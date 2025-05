Australiens Premier gewinnt Wahl haushoch - auch wegen Trump

Canberra - Riesenjubel bei Australiens Labor Party: Die Sozialdemokraten von Premierminister Anthony Albanese haben am Samstag die mit Spannung erwartete Parlamentswahl klar für sich entschieden. Sie können Medienberechnungen zufolge weiter mit absoluter Mehrheit regieren. Der 62-Jährige ist damit der erste Regierungschef seit mehr als 20 Jahren, der eine zweite Amtszeit antreten kann. Der konservative Oppositionspolitiker Peter Dutton räumte die Niederlage ein.

Israel mobilisiert Zehntausende Reservisten für Gaza-Krieg

Jerusalem - Vor einer Entscheidung über die Ausweitung der Angriffe im Gazastreifen schickt das israelische Militär Medienberichten zufolge bereits Einberufungsbescheide an Zehntausende Reservisten. Das israelische Nachrichtenportal "ynet" berichtete, eine größere Offensive könnte bereits in den kommenden Tagen beginnen. Ziel ist es demnach, den Druck auf die islamistische Hamas zu erhöhen, um die Freilassung weiterer Geiseln zu erzwingen.

Finanzminister wird neuer Ministerpräsident im Jemen

Sanaa - Im Jemen hat der Präsidialrat einen neuen Ministerpräsidenten ernannt. Finanzminister Salem Saleh Bin Braik solle die Aufgabe übernehmen, teilte der Rat am Samstag mit. Zuvor war Ahmed Awad bin Mubarak als Ministerpräsident der international anerkannten Regierung zurückgetreten. Er sehe sich mit "vielen Schwierigkeiten" konfrontiert, erklärte er zur Begründung. Er verwies unter anderem auf Widerstand bei seiner angestrebten Regierungsumbildung.

Regierungspartei gewinnt Parlamentswahl in Singapur

Singapur - Die in Singapur regierende People's Action Party (PAP) hat die Parlamentswahl in dem südostasiatischen Stadtstaat klar gewonnen. Die Partei von Regierungschef Lawrence Wong sicherte sich laut vorläufigen Ergebnissen die absolute Mehrheit. Die Wahl am Samstag war ein erster Stimmungstest für Regierungschef Lawrence Wong. Der 52-Jährige hatte das Amt erst im vergangenen Jahr von Lee Hsien Loong übernommen, dem Sohn des Gründervaters Singapurs, Lee Kuan Yew.

Crossing Europe - "Anul nou care n-a fost" bester Spielfilm

Linz - "Anul nou care n-a fost" (The New Year That Never Came) über den Vorabend der rumänischen Revolution von 1989 von Bogdan Mureșanu hat beim Linzer Crossing Europe Filmfestival den Preis für den besten Spielfilm erhalten. Beste Doku wurde "The Flats" von Alessandra Celesia über Nachwirkungen des irischen Bürgerkriegs. Der Publikumspreis ging an "Holy Rosita" von Wannes Destoop, der eine Schwangerschaft abseits der Norm thematisiert. Alle drei Preise sind mit 5.000 Euro dotiert.

Fahrerflucht nach tödlichem Unfall mit Radfahrerin

Böheimkirchen - Eine Ecuadorianerin, die im Bezirk Hallein (Salzburg) wohnt, ist am Freitagabend in Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten) mit ihrem Fahrrad tödlich verunglückt. Die 31-Jährige wurde laut Polizei gegen 18.30 Uhr auf der L 129 in Hinterholz in Richtung St. Pölten fahrend von einem bisher unbekannten Fahrzeug touchiert. Sie kam nach dem Zusammenstoß in einem angrenzenden Feld zu liegen und erlag ihren schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Sieben Tote bei Bombenangriffen im Südsudan

Juba - Bei Bombenangriffen im Südsudan sind nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. 20 Personen seien verletzt worden, teilte die Hilfsorganisation am Samstag mit. Im Bezirk Fangak seien das letzte verbliebene Krankenhaus und die letzte Apotheke bei den Angriffen zerstört worden. Infolge eines Bombenabwurfs sei die Apotheke bis auf die Grundmauern niedergebrannt.

Außenministerin Meinl-Reisinger reist erneut in die Ukraine

Wien/Lwiw (Lemberg) - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) wird nächste Woche bereits zum zweiten Mal in ihrer Amtszeit in die Ukraine reisen. Gemeinsam mit anderen Amtskollegen aus der Europäischen Union nimmt sie am 9. Mai auf Einladung des ukrainischen Außenministers Andrij Sybiha an einem Treffen in Lwiw (Lemberg) in der Westukraine teil. Ein Sprecher Meinl-Reisingers bestätigte am Samstag gegenüber der APA einen entsprechenden Bericht der "Kronenzeitung".

