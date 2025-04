Papst-Tod: Zugänge offen, Pilger strömen auf Petersplatz

Vatikanstadt - Die Gläubigen haben seit dem frühen Samstag begonnen, zur Beerdigung von Papst Franziskus auf den Petersplatz zu strömen. Um 5.30 Uhr wurden die Zugänge zum Petersplatz geöffnet. Familien, Gruppen von Ordensleuten, Pfarreien reihten sich in der Nacht vor den Zugängen ein, um rechtzeitig auf dem Petersplatz zu sein. Viele junge Menschen reisten mit katholischen Organisationen nach Rom zur Trauerzeremonie. Die Sicherheitsmaßnahmen und Kontrollen wurden verschärft.

Trump sieht Russland und Ukraine "kurz vor einer Einigung"

Rom - Ein mögliches Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine ist nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump nicht mehr weit entfernt. "Sie stehen kurz vor einer Einigung, und die beiden Seiten sollten sich nun auf sehr hoher Ebene treffen, um die Sache "zu Ende zu bringen"", schrieb Trump in der Nacht auf der Plattform Truth Social. In den "meisten wichtigen Punkten" sei man sich einig, so Trump. Der Republikaner forderte ein sofortiges Ende des "Blutvergießens".

Rainhard Fendrichs 45 Jahr-Tourjubiläum: ein Triumphzug

Wien - Rainhard Fendrich feiert mit der "Wimpernschlag"-Tour derzeit sein 45-jähriges Live-Jubiläum, direkt nach seinem 70. Geburtstag. Wenn der Freitagabend in der ausverkauften Wiener Stadthalle ein Maßstab war, dann ist dies ein einziger Triumphzug. Der Austropop-Legende gelingt es in netto zweieinhalb Stunden, ein gerüttelt Maß an Songs mit engagierter Nachdenklichkeit mit seinen oft eher seichten, wenngleich perfekt gemachten Erfolgshadern zu kombinieren.

Indiens Armee: Wieder Schusswechsel mit Pakistans Soldaten

Srinagar - Nach dem blutigen Anschlag auf indische Touristen in Kaschmir hat es nach indischen Angaben erneut Schusswechsel zwischen indischen und pakistanischen Soldaten in der von beiden Ländern beanspruchten Region gegeben. Von mehreren pakistanischen Armeeposten seien in der Nacht zu Samstag "unprovoziert" Schüsse über die durch Kaschmir verlaufende Kontrolllinie abgegeben worden, erklärte die indische Armee. Sie habe darauf "angemessen" reagiert und zurückgeschossen.

14-Jährige bei Unfall mit Lkw in Oberösterreich getötet

Rohrbach - Bei einem schweren Verkehrsunfall am frühen Freitagabend im Bezirk Urfahr-Umgebung ist ein 14-jähriges Mädchen verstorben. Dies teilte die Polizei am Samstag in der Früh mit. Gegen 17:45 Uhr brach einem 42-jährigen nepalesischen Lkw-Lenker aus Kroatien im Gemeindegebiet von Vorderweißenbach im Bereich einer talwärtsführenden starken Rechtskurve der Sattelanhänger auf regennasser Fahrbahn plötzlich nach links aus und touchierte das Heck eines entgegenkommenden Pkw.

Landwirtschaftliches Anwesen in Tirol niedergebrannt

Innsbruck/Schönwies - Ein Großbrand hat am späten Freitagabend in Schönwies (Bezirk Landeck) ein landwirtschaftliches Anwesen zerstört. Zwei nebeneinanderliegende Wirtschaftsgebäude sowie ein Wohnhaus brannten völlig aus. Bei der Evakuierung von Tieren aus einem der Ställe wurden zwei Personen verletzt, sie wurden im Krankenhaus Zams erstversorgt. Die Brandursache war vorerst unklar, teilte die Tiroler Polizei am Samstag mit.

Leichtes Erdbeben mit Stärke 2,6 im Raum Innsbruck

Innsbruck - Ein leichtes Erdbeben hat sich in der Nacht auf Samstag im Raum Innsbruck ereignet. Die Erdstöße um 01.35 Uhr erreichten eine Magnitude von 2,6. Das Beben wurde in der näheren Umgebung deutlich verspürt, teilte der österreichische Erdbebendienst GeoSphere Austria mit. Schäden an Gebäuden wurden keine gemeldet und sind bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten, hieß es in einer Mitteilung.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red