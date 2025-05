Rumänien-Präsidentenwahl: Rechtspopulist Simion klar voran

Bukarest - In Rumänien hat der extrem rechte Kandidat George Simion bei der Wiederholung der Präsidentenwahl die erste Runde am Sonntag mit großem Abstand gewonnen, aber eine absolute Mehrheit verfehlt. Die Entscheidung über den künftigen Präsidenten fällt daher bei einer Stichwahl am 18. Mai. Dabei dürfte Simion gegen den in der ersten Runde Zweitplatzierten Crin Antonescu antreten, der von der proeuropäischen bürgerlich-sozialdemokratischen Regierungskoalition unterstützt wird.

Israel droht nach Houthi-Angriff mit hartem Gegenschlag

Tel Aviv/Sanaa - Nach dem Einschlag einer aus dem Jemen abgefeuerten Rakete am Flughafen von Tel Aviv hat der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu der jemenitischen Houthi-Miliz mit einer mehrstufigen Reaktion gedroht. Israel habe in der Vergangenheit gehandelt und werde dies auch "in der Zukunft tun", sagte Netanyahu in einer am Sonntag veröffentlichten Videobotschaft. Die Reaktion werde in mehreren Schritten erfolgen. Die AUA stornierte am Sonntag Flüge nach Tel Aviv.

SPÖ entscheidet über künftigen Regierungspartner in Wien

Wien - Die Wiener SPÖ kommt Montagvormittag zu einem Landesparteivorstand zusammen. Danach wird Vorsitzender, Bürgermeister Michael Ludwig, bekannt geben, mit welcher Partei die Sozialdemokraten in Verhandlungen zur Bildung der künftigen Stadtregierung treten werden. Zur Auswahl stehen neben dem bisherigen Koalitionspartner NEOS die Grünen und die ÖVP.

Irans neue ballistische Rakete: 1200 km Reichweite

Washington/Teheran - Der Iran hat eine neue ballistische Rakete mit einer Reichweite von 1200 Kilometern vorgestellt. Die Feststoffrakete sei "die neueste iranische Errungenschaft im Bereich der Verteidigung", so das Staatsfernsehen am Sonntag. Der Sender zeigte während eines Interview mit dem iranischen Verteidigungsminister Aziz Nasirzadeh Aufnahmen der neuen Rakete. "Wir hegen keine Feindseligkeit gegenüber Nachbarstaaten, aber amerikanische Stützpunkte sind unsere Ziele", sagte Nasirzadeh.

Prozess nach Missbrauch von zwei neunjährigen Buben in Wien

Wien - Am Montag muss sich ein 16-Jähriger wegen Vergewaltigung und schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen am Landesgericht verantworten. Er soll sich im vergangenen Sommer in Wien-Donaustadt an zwei neunjährigen Buben vergangen haben. Für die Verhandlung wurde ein Fotografier- und Filmverbot verhängt.

Polizei: Anschlag auf Lady-Gaga-Konzert in Rio vereitelt

Rio de Janeiro - Brasiliens Polizei hat nach eigenen Angaben einen geplanten Anschlag auf ein Mega-Konzert von Lady Gaga auf der Copacabana in Rio de Janeiro vereitelt. Eine Gruppe, die auf die Radikalisierung von Jugendlichen abziele, habe das Vorhaben orchestriert. Die Verdächtigen hätten Konzertteilnehmer, darunter Minderjährige, für koordinierte Angriffe mit improvisierten Sprengsätzen und Molotow-Cocktails rekrutiert, so die Polizei am Sonntag. Zu dem Konzert kamen 2,1 Millionen Fans.

Pflicht zur Einhaltung der Verfassung: Trump "weiß es nicht"

Washington - US-Präsident Donald Trump ist sich nach eigenen Worten nicht sicher, ob er an die Verfassung gebunden ist. "Ich weiß es nicht" antwortete der Präsident in einem am Sonntag in Auszügen veröffentlichten Interview mit dem Sender NBC auf die Frage, ob er sich an die Verfassung der Vereinigten Staaten halten müsse. Zu den Spekulationen, wonach er im Widerspruch zur Verfassung eine dritte Amtszeit anstrebt, sagte Trump, dies habe er "nicht wirklich vor".

Zwei Festnahmen nach Explosion in Containerhafen im Iran

Teheran - Eine Woche nach der verheerenden Explosion im größten Containerhafen des Iran sind laut einem Medienbericht zwei Menschen festgenommen worden, darunter ein Regierungsbeamter. Ein Verwaltungsbeamter der Regierung und ein Manager aus der Privatwirtschaft seien auf Anordnung der Justiz festgenommen worden, meldete das Staatsfernsehen am Sonntag. Weitere Angaben wurden zunächst nicht gemacht.

