Bund, Länder und Gemeinden treffen sich in Sachen Budget

Wien - Das Ringen um die Budgetsanierung führt am Mittwoch zu einer Art Gipfelgespräch zwischen Bund, Gemeinden und Ländern. Die Regierungsspitze trifft mit Finanzminister - und -staatssekretärin auf den Vorsitzenden der Landeshauptleute-Konferenz Wilfried Haslauer (ÖVP) und Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl (ÖVP). Dabei soll quasi ein Reformprozess angestoßen werden.

Israel will "große Gebiete" des Gazastreifens besetzen

Jerusalem - Israel will nach Angaben von Verteidigungsminister Israel Katz seinen Militäreinsatz im Gazastreifen ausweiten und "große Gebiete" des Palästinenser-Gebiets besetzen. Ziel sei es, gegen "Terroristen" vorzugehen und "terroristische Infrastruktur" zu zerstören, erklärte Katz am Mittwoch. "Große Gebiete" des Gazastreifens sollten zu "israelischen Sicherheitszonen" werden. Bei israelischen Luftangriffen in Gaza wurden nach palästinensischen Angaben mindestens 30 Menschen getötet.

Wiener Römer-Massengrab könnte Stadtgeschichte verändern

Wien - Wiens Geschichte muss vielleicht neu geschrieben werden: Mit einem waschechten "Sensationsfund" warteten Experten am Mittwoch im Wien Museum auf. Bei der Renovierung eines Simmeringer Sportplatzes stieß man im Herbst auf ein Massengrab - aus römischer Zeit, wie sich zur Überraschung der Beteiligten herausstellte. Die eilig vergrabenen Überreste von rund 150 Männern weisen auf heftige Kampfhandlungen hin. Wahrscheinlichster Zeitpunkt: Das Jahr 92 nach Christus.

Weiterbildungszeit ersetzt Bildungskarenz

Wien - Die Bildungskarenz wird ab dem kommenden Jahr durch eine Weiterbildungszeit ersetzt. Diese soll sich vor allem an Personen mit niedriger formaler Bildung richten. Erreicht werden soll dies mit einer erhöhten Mindestentschädigung. Zudem soll bei universitären Weiterbildungen eine erhöhte Leistungserfordernis gelten. Maximal sind für die Weiterbildungszeit 150 Millionen Euro budgetiert.

Leichte Verbesserung bei Zahnzustand der heimischen Kinder

Wien - Der Zustand der Zähne der Kinder in Österreich hat sich leicht verbessert. Forschende der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) haben den Status in den vergangenen beiden Jahren erhoben, der letzte Bericht datiert aus 2016. Die Bildung der Eltern und der Migrationshintergrund haben Einfluss auf die Mundhygiene. Daher hat eine Optimierung der Präventions- und Versorgungsstrategien ganz viel mit der Reduktion sozialer und regionaler Disparitäten zu tun, wurde am Mittwoch resümiert.

Vier Jahre Haft für nach Wien Geflüchteten syrischen IS-Mann

Wien - Ein 40-jähriger Syrer, der sich vor seiner Flucht nach Europa in seinem Heimatland aufseiten der radikalislamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) zumindest als Propagandist betätigt hatte, ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Beim Angeklagten handelte es sich um einen in Österreich anerkannten Flüchtling. Er hatte jahrelang unbehelligt in Wien gelebt.

Weiter steigende Opferzahlen nach Beben in Myanmar

Naypyidaw - Fünf Tage nach dem verheerenden Erdbeben in Südostasien steigen die Opferzahlen in Myanmar weiter. Nach Angaben von Staatsmedien am Mittwoch hat die Zahl der Toten inzwischen 2.886 erreicht. Zudem gebe es 4.639 Verletzte, 373 Personen würden vermisst. Doch es gibt auch vereinzelt gute Nachrichten aus dem Katastrophengebiet: So wurde eine 63-jährige Frau in der Hauptstadt Naypyidaw nach mehr als 90 Stunden lebend aus den Trümmern geborgen.

Fahrlässige Tötung steht nach Unfall auf A2 in NÖ im Raum

Scheiblingkirchen/Wiener Neustadt - Nach dem Unfall mit vier Toten auf der Südautobahn (A2) im Raum Scheiblingkirchen (Bezirk Neunkirchen) vom Dienstag hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet. Gerichtet sei es gegen den Chauffeur des Lkw und den Lenker des Kleinbusses, sagte Behördensprecher Erich Habitzl am Mittwoch auf Anfrage. Um weitere Erkenntnisse zu gewinnen, wird der Fahrtenschreiber des Sattelzuges ausgewertet.

