Israel will "große Gebiete" des Gazastreifens besetzen

Jerusalem - Israel will nach Angaben von Verteidigungsminister Israel Katz seinen Militäreinsatz im Gazastreifen ausweiten und "große Gebiete" des Palästinenser-Gebiets besetzen. Ziel sei es, gegen "Terroristen" vorzugehen und "terroristische Infrastruktur" zu zerstören, erklärte Katz am Mittwoch. "Große Gebiete" des Gazastreifens sollten zu "israelischen Sicherheitszonen" werden. Bei israelischen Luftangriffen in Gaza wurden nach palästinensischen Angaben mindestens 53 Menschen getötet.

Trump droht am "Tag der Befreiung" mit Zoll-Hammer

Washington - US-Präsident Donald Trump will heute die Details seiner angekündigten weitreichenden Strafzölle bekanntgeben. Sie könnten auch die Europäische Union schwer treffen und die Weltwirtschaft erschüttern. Auch wenn noch viele Details über die neuen Zölle offen sind, könnten diese unmittelbar wirksam werden. "Sie werden sofort in Kraft treten", sagte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt.

Weltweite Razzia gegen Kindesmissbrauchs-Netzwerk

München (Bayern)/Den Haag/Brüssel - Bei einer weltweiten Razzia gegen ein Netzwerk, das sich mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern beschäftigte, sind 79 Verdächtige festgenommen und knapp 1.400 mutmaßliche Täter identifiziert worden. Das teilte das Bundeskriminalamt (BK) am Mittwoch in Wien mit. Demnach gab es in Österreich elf Hausdurchsuchungen mit der Festnahme eines Verdächtigen, nicht zuletzt wegen dessen krimineller Vorgeschichte.

Maul- und Klauenseuche: Kleine Grenzübergänge vor Schließung

Wien/Eisenstadt/St. Pölten - Aufgrund der grassierenden Maul- und Klauenseuche sollen kleine Grenzübergänge in Österreich geschlossen werden. Ein Sprecher der zuständigen Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) im Gesundheitsministerium bestätigte der APA am Mittwoch einen Bericht der Gratiszeitung "Heute" (online). Derzeit werde bereits an einer entsprechenden Verordnung für das Innenministerium gearbeitet. Damit werde die Polizei zur Schließung der betroffenen Übergänge ermächtigt.

Anklage zu angeblichen Anschlagsplänen auf Vienna Pride 2023

St. Pölten/Wien - Die Staatsanwaltschaft St. Pölten hat gegen jene drei Burschen Anklage erhoben, die im Zusammenhang mit angeblichen Anschlagsplänen auf die Wiener Regenbogenparade der LGBTIQ+-Community am 17. Juni 2023 in den Fokus des Verfassungsschutzes geraten und vorübergehend festgenommen worden waren. Ein Attentat stand demnach zwar nicht unmittelbar bevor, die drei Burschen im Alter zwischen 16 und 21 hätten in einer einschlägigen Telegram-Gruppe jedoch "Anschlagspläne erörtert".

Le Pens Partei will am Sonntag in Paris demonstrieren

Paris/Straßburg - Nach dem Ausschluss der französischen Rechtspopulistin Marine Le Pen von Wahlen durch ein Gericht hat ihre Partei Rassemblement National (RN) zu einer Protestkundgebung für Sonntag in Paris aufgerufen. Die Politikerin will unterdessen das Urteil mit allen juristischen Mitteln anfechten, um 2027 bei der Präsidentenwahl kandidieren zu können.

Weiter steigende Opferzahlen nach Beben in Myanmar

Naypyidaw/Bangkok/EU-weit - Fünf Tage nach dem verheerenden Erdbeben in Südostasien steigen die Opferzahlen in Myanmar weiter. Nach Angaben von Staatsmedien am Mittwoch hat die Zahl der Toten inzwischen 2.886 erreicht. Zudem gebe es 4.639 Verletzte, 373 Personen würden vermisst. Doch es gibt auch vereinzelt gute Nachrichten aus dem Katastrophengebiet: So wurde eine 63-jährige Frau in der Hauptstadt Naypyidaw nach mehr als 90 Stunden lebend aus den Trümmern geborgen.

Weiterbildungszeit ersetzt Bildungskarenz

Wien - Die Bildungskarenz wird ab dem kommenden Jahr durch eine Weiterbildungszeit ersetzt. Diese soll sich vor allem an Personen mit niedriger formaler Bildung richten. Erreicht werden soll dies mit einer erhöhten Mindestentschädigung. Zudem soll bei universitären Weiterbildungen eine erhöhte Leistungserfordernis gelten. Maximal sind für die Weiterbildungszeit 150 Millionen Euro budgetiert.

