfacher werden, zum Training der von xAI entwickelten Künstlichen Intelligenz mit dem Namen Grok alle Inhalte der Online-Plattform zu verwenden.

ÖVP kürt Stocker am Bundesparteitag zum Parteichef

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker lässt sich am Samstag offiziell zum Parteiobmann der ÖVP küren. Bisher war Stocker nur geschäftsführend im Amt, seitdem er im Jänner nach dem Rücktritt von Karl Nehammer kurzfristig die Parteiführung übernommen hatte. Bei dem ordentlichen Parteitag in Stockers Heimatgemeinde Wiener Neustadt werden rund 1.500 Parteianhänger erwartet - darunter die früheren Parteichefs und Alt-Kanzler Karl Nehammer, Sebastian Kurz und Wolfgang Schüssel.

250 Millionen für EuroMillionen-Gewinner in Österreich

Wien - Wieder geht ein Rekordgewinn bei den EuroMillionen an einen Glückspilz in Österreich: Wie die Österreichischen Lotterien in der Nacht auf Samstag mitteilten, holte sich ein Spielteilnehmer auf der Plattform win2day.at am Freitagabend mit 250 Millionen Euro den höchsten Gewinn, der je bei den EuroMillionen vergeben wurde. Von vier gespielten Tipps brachte der letzte den Millionengewinn. Auch der bisherige Rekord-Europot war 2023 in Österreich geknackt worden.

Sturmwarnung für Mallorca, Menorca und Ibiza

Palma de Mallorca - Über die auch bei Urlaubern beliebten spanischen Inseln Mallorca, Menorca und Ibiza könnte am Wochenende ein Sturmtief hinwegziehen, das es in sich hat. Der spanische Wetterdienst gab am Freitag eine Sturmwarnung heraus. In Höhenlagen vor allem auf Menorca sei mit orkanartigem Sturm zu rechnen - Böen könnten Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde erreichen.

