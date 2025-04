März-Inflation bei 2,9 Prozent

Wien - Die Inflationsrate hat sich in Österreich im März gegenüber dem Vorjahresmonat auf 2,9 Prozent belaufen, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit. Im Jänner und im Februar waren es jeweils 3,2 Prozent gewesen. Die Teuerung etwas abflachen ließen den Angaben zufolge vor allem billigere Treibstoffe, Flugtickets und Pauschalreisen. Strom blieb der hartnäckigste Preistreiber, nicht zuletzt weil die Strompreisbremse ausgelaufen ist, die vor einem Jahr noch wirkte.

EU-Treibhausgasemissionen sind 2023 um neun Prozent gesunken

EU-weit - Die Treibhausgas-Emissionen der EU sind 2023 um neun Prozent gegenüber 2022 zurückgegangen. Das geht aus den am Mittwoch publizierten Daten der Europäischen Umweltagentur (EEA) hervor. Zu diesem größten relativen Rückgang der EU-Emissionen seit 1990 hat insbesondere der Energiesektor beigetragen. In einer ersten Schätzung Ende Oktober 2024 wurde noch von einer Reduktion von acht Prozent ausgegangen.

MKS-Oster-Schwerpunkt für Rückreisende und Tiertransporte

Bratislava/Rajka (Ragendorf) - Aufgrund der Bedrohung durch die Maul- und Klauenseuche (MKS) haben Gesundheits-, Innen- und Finanzministerium zu Ostern Maßnahmen entlang der Ostgrenze - insbesondere entlang der Grenze zu Ungarn und der Slowakei - angekündigt. Polizei und Zoll werden hier verstärkt kontrollieren. Der Fokus liegt auf dem Rückreiseverkehr, Tiertransporten sowie möglichen illegalen Einfuhren von tierischen Erzeugnissen. Ebenso gelten neue Regelungen für Tierhalter und Transportunternehmen.

Minderjährige zur Prostitution gebracht: Teilbedingte Strafe

Wien - Ein 27-Jähriger, der im vergangenen Sommer eine 15- und eine 17-Jährige für sexuelle Dienste über einschlägige Plattformen vermittelt und der Älteren Cannabis überlassen hatte, ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht wegen Förderung der Prostitution Minderjähriger, Zuhälterei und unerlaubten Umgangs mit Suchtgift schuldig erkannt worden. Ein Schöffensenat verhängte über den Angeklagten 18 Monate Haft, davon sechs Monate unbedingt.

32-Jährige wirft im Streit Kloschüssel durch Gangfenster

Wien - Ein Streit zwischen einem 35-jährigen Mann und seiner 32-jährigen Partnerin ist in der Nacht auf Dienstag in Wien eskaliert, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Beamte wurden zweimal in die Wohnung in Rudolfsheim-Fünfhaus gerufen. Nachdem der Mann seine Partnerin aus der Wohnung gesperrt habe, soll diese die Toilettenschüssel des Gang-WCs aus der Wand gerissen und durch ein Gangfenster ins Schlafzimmer geschleudert haben. Sie wurde vorläufig festgenommen.

Autos vor französischen Gefängnissen in Brand gesetzt

Paris - Die Polizei in Frankreich fahndet weiter nach den Verantwortlichen koordinierter Brandanschläge auf Autos von Gefängnispersonal an mehreren Haftanstalten des Landes. Seit Sonntag seien insgesamt 21 Autos durch Graffiti beschädigt oder in Brand gesetzt worden, hieß es am Mittwoch von Seiten der Polizei. In der Nacht zum Mittwoch wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft drei weitere Autos auf einem Parkplatz des Gefängnisses im südfranzösischen Tarascon in Brand gesetzt.

Ermittlungen gegen IS-Rückkehrerin Maria G. noch im Laufen

Wien/Salzburg - Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Salzburg gegen die IS-Rückkehrerin Maria G. sind noch nicht abgeschlossen. Das teilte Behördensprecherin Ricarda Eder am Mittwoch auf APA-Anfrage mit. Die 27-Jährige sei in mehreren Etappen als Beschuldigte einvernommen worden. Es bedürfe noch einiger Ermittlungsschritte, ehe eine Entscheidung über eine Anklage getroffen wird, sagte Eder.

FPÖ und Grüne kritisieren Wiener Wohnbaupolitik

Wien - Die Wohnbaupolitik der Stadt ist auch Thema im laufenden Wahlkampf für die in eineinhalb Wochen stattfindende Wien-Wahl: Sowohl die Freiheitlichen als auch die Grünen verorteten am Mittwoch zahlreiche Missstände in der Wohnbaupolitik der Stadtregierung. Während die FPÖ vor allem gravierende bauliche Mängel in den Wiener Gemeindebauten anprangert, präsentierten die Grünen aufgrund der geschätzt 80.000 leerstehenden Wohnungen am Mittwoch ein neues Modell der Leerstandsabgabe.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red