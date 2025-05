Tötungsdelikt im Pinzgau: Verdächtiger weiterhin flüchtig

Maria Alm - Nach dem Tötungsdelikt im Salzburger Pinzgau in der Nacht auf Samstag hat auch Sonntagvormittag noch jede Spur vom mutmaßlichen Täter gefehlt. Auch das Auto des tatverdächtigen 32-Jährigen wurde noch nicht gefunden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagvormittag zur APA. Der Ungar soll am Samstag gegen 0.40 Uhr auf einem Parkplatz im Zentrum von Maria Alm seine ehemalige Lebensgefährtin, eine 34-jährige Deutsche, bei einem Treffen erschossen haben.

JJ zum Song Contest in die Schweiz aufgebrochen

Wien/Basel - Auf Wiedersehen, Österreich - Grüezi Schweiz: Die rot-weiß-rote ESC-Hoffnung JJ ist heute gemeinsam mit der österreichischen Delegation vom Wiener Hauptbahnhof mit der ÖBB Richtung Basel abgereist. Dort gehen dann die monatelangen Vorbereitungen auf den Eurovision Song Contest in die Zielgerade, schon Montagnachmittag steht die erste Probe auf der großen Song-Contest-Bühne auf dem Programm.

Bereits vier Milliarden Euro in Bundesschätzen veranlagt

Wien - Vor rund einem Jahr hat der Bund wieder Bundesschätze eingeführt - für Private eine Möglichkeit, Staatsanleihen rasch, ohne Spesen und Gebühren sowie bereits ab 100 Euro zu erwerben. Mittlerweile wurden 110.000 Konten eröffnet und rund 4 Mrd. Euro in Bundesschätzen veranlagt, teilte das Finanzministerium am Sonntag mit. Angeboten werden die Bundesschätze über die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) mit Laufzeiten von einem Monat bis zu zehn Jahren.

Feuer und Verletzte nach Drohnenangriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind den Behörden zufolge in der Nacht auf Sonntag mindestens elf Menschen verletzt worden. Nach Angaben des Chefs der Militärverwaltung wurden zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren durch herabfallende Trümmerteile verletzt. Zudem entstand ein Feuer in den oberen Stockwerken eines Wohnhauses und an verschiedenen Orten brannten Autos, wie Tymur Tkatschenko auf Telegram mitteilte.

Labor landete überragenden Wahlsieg in Australien

Canberra - In Australien hat die sozialdemokratische Labor Party von Premier Anthony Albanese ihren historischen Sieg bei der Parlamentswahl weiter ausgebaut. Am Tag nach dem Votum waren weiterhin nicht alle Stimmen ausgezählt: Jedoch ist bereits klar: Labor hat mit knapp 90 die absolute Mehrheit von 76 Stimmen im 150-köpfigen Unterhaus deutlich überschritten. Zuletzt konnte die Partei vor 80 Jahren mit so großem Vorsprung regieren. Das konservative Lager erlebte eine klare Niederlage.

Israel beruft Zehntausende Reservisten ein

Jerusalem - Israel hat Berichten zufolge Zehntausende Reservisten für eine geplante Ausweitung seiner Offensive im Gazastreifen mobilisiert. Die Armee habe damit begonnen, Einberufungsbefehle an Reservisten zu verschicken, berichteten mehrere israelische Medien am Samstag. Während in Tel Aviv erneut Tausende Menschen bei Protesten die Rückkehr der Geiseln forderten, attackierte der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu das Vermittlerland Katar mit scharfen Worten.

Israel droht nach Houthi-Angriff mit hartem Gegenschlag

Sanaa/Tel Aviv - Nach dem Einschlag einer Rakete der vom Iran unterstützten, jemenitischen Houthi-Miliz nahe dem Flughafen Tel Aviv hat Israel mit einem Gegenschlag gedroht, der um ein Vielfaches härter sein soll. "Wer uns angreift, gegen den werden wir siebenfach zurückschlagen",erklärte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz, offenbar in Anlehnung an die Bibel. Die Houthi-Miliz hatte zuvor eine Rakete auf Israel abgefeuert, die von der Raketenabwehr nicht gestoppt werden konnte.

Elon Musks Weltraumunternehmen bekommt Stadt

Brownsville - Elon Musks Weltraumfirma SpaceX hat jetzt eine eigene Stadt in Texas mit dem Namen Starbase. Die Bewohner des Gebiets an der SpaceX-Raketenfabrik entschieden das am Samstag mit einer klaren Mehrheit von 212 zu 6 Stimmen. Praktisch alle, die dort leben, sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens oder deren Familienmitglieder. Zum Stadtbild gehört auch eine große Büste von Firmenchef Musk.

