Kleine Grenzübergänge im Osten wegen MKS geschlossen

Eisenstadt/Ober-Grafendorf/Wien - Aufgrund des Ausbruchs der Maul- und Klauenseuche (MKS) in der Slowakei und in Ungarn sind mit Mitternacht 24 kleine Grenzübergänge im Burgenland und in Niederösterreich geschlossen worden. Die Landespolizeidirektionen setzen dabei die Schließungen an den betroffen Übergängen unter anderem durch technische Sperren bzw. durch die Bereitstellung von Beamtinnen und Beamten um, wie das Innenministerium betonte. Die entsprechende Verordnung gilt vorläufig bis 20. Mai.

Erste größere Demos gegen Trump

Washington - Zehn Wochen nach dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump sind in Washington und zahlreichen anderen Städten in den USA am Samstag größere Proteste gegen seine Regierung geplant. Die Veranstalter erwarten Zehntausende Teilnehmer landesweit. Die größte Kundgebung soll in Washington stattfinden. Die Demonstration in der US-Hauptstadt ist am Washington Monument unweit des Weißen Hauses geplant.

Trump verlängert Frist für TikTok-Verkauf um 75 Tage

Peking/Washington - US-Präsident Donald Trump hat die Frist für einen Verkauf von TikTok um weitere 75 Tage verlängert. Bei den Verhandlungen über den Kurzvideodienst sei zwar "riesiger Fortschritt" erzielt worden, doch brauche es mehr Zeit, erklärte Trump am Freitag. Er freue sich darauf, mit TikTok und China eine Einigung zu erzielen. Die Verkaufsfrist wäre am Samstag um 0.00 Uhr Ortszeit (06.00 MESZ) ausgelaufen. China deutete indes an, den Deal nach den Zoll-Ankündigungen Trumps abzulehnen.

18 Tote bei Angriff auf ukrainische Stadt Krywyj Rih

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Raketenangriff auf die zentralukrainische Stadt Krywyj Rih sind am Freitag mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Dies teilten die ukrainischen Behörden mit. Demnach starben auch neun Kinder bei dem Angriff auf ein Wohnviertel des Geburtsortes von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Mindestens 50 Menschen seien verletzt worden. Laut Regionalgouverneur Serhij Lyssak gerieten Autos und Garagen in Brand. Mehrstöckige Wohnhäuser seien beschädigt worden.

Rubio: USA stehen bei Entscheidung Grönlands bereit

Brüssel - Die USA respektieren nach Angaben von Außenminister Marco Rubio das Selbstbestimmungsrecht Grönlands - es sei aber klar, dass die Grönländer nicht zu Dänemark gehören wollten. "Wir haben sie nicht auf diese Idee gebracht. Sie reden schon seit langem darüber", sagte der Minister vor seiner Abreise aus Brüssel. Rubio äußerte sich, nachdem sein dänischer Kollege Lars L�kke Rasmussen scharfe Kritik an den Annexionsplänen geäußert und sie als Völkerrechtsbruch bezeichnet hatte.

Immer mehr Syrer warten auf Familiennachzug

Wien - Die Familienzusammenführung bei nach Österreich geflüchteten Syrern ist praktisch zum Erliegen gekommen. Wie eine Anfragebeantwortung des Innenministeriums an den SPÖ-Abgeordneten Christian Oxonitsch zeigt, wurden im Jänner nur 14 Einreisen genehmigt. Im September waren es noch 400. Der Grund ist, dass seit dem Machtwechsel in Damaskus syrische Anträge nur noch in Ausnahmefällen behandelt werden. Damit warten gut 3.600 Syrer auf eine Entscheidung.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red