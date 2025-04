Kaliforniens Regierung klagt gegen Trumps Zölle

Sacramento (Kalifornien) - Die Regierung des Bundesstaats Kalifornien hat wegen der weitreichenden Sonderzölle von US-Präsident Donald Trump Klage eingereicht. Die Klage richtet sich neben anderen Regierungsmitgliedern auch gegen Trump selbst. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom und Generalstaatsanwalt Rob Bonta argumentieren, dass der Präsident mit der Einführung der neuen Zölle seine verfassungsmäßigen Befugnisse überschreite.

Fed-Chef warnt vor Inflation durch Trumps Zollpolitik

Washington - US-Notenbankchef Jerome Powell warnt angesichts der aggressiven Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump vor höherer Inflation und langsameren Wirtschaftswachstum. "Die bisher angekündigten Zollerhöhungen sind deutlich größer als erwartet, und das Gleiche dürfte für die wirtschaftlichen Auswirkungen gelten, zu denen eine höhere Inflation und ein langsameres Wachstum gehören werden", sagte der Fed-Chef bei einem Auftritt in Chicago.

UNO warnt vor "humanitärem Alptraum" im Südsudan

Juba - Vor dem Hintergrund der eskalierenden Kämpfe im Südsudan hat die UNO vor einer humanitären Katastrophe in dem afrikanischen Land gewarnt. "Falls die politische Krise nicht abgewendet wird, wird der humanitäre Alptraum sehr schnell wahr werden", erklärte Edem Wosornu vom UN-Büro für humanitäre Angelegenheiten (Ocha) am Mittwoch. Nationale und internationale Akteure müssten schnell, abgestimmt und entschieden handeln.

Warnsignal an Hamas: Tausende protestieren im Gazastreifen

Tel Aviv - Tausende Palästinenser haben im nördlichen Gazastreifen gegen die islamistische Hamas und den fortwährenden Krieg gegen Israel protestiert. Augenzeugen sprachen von einer der größten Protestaktionen seit Jahren in dem Küstenstreifen. Menschen aller Altersgruppen schlossen sich der Kundgebung in Beit Lahia an, darunter auch viele Kinder und Ältere.

Serbische Protest-Radler vom Europarat empfangen

Straßburg - Einen Tag nach ihrer Ankunft in Straßburg sind die gegen Menschenrechtsverletzungen in Serbien protestierenden serbischen Radfahrerinnen und Radfahrer vom Vize-Generalsekretär des Europarates, Bj�rn Berge, empfangen worden. Berge habe den Studentinnen und Studenten zugehört und versprochen, ihre Botschaft an die zuständigen Stellen des Europarates weiterzuleiten, teilte der Europarat der APA auf Anfrage mit. Die Gruppe hatte in 13 Tagen fast 1.500 Kilometer zurückgelegt.

41-Jähriger stürzte in Graz aus viertem Stock und starb

Wien/Graz - Ein 41-Jähriger ist Mittwochnachmittag im Grazer Bezirk Jakomini aus einem Fenster im vierten Stock gestürzt und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten. Wie die Polizei berichtete, erlag der Mann noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen. Warum es zu dem Unglück kam, war vorerst unklar. Die Ermittlungen der Polizei waren im Laufen.

