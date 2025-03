Trump bekräftigt Ambitionen auf dritte Amtszeit

Washington - US-Präsident Donald Trump hat seine möglichen Ambitionen auf eine dritte Amtszeit untermauert - obwohl die US-Verfassung nur zwei Amtszeiten erlaubt. In einem am Sonntag geführten Telefoninterview mit dem Nachrichtensender NBC sagte Trump auf eine entsprechende Frage: "Ich scherze nicht". Es gebe "Methoden", mit denen eine dritte Amtszeit möglich sein könnte. "Viele Leute" wollten, dass er eine dritte Amtszeit anstrebe, ergänzte der Präsident.

Trump "sehr verärgert" über Kreml-Chef Putin

Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich in einem Fernsehinterview äußerst verärgert über das Verhalten des russischen Präsidenten Wladimir Putin geäußert. Er sei "sehr verärgert und stinksauer" (pissed off) über Putin, sagte Trump in einem am Sonntag ausgestrahlten Gespräch mit dem Nachrichtensender NBC. Zugleich drohte Trump mit zusätzlichen Zöllen auf russisches Öl und kündigte für die nächsten Tage weitere Gespräche mit Putin an.

Große Lawinengefahr in Tirol am Montag in höheren Lagen

Innsbruck - Große Lawinengefahr, also Stufe 4 der fünfteiligen Skala, wird am Montag in Teilen Tirols in höheren Lagen herrschen. Der Lawinenwarndienst gab am Sonntag ebendiese Warnstufe für die Nördlichen Zillertaler Alpen sowie die Venediger- und Großglocknergruppe oberhalb von 2.200 Metern aus. Dort hatte es in den vergangenen Tagen bereits Niederschläge gegeben, für Montag wurden weitere 50 bis 80 Zentimeter Neuschnee erwartet.

Selenskyj wirft Kreml Desinteresse an Frieden vor

Kiew (Kyjiw) - Angesichts fortgesetzter russischer Angriffe gegen ukrainische Städte und Frontabschnitte hat Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj Russlands Staatschef Wladimir Putin fehlendes Interesse an einer friedlichen Beilegung des Kriegs vorgeworfen. "Die Grausamkeit der russischen Angriffe, die nicht nur gelegentlich, sondern buchstäblich jeden Tag und jede Nacht erfolgen, zeigen, wie wenig Putin sich um Diplomatie schert", so Selenskyj am Sonntag in seiner abendlichen Videorede.

Arbeiter auf BBT-Baustelle in Tirol von Lkw erfasst - tot

Innsbruck/Steinach am Brenner - Ein Arbeiter ist Sonntagvormittag auf einer Baustelle des Brennerbasistunnels (BBT) in Steinach am Brenner in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) von einem rückwärts fahrenden Lkw erfasst und überrollt worden. Der Mann verstarb noch an Ort und Stelle, teilte die Polizei mit. Zu dem folgenschweren Unfall war es im Zuge von Arbeiten in einem Erkundungsstollen gekommen.

Trump droht dem Iran im Atomstreit mit Bombardements

Washington/Teheran - US-Präsident Donald Trump hat dem Iran am Sonntag Bombenangriffe und Strafzölle angedroht, falls sich die Regierung in Teheran nicht mit Washington über sein Atomprogramm einigen sollte. "Wenn sie keine Einigung erzielen, wird es Bomben geben", sagte Trump in einem Telefoninterview mit dem Sender NBC. "Aber es besteht die Möglichkeit, dass ich, wenn sie keinen Deal machen, Sekundärzölle verhängen werde, wie ich es vor vier Jahren getan habe", fügte er hinzu.

