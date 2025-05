Israel beschoss Damaskus nach Angriffen auf Drusen

Damaskus/Jerusalem - Nach tagelanger Gewalt von regierungsnahen Kämpfern gegen die drusische Minderheit in Syrien hat Israel Ziele in der Nähe des Präsidentenpalastes in Damaskus angegriffen. Kampfflugzeuge hätten "die Umgebung des Palastes getroffen", erklärte die israelische Armee am Freitag im Onlinedienst Telegram. Syrien bezeichnete den Angriff Israels als "gefährliche Eskalation". Die Übergangsregierung rief die Welt dazu auf die israelischen Luftangriffe auf Damaskus zu verurteilen.

Kämpfe in der Ukraine gehen laut Selenskyj weiter

Kiew (Kyjiw) - An den Fronten im Osten der Ukraine wird weiter gekämpft. Vor allem rund um den Donbass, speziell bei Pokrowsk, setzten russische Truppen ihre Angriffe fort, berichtete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Die Situation an dem Frontabschnitt sei bei einem Lagebericht der Militärführung erörtert worden, fügte Selenskyj ohne weitere Details hinzu.

Eine Tote nach Pkw-Fahrt in Menschenmenge

Stuttgart - Nach dem Unfall in der Stuttgarter Innenstadt, bei dem ein Auto in eine Menschengruppe gefahren ist, ist eine Frau gestorben. Eine 46-Jährige sei ihren Verletzungen im Krankenhaus erlegen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagabend mit. Mindestens sieben Menschen wurden verletzt. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem Vorfall laut Polizei aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Unfall.

Wiener SPÖ sondierte am Freitag mit Grünen und ÖVP

Wien - Nachdem die Wiener SPÖ ihre Sondierungsrunde am Mittwoch mit ihrem aktuellen Koalitionspartner, den NEOS, gestartet hatte, waren am Freitag die Grünen und die ÖVP an der Reihe. Den Auftakt machte am Vormittag die Ökopartei. Das von den Parteichefs Judith Pühringer und Peter Kraus angeführte grüne Verhandlungsteam wurden als erste im Büro von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) empfangen. Am Nachmittag waren die Stadt-Türkisen an der Reihe.

Trump plant milliardenschwere Einsparungen

Washington - US-Präsident Donald Trump hat massive Einsparungen im US-Haushalt für das kommende Jahr vorgeschlagen. Einem am Freitag veröffentlichten Entwurf zufolge sollen die Ausgaben des Bundes für das ab Oktober beginnende Haushaltsjahr 2026 um 163 Milliarden Dollar gekürzt werden. Klammert man die Pflichtausgaben des Bundes und das Militärbudget aus, würde das mehr als ein Fünftel der Staatsausgaben entsprechen. Damit würde dieser Teil auf den niedrigsten Stand seit 2017 sinken.

Wohl keine Schäden nach Erdbeben in Südamerika

Ushuaia - Nach einem starken Erdbeben vor der Südspitze Südamerikas sind in Chile vorübergehend Hunderte Menschen wegen Tsunami-Gefahr evakuiert worden. Wenige Stunden später wurde die Warnung aufgehoben. Das Beben der Stärke 7,4 ereignete sich rund 220 Kilometer südlich von Ushuaia - der südlichsten Stadt Argentiniens in Feuerland. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS war es leicht oder mäßig in der Region Magellan und der chilenischen Antarktis zu spüren.

Dodik-Angriffe: Bosnischer Botschafter ins Außenamt zitiert

Wien/Brüssel - Angesichts jüngster verbaler Angriffe des Präsidenten der bosnischen Republika Srpska, Milorad Dodik, auf Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS), ist der Botschafter von Bosnien-Herzegowina, Siniša Bencun, am Freitag ins Wiener Außenamt (BMEIA) zitiert worden. Auf der Internet-Plattform "X" wurde seitens des Ministeriums betont, Dodiks Handlungen würden "die Stabilität, die verfassungsrechtliche Ordnung und die territoriale Integrität von Bosnien-Herzegowina" gefährden.

