Labor baut in Australien überragenden Wahlsieg weiter aus

Canberra - Australiens sozialdemokratische Labor Party hat ihren überwältigenden Sieg bei der Parlamentswahl weiter ausgebaut. Obwohl weiterhin nicht alle Stimmen ausgezählt sind, kommt die Partei von Premierminister Anthony Albanese verschiedenen Medienberechnungen zufolge bereits auf fast 90 Sitze im 150-köpfigen Unterhaus. Für die absolute Mehrheit waren nur 76 Mandate nötig. Die konservative Koalition aus Liberalen und Nationalen erlebte hingegen eine verheerende Schlappe.

Feuer und Verletzte nach Drohnenangriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind den Behörden zufolge in der Nacht auf Sonntag mindestens elf Menschen verletzt worden. Nach Angaben des Chefs der Militärverwaltung wurden zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren durch herabfallende Trümmerteile verletzt. Zudem entstand ein Feuer in den oberen Stockwerken eines Wohnhauses und an verschiedenen Orten brannten Autos, wie Tymur Tkatschenko auf Telegram mitteilte.

Israel beruft Zehntausende Reservisten ein

Jerusalem - Israel hat Berichten zufolge Zehntausende Reservisten für eine geplante Ausweitung seiner Offensive im Gazastreifen mobilisiert. Die Armee habe damit begonnen, Einberufungsbefehle an Reservisten zu verschicken, berichteten mehrere israelische Medien am Samstag. Während in Tel Aviv erneut Tausende Menschen bei Protesten die Rückkehr der Geiseln forderten, attackierte der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu das Vermittlerland Katar mit scharfen Worten.

Erneut Rakete aus dem Jemen auf Israel abgefeuert

Sanaa/Tel Aviv - Am dritten Tag in Folge hat die jemenitische Houthi-Miliz ihre Raketenangriffe auf Israel fortgesetzt. Es sei ein Einschlag in der Nähe des internationalen Flughafens Ben Gurion bei Tel Aviv identifiziert worden, teilte die israelische Armee mit. Zuvor seien "mehrere Versuche unternommen" worden, die aus dem Jemen abgefeuerte Rakete abzufangen. In zahlreichen Gebieten Israels heulten während des Angriffs Warnsirenen, darunter auch in Tel Aviv und Jerusalem.

Zweiter Anlauf: Rumänien wählt ein neues Staatsoberhaupt

Bukarest - In Rumänien sind rund 19 Millionen Wahlberechtigte am Sonntag aufgerufen bei der vom Verfassungsgericht angeordneten Wiederholung der Präsidentenwahl ihr neues Staatsoberhaupt zu wählen. Die rund 19.000 Wahllokale im Land öffneten um 07.00 Uhr Ortszeit (6.00 Uhr MESZ) und werden um 21.00 Uhr schließen, wobei im Fall langer Warteschlangen verlängerte Öffnungszeiten möglich sind. Mehrere Meinungsforschungsinstitute wollen ab 21.00 Uhr Ortszeit Exit Polls vorlegen.

Großvater und Enkelsohn bei Kutschenunfall in OÖ verletzt

Fornach - Bei einem Unfall mit einer Pferdekutsche sind am Samstagnachmittag in Fornach (Bez. Vöcklabruck) ein 77-Jähriger und dessen 15-jähriger Enkelsohn verletzt worden. Die beiden hatten eine Kutschenausfahrt unternommen. Bei einem Wendemanöver ging eines der beiden Pferde einen zu engen Radius, weshalb die Deichsel brach. Dadurch wurden die Pferde aufgescheucht und gingen durch. Dabei wurden Großvater und Enkel von der Kutsche abgeworfen, informierte die Polizei.

Kostenlose Mega-Show von Lady Gaga an der Copacabana

Rio de Janeiro - Lady Gaga hat mit einem kostenlosen Konzert in Rio de Janeiro ein Millionenpublikum begeistert. Die US-Sängerin trat Samstagabend (Ortszeit) am legendären Strand von Copacabana vor 2,1 Millionen Menschen auf, wie die Stadtverwaltung mitteilte. "Es ist mir eine große Ehre, heute Abend hier bei euch zu sein. Mein Herz ist voll. Ich fühle mich glücklich, stolz und zutiefst dankbar", sagte Lady Gaga (39) auf der Bühne von einer Art Balkon aus.

24 Storchen-Brutpaare in Rust "im Finale"

Rust - In Rust werden dieses Jahr 24 Brutpaare gezählt und in den nächsten 14 Tagen dürften bereits die ersten Storchenküken schlüpfen. Die Bedingungen sind gut, der Neusiedler See verfügt über ausreichend Wasser und es sei auch genug Futter vorhanden, erklärte Igor Smrtnik, Obmann des Storchenvereins Rust, gegenüber der APA. Die Rekordzahl von 86 Jungtieren im Vorjahr wird aber nur schwer zu erreichen sein.

