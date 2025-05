Selenskyj: Werde am Donnerstag mit Putin zusammentreffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist bereit für das vom russischen Staatschef Wladimir Putin vorgeschlagene Friedensgespräch in der kommenden Woche. "Ich werde am Donnerstag auf Putin in der Türkei warten, persönlich", schrieb Selenskyj am Sonntagabend auf der Plattform X. Der Kremlchef hatte in der Nacht zuvor die Aufnahme von Verhandlungen in der Türkei angeboten, um über ein mögliches Ende für den über drei Jahre dauernden Krieg in der Ukraine zu beraten.

Kiew berichtet von neuen russischen Angriffen

Kiew (Kyjiw) - Nach Ablauf der von Moskau verkündeten Feuerpause sind russische Truppen im Osten der Ukraine wieder zu neuen Angriffen angetreten, allerdings in vorerst geringerem Ausmaß. Der ukrainische Generalstab in Kiew berichtete am späten Nachmittag auf der Plattform Telegram von 67 russischen Angriffen an diversen Frontabschnitten. In den vergangenen Wochen waren täglich meist knapp 100 Kampfhandlungen registriert worden.

Mauthausen-Befreiungsfeier mit Mahnungen und Warnungen

Mauthausen - 20.000 Besucher aus aller Welt haben am Sonntag der Opfer des KZ Mauthausen gedacht, darunter das spanische Königspaar Felipe VI. und Letizia, die kosovarische Präsidentin Vjosa Osmani sowie Bundespräsident Alexander Van der Bellen und ein großer Teil der Bundesregierung. Van der Bellen mahnte, nicht wegzuschauen. Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) Wien, Oskar Deutsch, geißelte den Iran und die Hamas für Antisemitismus.

Atomstreit: Weitere Gespräche zwischen USA und Iran

Washington/Teheran/Maskat - Die vierte Runde der Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran im Oman ist ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen - weitere Gespräche sollen aber folgen. Der iranische Außenamtssprecher Ismail Baghai bezeichnete das dreistündige Gespräch anschließend als "schwierig, aber nützlich". Beide Seiten waren nach seinen Worten bemüht, rationale und realistische Wege zur Überwindung der Differenzen zu finden.

Watzmann- und DÖF-Co-Schöpfer Manfred O. Tauchen gestorben

Wien - Der Sänger, Schauspieler und Kabarettist Manfred O. Tauchen ist im Alter von 77 Jahren gestorben, wie der "Kurier" unter Berufung auf das Familienumfeld des Künstlers am Sonntag berichtete. Bekannt wurde Tauchen vor allem als Co-Autor des "Watzmann"-Musicals, das er im Grundkonzept geschrieben hat. Mit Joesi Prokopetz und Annette und Inga Humpe zeichnete er für die Band Deutsch-Österreichisches Feingefühl (DÖF) verantwortlich, die in den 1980ern große Erfolge feierte.

Nach über 50 Tagen im Pazifik: Fünf Fischer gerettet

San Crist�bal - Fünf Fischer sind nach über 50 Tagen auf offener See im Pazifik gerettet worden. Ein Boot der ecuadorianischen Küstenwache brachte die drei aus Peru und zwei aus Kolumbien stammenden Männer zur Marinebasis San Crist�bal auf den Galapagosinseln, wie Ecuadors Marine auf der Plattform X mitteilte.

Frau in Graz mit Spaten erschlagen - Nachbar in U-Haft

Graz - Das Grazer Landesgericht für Strafsachen hat am Sonntag die Untersuchungshaft über jenen 53-jährigen Mann verhängt, der im Verdacht steht, am Freitag seine 72-jährige Nachbarin im Innenhof eines Mehrparteienhauses in Graz mit einem Spaten erschlagen zu haben. Als Haftgründe nannte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft gegenüber der APA Flucht- und Tatbegehungsgefahr. Der 53-Jährige ist derzeit in der Justizanstalt Graz Jakomini untergebracht.

Nahost - Hamas-Zivilschutz: Zehn Menschen bei Gaza-Angriffen getötet

Gaza - Bei israelischen Angriffen im Bereich von Khan Younis im Süden des Gazastreifens sind nach palästinensischen Angaben vom Sonntag zehn Menschen getötet worden. Darunter seien auch vier Minderjährige, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA. Ein Sprecher des von der Hamas kontrollierten Zivilschutzes sprach sogar von fünf Minderjährigen. Eine israelische Armeesprecherin sagte, man prüfe die Berichte. Sie könne nur Angriffe in Khan Younis am Samstagabend bestätigen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red