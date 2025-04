USA drohen Friedensbemühungen in der Ukraine zu beenden

Paris - Die USA drohen mit der Aufgabe ihrer Bemühungen um Frieden zwischen Russland und der Ukraine, sollte es keine raschen Fortschritte geben. Sein Land könne bereits innerhalb weniger Tage seine Vermittlungsbemühungen einstellen, wenn es keine klaren Anzeichen für eine mögliche Einigung gebe, sagte US-Außenminister Marco Rubio am Freitag in Paris. Dort hatte er am Donnerstag mit Vertretern der Ukraine und weiterer europäischer Staaten über eine Beendigung des Krieges beraten.

Gesetzespaket gegen radikalen Islam in Niederösterreich

St. Pölten - Im Rahmen des Aktionsplans der schwarz-blauen Landesregierung in Niederösterreich gegen den radikalen Islam ist nach Angaben vom Karfreitag ein umfassendes Gesetzespaket fertig. Der Beschluss ist in der Sitzung des Landtags am 30. April geplant. Bei Integrationsverweigerern werde mit voller Härte durchgegriffen, betonten die Klubchefs Jochen Danninger (ÖVP) und Reinhard Teufel (FPÖ) in einer Aussendung. Strafen bis zu 2.500 Euro würden drohen.

Christlicher Karfreitagszug über Via Dolorosa in Jerusalem

Vatikanstadt/Rom/Jerusalem - Tausende Christen verschiedener Konfessionen haben sich am Karfreitag zu den traditionellen Kreuzwegprozessionen in der Jerusalemer Altstadt versammelt. Bei sommerlichem Wetter zogen sie laut Kathpress entlang der Via Dolorosa, um die 14 Stationen des Leidenswegs Jesu von seiner Verurteilung bis zur Kreuzigung und zum Grab nachzugehen. Kriegsbedingt nahmen deutlich weniger ausländische Pilger teil als sonst. Am Abend begehen Tausende Katholiken auch in Rom den Kreuzweg.

Junge Frau in Wien von Räuber attackiert

Wien - Die Angestellte einer Trafik ist Freitagvormittag in Wien-Meidling von einem Räuber ins Gesicht geschlagen worden. Der Mann kam gegen 11.30 Uhr in das Geschäft und verlangte von der 23-Jährigen, ihm Bargeld aus der Kassa auszuhändigen. Weil sich die Frau weigerte, schlug der Kriminelle ihr mit dem Ellbogen ins Gesicht. Der Räuber flüchtete laut Polizei mit geringer Beute.

Iran stellt Bedingungen für neues Atom-Abkommen

Washington/Teheran/Rom - Der Iran fordert Garantien von den USA, dass ein mögliches neues Abkommen über sein Atomprogramm nicht später gekündigt werden kann. Das sagte ein ranghoher Mitarbeiter der iranischen Regierung am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters vor dem Hintergrund, dass US-Präsident Donald Trump in seiner ersten Amtszeit 2018 bereits einmal einen Vertrag mit der Islamischen Republik einseitig gekündigt hat.

Sloweniens Janša von Korruptionsvorwürfen freigesprochen

Ljubljana/Celje - Der slowenische Ex-Premier Janez Janša ist am Freitag in einem Prozess über den Vorwurf der Untreue im Zusammenhang mit einem 20 Jahre zurückliegenden Immobiliengeschäft freigesprochen worden. Das Bezirksgericht in Celje sprach auch seine beiden Mitangeklagten frei, wie Medien berichteten. Die Staatsanwaltschaft hatte für den rechtskonservativen Oppositionsführer zwei Jahre Haft gefordert. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, die Staatsanwaltschaft kündigte Berufung an.

