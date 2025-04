US-Zölle: Ausnahmen für Smartphones und Elektronikimporte

Washington/Cupertino /Round Rock (Texas) - Die USA machen überraschend zahlreiche Ausnahmen von den von Präsident Donald Trump verhängten Importzöllen. Für Smartphones, Computer und andere großteils aus China importierte Elektronikartikel sollen die Zölle von 125 Prozent nicht gelten, wie aus einer am Samstag bekannt gewordenen Liste der Zoll- und Grenzschutzbehörde hervorgeht. Die Ausnahmeregelung tritt demnach rückwirkend zum 5. April in Kraft. Sie schont beispielsweise Hersteller wie Apple und Dell Technologies.

Iran und USA wollen Atomgespräche fortsetzen

Maskat - Nach dem Auftakt ihrer Atomgespräche wollen der Iran und die USA den Dialog in der kommenden Woche fortsetzen. Beide Seiten einigten sich im Oman darauf, die Verhandlungen am kommenden Samstag weiterzuführen, wie Irans Außenminister Abbas Araqchi dem Staatsfernsehen sagte. Das Weiße Haus nannte ebenfalls diesen Termin für weitere Gespräche.

Innenministerium beruhigt nach britischer Terrorwarnung

Wien - Großbritannien warnt seine Bürgerinnen und Bürger aktuell vor Terrorismus in Österreich. Terroristen würden wahrscheinlich versuchen, Anschläge in Österreich zu verüben, heißt es auf der Regierungswebsite. Das österreichische Innenministerium beruhigt währenddessen: Die Warnung des Vereinigten Königreichs gelte auch für zahlreiche andere Staaten wie Deutschland, Frankreich, Belgien oder Schweden. Es gebe zudem keine konkreten Hinweise für Bedrohungen bei Osterfesten.

Israelisches Militär in Gaza-Stadt im Einsatz

Tel Aviv - Israelische Truppen haben nach Angaben eines Militärsprechers mit neuen Einsätzen in Gaza-Stadt begonnen. Ziel sei es, die Kontrolle über das Gebiet zu stärken, Infrastruktur der Hamas zu zerstören und die sogenannte Sicherheitszone auszubauen, gab ein Armeesprecher bekannt. Seit Beginn des Einsatzes am Vorabend seien Dutzende Terroristen getötet und Beobachtungsposten zerstört worden.

19 Monate nach Putsch: Gabun wählte neues Staatsoberhaupt

Libreville - Eineinhalb Jahre nach einem Militärputsch in Gabun haben die Menschen in dem westafrikanischen Land am Samstag einen neuen Präsidenten gewählt. Als aussichtsreichster Kandidat galt Übergangspräsident Brice Oligui Nguema, der im August 2023 als General den unblutigen Putsch gegen seinen Cousin, den langjährigen Staatschef Ali Bongo, angeführt hatte. "Ich bin sehr zuversichtlich. Möge der Beste gewinnen", so Oligui in seinem Wahllokal. Das Wahlergebnis wird am Montag erwartet.

Proteste in Serbien: Vučić organisierte eigene Kundgebung

Belgrad/Novi Sad - Nach wochenlangen Massenprotesten gegen seine Regierung hat der serbische Präsident Aleksandar Vučić eine eigene Großkundgebung organisiert. Tausende Anhänger versammelten sich am Samstag in der Hauptstadt Belgrad. Vučić wollte am Abend auch selbst eine Rede halten und eine neue politische Bewegung vorstellen. Auf einer Bühne trat auch der bosnische Serbenführer Milorad Dodik auf, gegen den ein internationaler Haftbefehl vorliegt.

Tausende bei "Gray-Pride"-Demonstration in Budapest

Budapest/Brüssel - In der ungarischen Hauptstadt Budapest haben erneut tausende Menschen gegen das Verbot der jährlichen Pride-Parade der LGBTQ-Gemeinschaft demonstriert. Viele Demonstranten trugen dabei am Samstag aus Protest graue Kleidung - ein bewusst gewählter Kontrast zur farbenfrohen Kleidung, die bei der Pride-Parade getragen wird. Nach Schätzung der Nachrichtenagentur AFP nahmen an der Demonstration rund 10.000 Menschen teil.

Neue Verordnung zu MKS tritt ab Montag in Kraft

Bratislava/Rajka (Ragendorf)/Wien - Im Kampf gegen die Maul- und Klauenseuche (MKS) gilt ab Montag eine neue Verordnung des Gesundheitsministeriums, mit der die bestehenden Importbeschränkungen gezielt angepasst werden. Konkret wird das bisher flächendeckende Einfuhrverbot laut Mitteilung vom Samstag für bestimmte tierische Produkte aus Ungarn auf jene Gebiete beschränkt, die gemäß EU-Seuchenrecht als Schutz-, Überwachungs- oder weitere Sperrzonen ausgewiesen sind. Bedenken kamen aus dem Burgenland.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red