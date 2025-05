Merz, Macron, Starmer und Tusk in Kiew

Kiew (Kyjiw) - Der neue deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz ist am Samstag mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer mit dem Zug in Kiew eingetroffen. Dort wollten sie zusammen mit dem polnischen Regierungschef Donald Tusk den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen, um für eine vollständige und bedingungslose Waffenruhe von 30 Tagen zu werben. Dieses Zeitfenster soll für Friedensverhandlungen mit Moskau genutzt werden.

Tote Frau in Graz - Festgenommener Nachbar geständig

Graz - Ein 53-jähriger Mann steht im Verdacht, seine 72-jährige Nachbarin am Freitag in Graz bei einem Streit tödlich verletzt zu haben. Der Mann war noch am Freitag festgenommen worden. In ersten Einvernahmen zeigte er sich geständig, teilte ein Polizeisprecher am Samstag auf APA-Anfrage mit. Details zum Tathergang und einer möglichen Tatwaffe lagen zunächst nicht vor. Die Obduktion des Leichnams soll laut Polizei noch am Samstag mehr Klarheit bringen.

Weitere Angriffe von Indien und Pakistan

Rawalpindi/Neu-Delhi - Die beiden Atommächte Indien und Pakistan haben einander erneut angegriffen und sich Eskalation in dem mehrere Jahrzehnte alten Konflikt um Kaschmir vorgeworfen. Indien erklärte am Samstag, das pakistanische Militär verstärke seine Truppen entlang der gemeinsamen Grenze. Eine Mitteilung des pakistanischen Militärs, wonach die Nationale Kommandobehörde mit der Kontrollgewalt über die Atomwaffen einberufen worden sei, wies Verteidigungsminister Khawaja Muhammad Asif zurück.

Sozialministerin Schumann: Pflegegeld-Valorisierung bleibt

Wien - Die im Jahr 2020 eingeführte alljährliche Wertanpassung des Pflegegeldes wird trotz der notwendigen Einschnitte beim Budget weiter fortgeführt. Das sagte Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) im Rahmen eines von der APA begleiteten Besuchs von Pflegefachkräften im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Wien anlässlich des Pflegetags am kommenden Montag. Einmal mehr betonte sie, dass die ab 1. Jänner 2026 geplante Schwerarbeiterregelung für Pflegekräfte kommen wird.

80 Jahre Befreiung: Gedenkfeier im ehemaligen KZ Gusen

Langenstein/St. Georgen/Gusen - Am Vortag der traditionellen internationalen Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen in Oberösterreich wird am Samstagabend unter dem Motto "Befreit?!" der Opfer des ehemaligen KZ-Nebenlagers Gusen gedacht. Neben Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), Innenminister Gerhard Karner und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (beide ÖVP) werden auch zahlreiche Angehörige von Überlebenden aus aller Welt erwartet.

Peschorn mit Signa-Aufarbeitung weiter unzufrieden

Wien - Der Präsident der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, ist weiter unzufrieden mit der Aufarbeitung der Pleite rund um Ren� Benko. "Ich sehe nach wie vor nicht, dass über die einzelnen Insolvenzverfahren von den Masseverwaltern die gemeinsamen Schritte unternommen werden, die notwendig sind, um nachvollziehen zu können, was Herr Benko mit seinen Helfern in den vergangenen Jahren gemacht hat", kritisierte Peschorn in der "Kleinen Zeitung" (Samstag).

Vance könnte Amtseinführung des neuen Papstes beiwohnen

Vatikanstadt - Die Messe zur Amtseinführung des frisch gewählten Papstes Leo XIV. am 18. Mai auf dem Petersplatz könnte wie bereits die Trauerzeremonie für seinen Vorgänger Franziskus zu einem großen Treffen von Staats- und Regierungschefs in Rom werden. Aus Vatikan-Kreisen verlautete am Samstag, dass etwa US-Vizepräsident JD Vance und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an dem feierlichen Gottesdienst teilnehmen könnten.

Southport-Mörder attackiert laut Medien Gefängnisbeamten

London - Ein als "Southport-Mörder" bezeichneter britischer Strafgefangener soll laut Medienberichten im Gefängnis einen Beamten mit kochendem Wasser angegriffen haben. Der 18-Jährige, der für den Mord an drei Mädchen während eines Taylor-Swift-Tanzkurses zu mindestens 52 Jahren Haft verurteilt worden war, soll dafür einen Wasserkocher in seiner Zelle benutzt haben, wie u.a. die Nachrichtenagentur PA und Sky News berichteten. Eine offizielle Bestätigung gab es Samstagfrüh noch nicht.

