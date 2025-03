Sorge um Vermisste nach Erdbeben in Südostasien

Mandalay/Bangkok - Nach dem verheerenden Erdbeben von Myanmar setzen in Südostasien Rettungskräfte die Such- und Bergungsarbeiten fort - und finden weitere Leichen. Die Lage im Bürgerkriegsland Myanmar blieb unübersichtlich. Zuletzt sprach das Staatsfernsehen von rund 1.700 Toten und etwa 3.400 Verletzten. 300 Menschen wurden noch vermisst. Doch die regierende Militärjunta rechnet damit, dass die Opferzahl noch weiter steigen könnte.

Schauspieler Richard Chamberlain gestorben

Hawaii - Der US-Schauspieler Richard Chamberlain ist tot. Chamberlain, der vor allem mit dem TV-Vierteiler "Die Dornenvögel" weltweit Erfolge feierte, sei im Alter von 90 Jahren nach Komplikationen von einem Schlaganfall auf Hawaii gestorben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf seinen Sprecher und seinen langjährigen Partner.

Trump sind steigende Autopreise egal

Washington/Wien - US-Präsident Donald Trump ist es egal, wenn die Autopreise infolge seiner neuen Zölle steigen. Er habe Chefs großer Autobauer nie gesagt, sie sollten die Preise nicht erhöhen. "Es ist mir völlig egal, ob sie die Preise erhöhen, denn die Leute werden anfangen, Autos aus amerikanischer Produktion zu kaufen." IHS-Chef Holger Bonin schätzt den wirtschaftlichen Schaden durch Autozölle in Österreich indes und vorerst nicht allzu groß ein.

Iran lehnt Trumps Angebot direkter Verhandlungen ab

Teheran/Washington - Der iranische Präsident Massud Pezeshkian hat direkte Verhandlungen mit der US-Regierung von Präsident Donald Trump erneut abgelehnt. "Wir haben über Oman auf den Brief des US-Präsidenten geantwortet und die Option direkter Gespräche abgelehnt, sind aber offen für indirekte Verhandlungen", sagte Pezeshkian am Sonntag bei einer Kabinettssitzung in Teheran.

Ukraine meldet viele Opfer nach Drohnenangriff auf Charkiw

Kiew (Kyjiw) - Nach Angaben lokaler Behörden und des ukrainischen Militärs haben russische Drohnen am späten Samstagabend in der zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw ein Militärkrankenhaus, ein Einkaufszentrum, Wohnblocks und andere Ziele angegriffen. Dabei seien zwei Menschen getötet und mindestens 35 verletzt worden, unter ihnen fünf Kinder, teilte Militärgouverneur Oleh Synjehubow auf Telegram mit.

Bonin: Auch Private müssen etwas zu Budgetkrise beitragen

Wien - IHS-Chef Holger Bonin will zur Sanierung der österreichischen Staatsfinanzen auch private Haushalte in die Pflicht nehmen. Die Menschen hätten aktuell mehr Geld zur Verfügung, die Wirtschaftsleistung aber sei geschrumpft, sagte er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde": "Da wird man ranmüssen." Einen Beitrag wünscht sich Bonin auch von Ländern und Kommunen, ein EU-Defizitverfahren fände er nicht per se schlecht. In der Klimapolitik fordert der Ökonom "langfristige Ziele".

Tödlicher Unfall auf der Baustelle des Brennerbasis-Tunnels

Innsbruck - Auf der Baustelle des Brennerbasistunnels ist es am Sonntag zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Ein Arbeiter sei gegen Mittag von einem Schwerfahrzeug überrollt worden, sagte Polizeisprecher Christian Viehweider zur APA. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

13-Jähriger Lenker verursachte bei Flucht vor Polizei Unfall

Wien - Ein 13-jähriger Bursche hat am Samstag in Wien-Brigittenau mit einem gestohlenen Auto einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren Beamte im Zuge ihres Streifendienstes auf das Auto aufmerksam geworden, bei dem augenscheinlich ein Jugendlicher am Steuer saß. Bei seiner Flucht krachte der Lenker mit dem Pkw gegen geparkte Fahrzeuge, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

