Australiens Premier gewinnt Wahl haushoch - auch wegen Trump

Canberra - Riesenjubel bei Australiens Labor Party: Die Sozialdemokraten von Premierminister Anthony Albanese haben am Samstag die mit Spannung erwartete Parlamentswahl klar für sich entschieden. Sie können Medienberechnungen zufolge weiter mit absoluter Mehrheit regieren. Der 62-Jährige ist damit der erste Regierungschef seit mehr als 20 Jahren, der eine zweite Amtszeit antreten kann. Der konservative Oppositionspolitiker Peter Dutton räumte die Niederlage ein.

50 Verletzte nach russischen Drohnenangriffen auf Charkiw

Charkiw (Charkow) - Bei einem groß angelegten russischen Drohnenangriff auf mehrere Bezirke der ukrainischen Großstadt Charkiw sind nach Angaben der örtlichen Behörden fast 50 Menschen verletzt worden. Unter ihnen sei ein elfjähriges Kind, teilten der regionale Militärverwalter Oleh Synjehubow und Bürgermeister Ihor Terechow am späten Freitagabend auf Telegram mit. Opfer gab es indes auch bei ukrainischen Drohnenangriffen auf die Schwarzmeerküste im russischen Gebiet Krasnodar.

Außenministerin Meinl-Reisinger reist erneut in die Ukraine

Wien/Lwiw (Lemberg) - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) wird nächste Woche bereits zum zweiten Mal in ihrer Amtszeit in die Ukraine reisen. Gemeinsam mit anderen Amtskollegen aus der Europäischen Union nimmt sie am 9. Mai auf Einladung des ukrainischen Außenministers Andrij Sybiha an einem Treffen in Lwiw (Lemberg) in der Westukraine teil. Ein Sprecher Meinl-Reisingers bestätigte am Samstag gegenüber der APA einen entsprechenden Bericht der "Kronenzeitung".

Jemen: Premier tritt zurück - Raketenangriff auf Israel

Sanaa - Der Ministerpräsident der international anerkannten Regierung im Jemen, Ahmed Awad bin Mubarak, hat am Samstag seinen Rücktritt eingereicht. In einer Stellungnahme erklärte Mubarak, dass er mit "vielen Schwierigkeiten" konfrontiert gewesen sei, unter anderem sei er nicht in der Lage gewesen, die Regierung umzubilden. Zuvor hatte die jemenitische Houthi-Miliz ihre Raketenangriffe auf Israel fortgesetzt.

Italien: Umweltschützer kritisieren Österreichs Skiindustrie

Rom/Innsbruck/Wien - Der angesehene italienische Umweltschutzverband Legambiente kritisiert Österreichs Skiindustrie. So erteilte der Verband Österreich eine schwarze Fahne wegen "des unerbittlichen Bestrebens, die Skigebiete in Tirol durch die Ausbeutung der letzten verbliebenen Gletscherflächen in den Ostalpen zu erweitern". "Österreichs Wintertourismus braucht sich nicht zu verstecken", reagierte indes Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) auf die Kritik.

E-Radfahrer in Graz nach Kollision mit Bim verstorben

Graz - Ein 24-Jähriger ist Freitagfrüh in Graz auf seinem E-Fahrrad von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Am Samstag in der Früh sei der Mann schließlich im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, gab die Polizei am Samstagnachmittag bekannt. Der Mann hatte die Conrad-von-Hötzendorf-Straße überqueren wollen, als er die Tram wohl übersehen hat. Der 33-jährige Bim-Fahrer leitete eine Notbremsung ein, konnte die Kollision aber nicht verhindern.

Erneut Schweizer Soldat schwer verletzt

Bern/Allentsteig - Nach mehreren Unfällen bei einer internationalen Truppenübung in Allentsteig (Bezirk Zwettl) ist erneut ein Angehöriger der Schweizer Armee verletzt worden, diesmal jedoch in der Schweiz. Der Soldat wurde am Freitag beim Manövrieren mit einer Panzerhaubitze auf einem Militärschießplatz am Simplonpass schwer verletzt und ins Spital geflogen, wie die Schweizer Armee der sda am Samstag mitteilte.

