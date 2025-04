Budget-Defizit heuer laut Fiskalrat noch höher als erwartet

Wien - Das Defizit wird heuer noch höher ausfallen als erwartet. Eine entsprechende Prognose gab am Freitag der Fiskalrat ab. Demnach geht man für 2025 von einem Abgang in Höhe von 4,4 Prozent des BIP aus, für kommendes Jahr nimmt man ein Minus von 4,1 Prozent an. Die Schuldenquote erreicht den Berechnungen zu Folge 2026 ein historisches Hoch mit 86,1 Prozent des BIP.

Norbert Trawöger neuer "Artistic Director" der LIVA Linz

Linz - Der künstlerische Leiter des Brucknerorchesters Norbert Trawöger wird "Artistic Director" der Linzer Veranstaltungsgesellschaft (LIVA). Die ebenso ausgeschriebene Stelle des "Exekutive Director" erhält Kai Liczewski, aktuell bei den Salzburger Festspielen für Finanzen und Informationsmanagement verantwortlich. Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) teilte Freitag mit, der einstimmigen Empfehlung der Findungskommission gefolgt zu sein. Das Duo tritt am 18. August den Dienst an.

China hebt Zölle auf US-Waren auf 125 Prozent an

Peking/Washington - China zieht im Handelsstreit mit den USA nach: Die Gegenzölle auf US-Waren sollen nun auf 125 Prozent steigen, wie die Zollkommission des chinesischen Staatsrates mitteilte. Wenn die Regierung in Washington auch in Zukunft Zölle auf chinesische Waren erhebt, die in die USA exportiert werden, werde China dies ignorieren, teilte die Behörde weiter mit.

ÖBB knackten 2024 die 500-Millionen-Passagiere-Marke

Wien - Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben 2024 erstmals über eine halbe Milliarde Fahrgäste transportiert. 511,3 Mio. Menschen seien im vergangenen Jahr mit ÖBB-Zügen und -Bussen gefahren, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Es sei ein herausforderndes Jahr gewesen. "Die Wirtschaftsflaute hat uns ein Stück weit den Wind aus den Segeln genommen", so ÖBB-Chef Andreas Matthä, "und das Hochwasser hat unsere Gleise überschwemmt."

Posten für schulische Deutschförderung werden verdoppelt

Wien - Die Bundesregierung nimmt wie angekündigt deutlich mehr Geld für die Deutschförderung an Schulen in die Hand. Mit kommendem Schuljahr werden die entsprechenden Lehrer-Planstellen von 577 auf 1.324 mehr als verdoppelt. Die bisherige Deckelung, durch die nicht alle Kinder bei Bedarf Förderung bekommen haben, fällt. Die Ressourcen sollen jedes Schuljahr an den Bedarf angepasst werden, wie Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) am Freitag in einer Pressekonferenz betonte.

Deutscher Polizist tötet Frau und Kinder

Erfurt - Eine vierköpfige Familie ist im Weimarer Land in Thüringen tot aufgefunden worden. Ein 49 Jahre alter Polizist soll seine Frau, die beiden gemeinsamen Kinder und sich selbst getötet haben. Die Leichen in dem Haus und auf dem Privatgrundstück waren laut Polizei in der Früh entdeckt worden und wiesen alle Schusswunden auf. Der 49-Jährige sei ein Polizeibeamter der Landespolizeidirektion gewesen, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Rosenkranz wird sich im Nationalfonds vertreten lassen

Wien - Walter Rosenkranz (FPÖ) wird sich als Vorsitzender des Nationalfonds für NS-Opfer "gesamthaft vertreten" lassen. Das bestätigte der Nationalratspräsident der "Kronen Zeitung". Den Vorsitz auf dem Papier gibt Rosenkranz zwar nicht ab, allerdings überlässt er die Geschäfte künftig entweder dem Zweiten Nationalratspräsidenten Peter Haubner (ÖVP) oder der Dritten Präsidentin Doris Bures (SPÖ).

Hallmanns Bauträger-Firma Süba AG ist insolvent

Wien - Der Bauträger Süba AG des österreichischen Immobilieninvestors Klemens Hallmann ist insolvent. Das Unternehmen hat am Freitag beim Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Ziel ist eine "nachhaltige Restrukturierung für den Fortbestand", teilte die Süba mit. Das Unternehmen verwies auf das negative Marktumfeld als Insolvenzgrund, sieht aber bereits wieder erste Entspannungssignale.

