Besuch von Merz, Macron, Starmer und Tusk in Kiew

Kiew (Kyjiw) - Mit einem gemeinsamen Besuch in Kiew haben die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Polen Solidarität mit der Ukraine demonstriert und den Druck auf Moskau erhöht, einer Waffenruhe zuzustimmen. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer trafen am Samstag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Polens Premier Donald Tusk zusammen.

Tote Frau in Graz - Festgenommener Nachbar geständig

Graz - Ein 53-jähriger Mann steht im Verdacht, seine 72-jährige Nachbarin am Freitag in Graz bei einem Streit tödlich verletzt zu haben. Der Mann war noch am Freitag festgenommen worden. In ersten Einvernahmen zeigte er sich geständig, teilte ein Polizeisprecher am Samstag auf APA-Anfrage mit. Details zum Tathergang und einer möglichen Tatwaffe lagen zunächst nicht vor. Die Obduktion des Leichnams soll laut Polizei noch am Samstag mehr Klarheit bringen.

IKG: Kaum Konsequenzen bei muslimischen Antisemitismus

Wien - Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) Wien, Oskar Deutsch, sieht Handlungsbedarf bei der Justiz gegenüber dem muslimischen Antisemitismus. Die Polizei mache "sehr wohl ihren Job" bei Demonstrationen und anderswo, aber es habe dann in der Konsequenz fast keine Auswirkungen. "Es kommt nicht zu Anklagen und schon gar nicht zu Verurteilungen", kritisierte Deutsch gegenüber Ö1 in der Sendereihe "Im Journal zu Gast".

Sonde nach 53 Jahren laut Moskau ins Meer gestürzt

Moskau/Paris/Jakarta - Eine im Jahr 1972 von der Sowjetunion ins All geschossene Raumsonde ist nach russischen Angaben im Indischen Ozean abgestürzt. Der Raumapparat sei um 8.24 Uhr MESZ in die Erdatmosphäre eingetreten und dann westlich der indonesischen Hauptstadt Jakarta ins Meer gestürzt, teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos in Moskau mit. Zu möglichen Schäden gab es keine Angaben.

Kaschmir: Tote bei Feuergefechten in Grenzregion

Rawalpindi/Neu-Delhi - Im Konflikt zwischen Indien und Pakistan sind bei teils heftigen Feuergefechten entlang der militärischen Kontrolllinie in der Himalaya-Region Kaschmir erneut Menschen gestorben und verletzt worden. Ein Sprecher der Nationalen Katastrophenbehörde teilte mit, dass im pakistanisch verwalteten Teil von Kaschmir in der Nacht zehn Menschen getötet und mehr als 60 verletzt worden seien. Angaben zu Toten oder Verletzten im indisch verwalteten Teil gab es zunächst nicht.

Bewegung im Zollstreit zwischen den USA und China

Washington/Genf - In Genf haben am Samstag die ersten amerikanisch-chinesischen Gespräche zur Beilegung der Handelsstreitigkeiten nach den drastischen Erhöhungen der US-Zölle begonnen. Chinas stellvertretender Ministerpräsident He Lifeng habe sich mit US-Finanzminister Scott Bessent ausgetauscht, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen. Ein Reuters-Augenzeuge beobachtete am Samstagmittag, wie beide Delegationen den Verhandlungsort wieder verließen.

Sozialministerin Schumann: Pflegegeld-Valorisierung bleibt

Wien - Die im Jahr 2020 eingeführte alljährliche Wertanpassung des Pflegegeldes wird trotz der notwendigen Einschnitte beim Budget weiter fortgeführt. Das sagte Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) im Rahmen eines von der APA begleiteten Besuchs von Pflegefachkräften im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Wien anlässlich des Pflegetags am kommenden Montag. Einmal mehr betonte sie, dass die ab 1. Jänner 2026 geplante Schwerarbeiterregelung für Pflegekräfte kommen wird.

Peschorn mit Signa-Aufarbeitung weiter unzufrieden

Wien - Der Präsident der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, ist weiter unzufrieden mit der Aufarbeitung der Pleite rund um Ren� Benko. "Ich sehe nach wie vor nicht, dass über die einzelnen Insolvenzverfahren von den Masseverwaltern die gemeinsamen Schritte unternommen werden, die notwendig sind, um nachvollziehen zu können, was Herr Benko mit seinen Helfern in den vergangenen Jahren gemacht hat", kritisierte Peschorn in der "Kleinen Zeitung" (Samstag).

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red