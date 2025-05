Mann erschoss Ex-Lebensgefährtin, Großfahndung läuft

Maria Alm - Im Salzburger Pinzgau hat in der Nacht auf Samstag ein Mann seine ehemalige Lebensgefährtin getötet. Der Mann hat die Frau in Maria Alm auf offener Straße mit seiner Schusswaffe erschossen, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion zur APA. Der Täter floh dann in unbekannte Richtung und ist noch flüchtig. "Derzeit läuft eine Großfahndung", so der Sprecher. Nähere Informationen zur Identität, zum Tathergang oder Motiv lägen derzeit noch nicht vor.

Neuer Raketenangriff aus dem Jemen auf Israel

Sanaa - Die jemenitische Houthi-Miliz setzt ihre Raketenangriffe auf Israel fort. Samstag früh heulten in vielen Gebieten in Israel Warnsirenen, darunter in Jerusalem und am Toten Meer. Die Raketenabwehr habe ein aus dem Jemen abgefeuertes Geschoß abgefangen, teilte die israelische Armee mit. Ein junger Mann wurde auf dem Weg in einen Schutzraum verletzt, so der Rettungsdienst Magen David Adom. Bereits am Freitag hatten die Houthis zweimal Raketen in Richtung Israel abgefeuert.

US-Präsident Trumps Zölle auf Autoteile in Kraft getreten

Washington - In den USA sind die von Präsident Trump angekündigten Zölle auf bestimmte Autoteile in Kraft getreten. Seit Mitternacht (Ortszeit) gelten 25 Prozent Aufschlag. Es gibt Erleichterungen für Hersteller, die ihre Fahrzeuge in den USA endmontieren. Sie können sich einen Teil der Zölle rückerstatten lassen. Außerdem sollen generell für Autoteile nicht die zusätzlichen Zölle auf Aluminium und Stahl fällig werden. Dies soll eine Doppelbelastung vermeiden.

50 Verletzte nach russischen Drohnenangriffen auf Charkiw

Charkiw (Charkow) - Bei einem groß angelegten russischen Drohnenangriff auf mehrere Bezirke der ukrainischen Großstadt Charkiw sind nach Angaben der örtlichen Behörden fast 50 Menschen verletzt worden. Unter ihnen sei ein elfjähriges Kind, teilten der regionale Militärverwalter Oleh Synjehubow und Bürgermeister Ihor Terechow am späten Freitagabend auf Telegram mit. Es seien an einigen Zielorten Brände ausgebrochen und Wohngebäude, zivile Infrastruktur sowie Autos beschädigt worden.

Australien wählt ein neues Parlament

Canberra - In Australien sind am Samstag mehr als 18 Millionen Menschen aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Spitzenkandidaten sind der amtierende Premierminister Anthony Albanese von der sozialdemokratischen Labor Party und sein Herausforderer Peter Dutton, der Vorsitzende der konservativen Koalition aus Liberalen und Nationalen. Bei der Wahl werden alle 150 Sitze im Unterhaus und 40 der 76 Sitze im Senat neu besetzt.

Parlamentswahl in Singapur begonnen

Singapur - Vor dem Hintergrund drohender US-Zölle hat am Samstag die mit Spannung erwartete Parlamentswahl in Singapur begonnen. Rund 2,8 Millionen Wahlberechtigte waren seit Samstagmorgen aufgerufen, die 97 Parlamentsabgeordneten des südostasiatischen Landes zu wählen. Die Wahl gilt als erste echte Bewährungsprobe für Singapurs amtierenden Regierungschef Lawrence Wong und seine seit langem regierende People's Action Party (PAP).

735 Anträge wegen Corona-Impfschäden bewilligt

Wien - In österreichweit bisher 735 Fällen sind Impfschäden nach einer Covid-19-Impfung anerkannt worden. Das geht aus Zahlen des Gesundheitsministeriums hervor, über die "Die Presse" (online) am Freitagabend berichtete. Der Großteil der bisher erledigten Anträge sei dagegen abgewiesen worden, konkret 1.527 Fälle mit Stichtag Ende April. Insgesamt sind laut dem Bericht seit 2021 2.655 Anträge nach dem Impfschadengesetz gestellt worden.

Stadt-Begrünung könnte Zahl der Hitzeopfer deutlich senken

Melbourne/London - Mehr Pflanzen in Städten könnten die Zahl der Hitzeopfer deutlich senken. Würde die Vegetation in städtischen Arealen weltweit um 30 Prozent steigen, so würde die Zahl der hitzebedingten Todesfälle um etwa ein Drittel abnehmen. Besonders stark von dem Grün profitieren könnten Stadtbewohner in Süd- und Osteuropa sowie in Süd- und Ostasien, schreibt das internationale Forschungsteam um Yuming Guo von der Monash University im Fachjournal "The Lancet Planetary Health".

