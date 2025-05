Israel droht nach Houthi-Angriff mit hartem Gegenschlag

Tel Aviv/Sanaa - Nach dem Einschlag einer aus dem Jemen abgefeuerten Rakete am Flughafen von Tel Aviv hat der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu der jemenitischen Houthi-Miliz mit einer mehrstufigen Reaktion gedroht. Israel habe in der Vergangenheit gehandelt und werde dies auch "in der Zukunft tun", sagte Netanyahu in einer am Sonntag veröffentlichten Videobotschaft. Die Reaktion werde in mehreren Schritten erfolgen. Die AUA stornierte am Sonntag Flüge nach Tel Aviv.

SPÖ entscheidet über künftigen Regierungspartner in Wien

Wien - Die Wiener SPÖ kommt Montagvormittag zu einem Landesparteivorstand zusammen. Danach wird Vorsitzender, Bürgermeister Michael Ludwig, bekannt geben, mit welcher Partei die Sozialdemokraten in Verhandlungen zur Bildung der künftigen Stadtregierung treten werden. Zur Auswahl stehen neben dem bisherigen Koalitionspartner NEOS die Grünen und die ÖVP.

Pflicht zur Einhaltung der Verfassung: Trump "weiß es nicht"

Washington - US-Präsident Donald Trump ist sich nach eigenen Worten nicht sicher, ob er an die Verfassung gebunden ist. "Ich weiß es nicht" antwortete der Präsident in einem am Sonntag in Auszügen veröffentlichten Interview mit dem Sender NBC auf die Frage, ob er sich an die Verfassung der Vereinigten Staaten halten müsse. Zu den Spekulationen, wonach er im Widerspruch zur Verfassung eine dritte Amtszeit anstrebt, sagte Trump, dies habe er "nicht wirklich vor".

Polizei: Anschlag auf Lady-Gaga-Konzert in Rio vereitelt

Rio de Janeiro - Brasiliens Polizei hat nach eigenen Angaben einen geplanten Anschlag auf ein Mega-Konzert von Lady Gaga auf der Copacabana in Rio de Janeiro vereitelt. Eine Gruppe, die auf die Radikalisierung von Jugendlichen abziele, habe das Vorhaben orchestriert. Die Verdächtigen hätten Konzertteilnehmer, darunter Minderjährige, für koordinierte Angriffe mit improvisierten Sprengsätzen und Molotow-Cocktails rekrutiert, so die Polizei am Sonntag. Zu dem Konzert kamen 2,1 Millionen Fans.

Zwei Festnahmen nach Explosion in Containerhafen im Iran

Teheran - Eine Woche nach der verheerenden Explosion im größten Containerhafen des Iran sind laut einem Medienbericht zwei Menschen festgenommen worden, darunter ein Regierungsbeamter. Ein Verwaltungsbeamter der Regierung und ein Manager aus der Privatwirtschaft seien auf Anordnung der Justiz festgenommen worden, meldete das Staatsfernsehen am Sonntag. Weitere Angaben wurden zunächst nicht gemacht.

Kleinflugzeug stürzt in Wohngebiet in Kalifornien

Los Angeles - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in einem Wohngebiet im US-Bundesstaat Kalifornien sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die einmotorige Maschine stürzte am Samstagnachmittag in einen Hinterhof in Simi Valley südwestlich von Los Angeles, wie die Feuerwehr im Landkreis Ventura berichtete. Zwei Häuser wurden bei dem Unglück beschädigt, die Bewohner blieben laut Feuerwehr unverletzt.

Überregionaler Drogenhandel in der Steiermark aufgedeckt

Schladming/Wien - Suchtermittler aus der Steiermark und dem Landeskriminalamt Wien haben einen Akteur des überregionalen Suchtgifthandels von Wien und Salzburg in den Bezirk Liezen überführt. Ein 23-Jähriger soll im Vorjahr mehrere Monate lang insgesamt ein Kilogramm Heroin aus Wien sowie weitere illegale Substanzen aus dem Bundesland Salzburg in den Großraum Schladming verkauft haben, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Sonntag mit.

