Waffenruhe zwischen Indien und Pakistan brüchig

Rawalpindi/Neu-Delhi - Die jüngst vereinbarte Waffenruhe zwischen Indien und Pakistan ist brüchig. Im indisch kontrollierten Teil der Himalaya-Region Kaschmir haben am Samstagabend laut indischen Regierungskreisen Explosionen die Furcht vor neuen Luftangriffen aus Pakistan ausgelöst. Nach pakistanischen Angaben kam es im Grenzgebiet zwischen Pakistan und Indien weiter zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Ein für Kaschmir zuständiger Minister erklärt, Scharmützel an der De-facto-Grenze dauerten an.

Kreml will Waffenruhe-Vorschlag prüfen

Kiew (Kyjiw) - Der Kreml will den Vorschlag für eine 30-tägige Ukraine-Waffenruhe prüfen. Wie russische Staatsmedien am Samstag unter Berufung auf Kreml-Sprecher Dmitri Peskow berichteten, will der Kreml über die von Kiews westlichen Verbündeten vorgelegte Forderung "nachdenken". Peskow äußerte sich demnach im US-Fernsehsender CNN zu der "neuen Entwicklung", wies aber zugleich darauf hin, dass es "sinnlos" sei, Moskau "unter Druck zu setzen".

Oberstaatsanwaltschaft für weitere Ermittlungen zu Pilnacek

Wien - Die Oberstaatsanwaltschaft Wien hat die Prüfung einer Fortführung der Ermittlungen zum Tod des ehemaligen Sektionschefs des Justizministeriums, Christian Pilnacek, angeordnet. Eine entsprechende Weisung an die Staatsanwaltschaft Krems erging am 22. April, wie das Justizministerium der APA bestätigte. Zunächst hatte das Online-Medium zackzack.at am Samstag über die Weisung berichtet.

72-Jährige in Graz vom Nachbarn mit Spaten erschlagen

Graz - Der gewaltsame Tod einer 72-Jährigen am Freitag in Graz ist offenbar geklärt: Der am selben Tag festgenommene 53-jährige Nachbar gestand die Tat, teilte die Polizei der APA am Samstag mit. Als Motiv gab er einen seit vielen Jahren bestehenden Streit an, der eskaliert sei. Die Obduktion ergab, dass die Frau durch massive Gewalteinwirkung gegen Gesicht und Hals gestorben ist. Als Tatwaffe identifizierte man einen Spaten, der zum Tatzeitpunkt im Hof eines Mehrparteienhauses lag.

Kuratorin der Kunstbiennale Venedig 2026 verstorben

Venedig/Kapstadt - Die aus Kamerun stammende und in der Schweiz aufgewachsene Künstlerin Koyo Kouoh ist im Alter von 57 Jahren verstorben. Kouoh war dafür vorgesehen, die Kunstbiennale von Venedig 2026 zu kuratieren. Die Biennale selbst gab die Nachricht von ihrem Tod bekannt. "La Biennale di Venezia nimmt mit Bestürzung die Nachricht vom plötzlichen und frühen Tod von Koyo Kouoh, der Kuratorin der Biennale Arte 2026, zur Kenntnis", hieß es am Samstag in einer Mitteilung.

Bewegung im Zollstreit zwischen den USA und China

Washington/Genf - Einige Wochen nach der Eskalation im Zollstreit zwischen den USA und China haben in Genf erste Gespräche auf Ministerebene zur Beilegung der Spannungen begonnen. Die enormen Zölle zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt haben nachhaltige Auswirkungen auf den Welthandel und drohen, das Weltwirtschaftswachstum zu beeinträchtigen.

Giftige Chlorgaswolke nach Brand in Spanien

Barcelona - Bei einem Brand einer Lagerhalle in Spanien mit großen Mengen an Chemikalien für die Reinigung von Schwimmbädern ist eine giftige Chlorwolke ausgetreten. Rund 150.000 Menschen in der Stadt Vilanova i la Geltr� und vier umliegenden Gemeinden südwestlich von Barcelona erhielten Samstagfrüh eine Alarmnachricht des Zivilschutzes auf ihre Handys. Wegen der ätzenden Dämpfe sollten sie auf keinen Fall das Haus verlassen und Türen und Fenster geschlossen halten, so die Anweisung.

IKG: Kaum Konsequenzen bei muslimischem Antisemitismus

Wien - Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) Wien, Oskar Deutsch, sieht Handlungsbedarf bei der Justiz gegenüber dem muslimischen Antisemitismus. Die Polizei mache "sehr wohl ihren Job" bei Demonstrationen und anderswo, aber es habe dann in der Konsequenz fast keine Auswirkungen. "Es kommt nicht zu Anklagen und schon gar nicht zu Verurteilungen", kritisierte Deutsch gegenüber Ö1 in der Sendereihe "Im Journal zu Gast".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red