Mehr als 30 Tote bei russischem Raketenschlag auf Sumy

Kiew (Kyjiw) - Bei einem schweren russischen Raketenschlag gegen die Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine sind mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen und Dutzende verletzt worden. Unter den Toten seien auch zwei Kinder, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj am frühen Nachmittag bei Telegram mit. Er sprach den Angehörigen sein Beileid aus. Es gebe 34 Tote. Unter den 117 Verletzten seien auch 8 Kinder, teilten die Behörden mit. "Jeder bekommt die nötige Hilfe", sagte Selenskyj.

Meinl-Reisinger hält an Einsparungen von 6,4 Mrd. Euro fest

Wien - NEOS-Chefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger hat sich dafür ausgesprochen, trotz der höheren Defizitprognosen am Sparplan der Bundesregierung festzuhalten. Man bleibe bei der Ambition, heuer 6,4 Milliarden Euro und nächstes Jahr 8,7 Milliarden Euro einzusparen, sagte sie am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Sie sprach sich außerdem für strukturelle Reformen - etwa für eine Steuerautonomie der Bundesländer - aus.

US-Zölle: Ausnahme für Elektronik nur vorübergehend

Washington/Cupertino - Kaum von Sonderzöllen befreit, stehen Smartphones, Laptops und andere wichtige Elektronikprodukte direkt wieder im Visier der US-Regierung. Wie US-Handelsminister Howard Lutnick dem US-Sender ABC News bestätigte, sollen die gerade erst ausgenommenen Produktgruppen bald erneut mit Zusatzzöllen belegt werden. US-Medien hatten bereits spekuliert, dass es sich bei der Erleichterung nur um eine Gnadenfrist handeln könnte.

Leibarzt bescheinigt Trump "ausgezeichnete Gesundheit"

Washington - Der Leibarzt von Donald Trump hat dem US-Präsidenten einen körperlich und geistig "ausgezeichneten" Gesundheitszustand bescheinigt. "Präsident Trump ist völlig fit, die Pflichten des Oberbefehlshabers und Staatsoberhauptes auszuüben", heißt es in einem am Sonntag veröffentlichten Attest des persönlichen Arztes von Trump im Weißen Haus, Sean Barbella. Am Freitag hatte sich der 78-jährige Präsident einer routinemäßigen Untersuchung unterzogen.

Stichwahl um Präsidentschaft in Ecuador

Quito - Inmitten einer schweren Sicherheitskrise hat in Ecuador die Präsidentenwahl begonnen. Bei der Stichwahl in dem südamerikanischen Land treten der liberalkonservative Amtsinhaber Daniel Noboa und die Linkspolitikerin Luisa Gonz�lez gegeneinander an. Gonz�lez gehört zum Lager von Ex-Präsident Rafael Correa. In den jüngsten Umfragen liegen die beiden Kandidaten fast gleich auf.

Kanada und USA planen Gespräche über neues Handelsabkommen

Ottawa - Kanada und die USA wollen Gespräche über ein neues Handelsabkommen nach Angaben des kanadischen Premierministers Mark Carney in wenigen Wochen führen. Er habe sich mit US-Präsident Donald Trump darauf geeinigt, dass "die Gespräche Anfang Mai beginnen werden", erklärte Carney am Freitag vor seinen Kabinettsmitgliedern. Der aktuelle Handelskonflikt mit den USA sei für die kanadische Wirtschaft bereits spürbar.

