Mauthausen-Befreiungsfeier mit Mahnungen und Warnungen

Mauthausen - 20.000 Besucher aus aller Welt haben am Sonntag der Opfer des KZ Mauthausen gedacht, darunter das spanische Königspaar Felipe VI. und Letizia, die kosovarische Präsidentin Vjosa Osmani sowie Bundespräsident Alexander Van der Bellen und ein großer Teil der Bundesregierung. Van der Bellen mahnte, nicht wegzuschauen. Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) Wien, Oskar Deutsch, geißelte den Iran und die Hamas für Antisemitismus.

Kiew skeptisch zu Moskaus Vorschlag für Friedensgespräche

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine und Europa reagieren skeptisch auf die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin vorgeschlagenen direkten Friedensgespräche zwischen den beiden kriegsführenden Staaten. Die Verhandlungen ohne Vorbedingungen sollten am Donnerstag in Istanbul starten, sagte Putin Sonntag früh in einer vom Fernsehen übertragenen Rede. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wertet den Vorschlag zwar als positives Zeichen, pocht aber auf eine Waffenruhe ab Montag.

Eindringlicher Appell des neuen Papstes für Frieden

Vatikanstadt - Papst Leo XIV. hat bei seinem ersten Sonntagsgebet auf dem Petersplatz einen eindringlichen Friedensappell ausgesprochen. "Nie wieder Krieg!", rief der am Donnerstag zum Papst gewählte Robert Francis Prevost in seinem Gebet zum Regina Coeli, das in der Zeit nach Ostern gesprochen wird. Vor rund 100.000 auf dem Petersplatz versammelten Gläubigen urgierte der Papst ein Ende der Konflikte auf der ganzen Welt. Er rief zu Gebeten für "das Wunder des Friedens" auf.

Innenressort spart bei Asyl und Verwaltungspersonal

Wien - Das Budget des Innenministeriums steigt heuer in absoluten Zahlen minimal. Das zeigen Daten, die der APA von informierten Kreisen zur Verfügung gestellt wurden. Dass man das leichte Plus erreicht, ist vor allem Einsparungen im Asyl-Kapitel zu verdanken. Angesichts sinkender Auslastung der Grundversorgung braucht es dort weniger Ausgaben. Gespart werden muss aber unter anderem auch in der Verwaltung, im Fuhrpark, bei Veranstaltungen und bei den Überstunden.

Mann mit Bauchstich in Wien-Favoriten entdeckt

Wien - Ein Mann hat in der Nacht auf Sonntag in Wien-Favoriten einen Bauchstich erlitten. Der Syrer sei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger der APA. Den Angaben des Mannes zufolge dürfte er im Bereich Reumannplatz - einer der Wiener Waffenverbotszonen - von einem Unbekannten angegriffen worden sein. Zuerst habe er die Verletzung gar nicht bemerkt und sei noch ein Stück weitergegangen, brach dann aber zusammen.

Wadephul fordert von Israel ernste Bemühungen um Waffenruhe

Jerusalem/Ramallah - Deutschlands Außenminister Johann Wadephul fordert von Isabel ernste Bemühungen um eine Waffenruhe im Gazakrieg. Bei der ersten Reise nach Nahost in seiner neuen Funktion warnte er am Sonntag davor, den Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas in dem Küstenstreifen nur militärisch lösen zu wollen. Für eine dauerhafte Beendigung des Konflikts komme nur ein politischer Prozess in Frage, sagte er im Beisein seines israelischen Amtskollegen Gideon Saar in Jerusalem.

Kritik an Vorstoß für höheren Beitrag von Pflegebedürftigen

Wien - Ein Vorstoß der Landessozialreferentinnen und -referenten zur Ausweitung der Pflegefinanzierung stößt auf Kritik bei Seniorenvertretern. Konkret fordern die Länder die Prüfung einer möglichen Einbeziehung des 13. und 14. Pensionsbezugs der Pflegebedürftigen. Dieser Vorschlag sei "einfach entwürdigend" für pflegebedürftige Menschen, kritisierte der SPÖ-nahe Pensionistenverband am Sonntag in einer Aussendung. Eine Absage kam auch vom ÖVP-Seniorenbund.

Rettungsschiff brachte drei Tote nach Lampedusa

Lampedusa - Auf der italienischen Mittelmeer-Insel Lampedusa ist ein Schiff der deutschen Hilfsorganisation Resqship mit drei toten Migranten angekommen. Bei den Todesopfern handelt es sich nach Angaben der italienischen Behörden um zwei etwa zwei Jahre alte Kleinkinder sowie einen etwa 30 Jahre alten Mann. Mehr als 50 Migranten, die sich in Libyen auf den Weg übers Mittelmeer nach Europa gemacht hatten, konnten gerettet werden.

