Ukraine-Verhandlungen beginnen am Freitag in Istanbul

Istanbul - Die Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Krieges zwischen ukrainischen und russischen Gesandten in Istanbul sind vertagt worden. Das erste direkte Treffen der beiden Länder seit drei Jahren soll nun zusammen mit türkischen Vertretern am Freitag stattfinden, wie es aus Quellen des Außenministeriums in Ankara hieß. Geplant seien trilaterale Gespräche zwischen den USA, der Ukraine und der Türkei sowie zwischen Russland, der Ukraine und der Türkei, so die Ministeriumsquellen.

Beratungen fünf europäischer Länder über Hilfe für Kiew

Rom - Die Verteidigungsminister von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen treffen sich am Freitag in Rom, um über die weitere Unterstützung für die Ukraine zu sprechen. Neben der Ukraine soll es auch um Möglichkeiten zur Stärkung der europäischen Verteidigung gehen. Das Treffen findet vor dem Hintergrund der geplanten Gespräche zwischen der Ukraine und Russland über eine mögliche Waffenruhe statt.

Bekenntnisse zu Neutralität bei Staatsvertrags-Feiern

Wien - Mit parteiübergreifenden Bekenntnissen zur Neutralität ist am Donnerstag die Unterzeichnung des Staatsvertrags vor 70 Jahren gefeiert worden. Nicht nur Kanzler Christian Stocker (ÖVP) bezeichnete die Neutralität bei einem Festakt vor dem Belvedere als unverzichtbaren Teil des österreichischen Selbstverständnisses. Bereits zuvor hatten im Parlament alle drei Vertreter des Nationalratpräsidiums im Staatsvertrag darin einen Auftrag gesehen, der mit Leben erfüllt werden müsse.

US-Eltern sollen Tochter im Hundekäfig gehalten haben

Newark (New Jersey) - Ein Ehepaar im US-Staat New Jersey wird beschuldigt, eine heute 18-Jährige jahrelang erst in einem Hundekäfig und später in einem Badezimmer eingesperrt zu haben. Sie sei sexuell missbraucht und geschlagen worden, berichtete die junge Frau laut Medienberichten. Vor wenigen Tagen war ihr den Angaben zufolge die Flucht aus dem Haus in Gloucester Township gelungen, berichtete die Zeitung "USA Today". Nach Angaben des Opfers begann der Missbrauch im Jahr 2018.

Entwaldung in Brasilien 2024 um ein Drittel gesunken

Manaus - Die Entwaldung in Brasilien ist 2024 im Vergleich zum Vorjahr um etwa 32 Prozent zurückgegangen. Insgesamt wurden 1,24 Millionen Hektar Fläche abgeholzt, wie es in einem Bericht der Initiative "MapBiomas" hieß. Das Netzwerk besteht aus Universitäten, NGOs und Technologieunternehmen und untersucht unter anderem Satellitenbilder. Im Amazonasgebiet ging die Entwaldung im Vergleich zum Vorjahr um etwa 17 Prozent zurück - rund 378.000 Hektar wurden abgeholzt.

ÖH-Wahlen endet mit Wahlbeteiligung von 22,1 Prozent

Wien - Noch keinen einheitlichen Trend gibt es nach dem Eintreffen der ersten Ergebnisse bei den Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH). Tendenziell gewannen die ÖVP-nahe AktionsGemeinschaft (AG) und der Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ) an den meisten Hochschulen dazu, während die Grünen und Alternativen StudentInnen (GRAS) meist verloren. Die Wahlbeteiligung stieg um einen Prozentpunkt auf 22,1 Prozent.

Supreme Court im Streit um Geburtsrecht gespalten

Washington - Im Streit über den Versuch von US-Präsident Donald Trump, das verfassungsrechtlich verankerte Geburtsrecht einzuschränken, hat sich seine Regierung kritischen Fragen des Obersten US-Gerichts gestellt. In der Anhörung zeigten sich die Richterinnen und Richter gespalten - zwischen klarer Ablehnung und grundsätzlicher Offenheit für die Argumentation der Regierung. Auch die Vertreter der klagenden US-Staaten und Bürgerrechtsorganisationen wurden befragt.

Innenministerium will 200 Mio. Euro einsparen

Wien - Das Innenministerium wird 2025 und im kommenden Jahr insgesamt 200 Mio. Euro einsparen, davon 90 Mio. Euro noch im heurigen Jahr. Gleichzeitig soll im Bereich der Sicherheit, insbesondere bei der sichtbaren Polizeipräsenz und bei der Terrorismusabwehr, investiert werden. Das teilten Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Staatsschutz-Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ) am Donnerstag mit.

