SPÖ entscheidet über künftigen Regierungspartner in Wien

Wien - Die Wiener SPÖ kommt Montagvormittag zu einem Landesparteivorstand zusammen. Danach wird Vorsitzender, Bürgermeister Michael Ludwig, bekannt geben, mit welcher Partei die Sozialdemokraten in Verhandlungen zur Bildung der künftigen Stadtregierung treten werden. Zur Auswahl stehen neben dem bisherigen Koalitionspartner NEOS die Grünen und die ÖVP.

Israel droht nach Houthi-Angriff mit hartem Gegenschlag

Tel Aviv/Sanaa - Nach dem Einschlag einer Rakete der vom Iran unterstützten, jemenitischen Houthi-Miliz nahe dem Flughafen Tel Aviv hat Israel mit einem Gegenschlag gedroht. "Wer uns angreift, gegen den werden wir siebenfach zurückschlagen", erklärte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz in Anlehnung an die Bibel. Die Houthi hatten zuvor eine Rakete auf Israel abgefeuert, die von der Raketenabwehr nicht gestoppt werden konnte. Die AUA stornierte am Sonntag Flüge nach Tel Aviv.

AUA sagt Israel-Flüge wegen Raketenangriffs für Sonntag ab

Schwechat/Budapest/Dublin - Nach einem Raketenangriff islamistischer Terroristen auf den Ben Gurion Flughafen in Tel Aviv hat die AUA alle drei für Sonntag geplanten Hin- und Rückflüge von Wien nach Israel abgesagt, berichtete das Online-Portal austrianwings am Sonntag. Aber auch die Billig-Fluglinien Wizz Air und Ryanair haben die Flugverbindungen nach und von Israel vorerst gestoppt.

Tötungsdelikt im Pinzgau: Verdächtiger international gesucht

Maria Alm - Nach dem Tötungsdelikt im Salzburger Pinzgau in der Nacht auf Samstag hat auch Sonntagvormittag noch jede Spur vom Verdächtigen gefehlt. Gegen den 32-jährigen Ungarn Krisztian P. wurde inzwischen ein europäischer Haftbefehl erlassen, die Polizei veröffentlichte am Sonntag auch Fahndungsbilder des Verdächtigen sowie dessen Auto, einem silbergrauen Skoda Octavia, Kombi, mit dem Kennzeichen S-685WV.

Feuer und Verletzte nach Drohnenangriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind den Behörden zufolge in der Nacht auf Sonntag mindestens elf Menschen verletzt worden. Nach Angaben des Chefs der Militärverwaltung wurden zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren durch herabfallende Trümmerteile verletzt. Zudem entstand ein Feuer in den oberen Stockwerken eines Wohnhauses und an verschiedenen Orten brannten Autos, wie Tymur Tkatschenko auf Telegram mitteilte.

Überregionaler Drogenhandel in der Steiermark aufgedeckt

Schladming/Wien - Suchtermittler aus der Steiermark und dem Landeskriminalamt Wien haben einen Akteur des überregionalen Suchtgifthandels von Wien und Salzburg in den Bezirk Liezen überführt. Ein 23-Jähriger soll im Vorjahr mehrere Monate lang insgesamt ein Kilogramm Heroin aus Wien sowie weitere illegale Substanzen aus dem Bundesland Salzburg in den Großraum Schladming verkauft haben, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Sonntag mit.

Plakolm: Veto-Möglichkeit bei EU-Außenpolitik soll bleiben

Wien - Europaministerin Claudia Plakolm (ÖVP) hat sich dafür ausgesprochen, auf Ratsebene in der EU dort Vetomöglichkeiten einzelner Staaten beizubehalten, wo sie nach wie vor bestehen. Das sind allen voran: die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, die EU-Finanzen und die Aufnahme neuer EU-Mitglieder. "In diesen zentralen Fragen" solle man in der Europäischen Union nicht vom Einstimmigkeitsprinzip abgehen, sagte Plakolm am Sonntag in der "Pressestunde" des ORF-Fernsehens.

Tourist verletzte sich schwer bei Kolosseum in Rom

Rom - Vor den Augen der wartenden Menschenmenge hat ein Tourist versucht, über das Gitter des Kolosseums in Rom zu klettern. Er verletzte sich dabei an den Metallspitzen des Zauns schwer und konnte sich selbst nicht befreien. Der US-Bürger mit Wohnsitz in Taiwan musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus San Giovanni in Rom gebracht und einer Notoperation unterzogen werden. Die Wunde in der Kreuzbandgegend wurde mit mehr als 80 Stichen genäht. Der Mann ist außer Lebensgefahr.

