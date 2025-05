Mann erschoss im Pinzgau Ex-Partnerin: Großfahndung läuft

Maria Alm - Im Salzburger Pinzgau hat in der Nacht auf Samstag ein Mann seine ehemalige Lebensgefährtin erschossen. Der Verdächtige hat die Frau in Maria Alm auf einem Parkplatz getroffen. Dabei soll er auf die 34-jährige Deutsche geschossen und sie getötet haben. Anschließend floh er in unbekannte Richtung. Die Polizei leitete eine großangelegte Fahndung ein, die auch am Samstagvormittag noch lief, wie ein Sprecher der Polizei zur APA sagte.

50 Verletzte nach russischen Drohnenangriffen auf Charkiw

Charkiw (Charkow) - Bei einem groß angelegten russischen Drohnenangriff auf mehrere Bezirke der ukrainischen Großstadt Charkiw sind nach Angaben der örtlichen Behörden fast 50 Menschen verletzt worden. Unter ihnen sei ein elfjähriges Kind, teilten der regionale Militärverwalter Oleh Synjehubow und Bürgermeister Ihor Terechow am späten Freitagabend auf Telegram mit. Opfer gab es indes auch bei ukrainischen Drohnenangriffen auf die Schwarzmeerküste im russischen Gebiet Krasnodar.

Trumps langer Schatten: Australier wählen neues Parlament

Canberra - In Australien wählen seit der Früh rund 18 Millionen Menschen bei einer mit Spannung erwarteten Abstimmung ein neues Parlament. US-Präsident Donald Trump könnte der amtierenden sozialdemokratischen Regierungspartei zur Wiederwahl verhelfen und der lange favorisierten konservativen Opposition zum Verhängnis werden - ähnlich wie zuvor in Kanada, wo die liberale Regierungspartei siegte. In Umfragen lag Premierminister Anthony Albanese (62) zuletzt fast überall vorn.

Steirischer Drogenhandel und Waffenarsenal aufgedeckt

Ligist - Ein reichlich bestücktes Waffenlager und einen umfangreichen Drogenhandel haben Polizisten in der Weststeiermark aufgedeckt. Sechs Männer wurden festgenommen. Die Polizisten der Suchtmittelgruppe Voitsberg stellten neben mehreren Kilogramm Marihuana Langwaffen, Faustfeuerwaffen, verbotenen Waffen sowie mehrere tausend Stück Munition sicher. Insgesamt wurden über 50 Tatverdächtige ausgeforscht, teilte die Landespolizeidirektion am Samstag mit.

US-Präsident Trumps Zölle auf Autoteile in Kraft getreten

Washington - In den USA sind die von Präsident Trump angekündigten Zölle auf bestimmte Autoteile in Kraft getreten. Seit Mitternacht (Ortszeit) gelten 25 Prozent Aufschlag. Es gibt Erleichterungen für Hersteller, die ihre Fahrzeuge in den USA endmontieren. Sie können sich einen Teil der Zölle rückerstatten lassen. Außerdem sollen generell für Autoteile nicht die zusätzlichen Zölle auf Aluminium und Stahl fällig werden. Dies soll eine Doppelbelastung vermeiden.

US-Zölle: Kanada verkündet umfassende Wirtschaftsreformen

Ottawa/Washington - Kanadas im Amt bestätigter Premierminister Mark Carney hat angesichts der aggressiven Zollpolitik der USA die größte Umgestaltung der kanadischen Wirtschaft seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs angekündigt. Er sei gewählt worden, um US-Präsident Donald Trump "die Stirn zu bieten" und werde dies mit "Entschlossenheit" tun, sagte Carney am Freitag (Ortszeit) bei seiner ersten Pressekonferenz nach seinem Sieg bei der Parlamentswahl.

Neuer Raketenangriff aus dem Jemen auf Israel

Sanaa - Die jemenitische Houthi-Miliz setzt ihre Raketenangriffe auf Israel fort. Samstag früh heulten in vielen Gebieten in Israel Warnsirenen, darunter in Jerusalem und am Toten Meer. Die Raketenabwehr habe ein aus dem Jemen abgefeuertes Geschoß abgefangen, teilte die israelische Armee mit. Ein junger Mann wurde auf dem Weg in einen Schutzraum verletzt, so der Rettungsdienst Magen David Adom. Bereits am Freitag hatten die Houthis zweimal Raketen in Richtung Israel abgefeuert.

Iran will weiter Uran anreichern

Washington/Teheran - Der iranische Außenminister Abbas Araqchi hat bekräftigt, nicht auf die Anreicherung von Uran verzichten zu wollen. Vor dem Hintergrund der Verhandlungen mit den USA über die Begrenzung des iranischen Atomprogramms sagte Araqchi im iranischen Staatsfernsehen, alle Staaten der Welt hätten ein Recht auf ein ziviles und friedliches Atomprogramm. Der Iran wolle keine Atomwaffen, sondern Uran für zivile Zwecke anreichern. Es stehe nicht zur Debatte, darauf zu verzichten.

red