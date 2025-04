China hebt Zölle auf US-Waren auf 125 Prozent an

Peking/Washington - China zieht im Handelsstreit mit den USA nach: Die Gegenzölle auf US-Waren sollen nun auf 125 Prozent steigen, wie die Zollkommission des chinesischen Staatsrates mitteilte. Wenn die Regierung in Washington auch in Zukunft Zölle auf chinesische Waren erhebt, die in die USA exportiert werden, werde China dies ignorieren, teilte die Behörde weiter mit.

Budget-Defizit heuer laut Fiskalrat noch höher als erwartet

Wien - Das Defizit wird heuer noch höher ausfallen als erwartet. Eine entsprechende Prognose gab am Freitag der Fiskalrat ab. Demnach geht man für 2025 von einem Abgang in Höhe von 4,4 Prozent des BIP aus, für kommendes Jahr nimmt man ein Minus von 4,1 Prozent an. Die Schuldenquote erreicht den Berechnungen zu Folge 2026 ein historisches Hoch mit 86,1 Prozent des BIP.

Deutsche und Briten mit weiterer Militärhilfe für Kiew

Brüssel - Deutschland, Großbritannien und rund 40 weitere Staaten haben der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland langfristige Unterstützung zugesagt. "Wir haben heute erhebliche Fortschritte gemacht", sagte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius zum Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe am Freitag in Brüssel. Der britische Verteidigungsminister John Healey bestätigte, die Gruppe habe sich auf weitere Hilfen im Wert von insgesamt 21 Milliarden Euro verständigt.

US-Sondergesandter Witkoff trifft Putin bei Russland-Visite

Moskau - Der US-Sondergesandte Steve Witkoff wird bei seinem Russland-Besuch an diesem Freitag erneut den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Bei dem Gespräch werde es unter anderem um "verschiedene Aspekte einer Regelung" der Ukraine-Frage gehen, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow nach einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Ein diplomatischer "Durchbruch" werde nicht erwartet.

Rosenkranz wird sich im Nationalfonds vertreten lassen

Wien - Walter Rosenkranz (FPÖ) wird sich als Vorsitzender des Nationalfonds für NS-Opfer "gesamthaft vertreten" lassen. Das bestätigte der Nationalratspräsident der "Kronen Zeitung". Den Vorsitz auf dem Papier gibt Rosenkranz zwar nicht ab, allerdings überlässt er die Geschäfte künftig entweder dem Zweiten Nationalratspräsidenten Peter Haubner (ÖVP) oder der Dritten Präsidentin Doris Bures (SPÖ).

Sieben Jahre Haft in Missbrauchsprozess in Kärnten

Klagenfurt - Weil er ein 13-jähriges Mädchen und eine erheblich unter Drogen stehende Frau schwer sexuell missbraucht haben soll, ist am Freitag am Landesgericht Klagenfurt ein 56-jähriger Kärntner zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Der Schöffensenat sah es als erwiesen an, dass der Mann "schwerste Sexualdelikte" (schweren sexuellen Missbrauch von Unmündigen, Vergewaltigung und Missbrauch einer wehrlosen Person) begangen hatte. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig.

Istanbuler Ex-Bürgermeister İmamoğlu vor Gericht

Silivri - Der inhaftierte und abgesetzte Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu hat beim Prozessauftakt wegen des Vorwurfs der Bedrohung eines Staatsanwalts ausgesagt. İmamoğlu erschien am Freitag persönlich in Silivri vor Gericht. "Ich bin immer jemand, der versöhnt", sagte İmamoğlu in der Verhandlung, wie die türkische Zeitung Cumhuriyet berichtete. "Ich bin hier, weil ich die Wahlen in Istanbul dreimal gewonnen habe".

