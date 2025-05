Gespräche zwischen Ukraine und Russland haben begonnen

Istanbul - Erstmals seit drei Jahren führen ukrainische und russische Vertreter direkte Gespräche über den Ukraine-Krieg in Istanbul. Der türkische Außenminister Hakan Fidan eröffnete das Treffen der Delegationen beider Länder und Vertretern der Türkei mit einer Rede, die das türkische Außenministerium per Video übertrug. Zuvor beriet die Ukraine mit den USA und der Türkei. Laut ukrainischen Angaben gab es zudem hochrangige Beratungen mit Frankreich, Großbritannien und Deutschland.

Trump reist nicht zu Ukraine-Treffen wegen Geburt von Enkel

Abu Dhabi/Washington - US-Präsident Donald Trump will nach eigenen Angaben nicht von seinem Nahost-Besuch aus zu den Ukraine-Gesprächen in die Türkei reisen. Trump sagte bei einer Veranstaltung in den Vereinigten Arabischen Emiraten, seine Tochter Tiffany habe gerade ein Baby zur Welt gebracht und er wolle seinen Enkel möglichst schnell sehen. Er freue sich deshalb darauf, direkt nach Washington zurückzukehren. "Wahrscheinlich hätte ich gestern Abend schon abreisen sollen", sagte er weiter.

U-Ausschuss-Verlangen fertig, Sondersitzung am Mittwoch

Wien - Die FPÖ will ihren Untersuchungsausschuss zum angeblichen "ÖVP-Machtmissbrauch" im Innenministerium in einer Sondersitzung des Nationalrats am kommenden Mittwoch beantragen. Auch das Verlangen selbst sei bereits fertiggestellt, sagte Generalsekretär Christian Hafenecker in einer Pressekonferenz am Freitag. Untersuchen will die FPÖ sowohl die Ermittlungen zum Tod des Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek, zum anderen die Maßnahmen während der Corona-Pandemie.

Nicole bringt "Ein bisschen Frieden" zur Festwocheneröffnung

Wien - Ein Trompeter am Burgtor soll heute zur Eröffnung der diesjährigen Wiener Festwochen blasen. Ab 21.20 Uhr steigt die Eröffnungsfeier am Rathausplatz, die unter dem Motto "V is for LoVe" Acts unterschiedlichster Genres zusammenführt. Nicole bringt ihr Siegerlied "Ein bisschen Frieden" vom Song Contest 1982 mit. "Dieses Lied wird wohl seine Aktualität nie verlieren. Deshalb ist es auch nach so vielen Jahren wichtig für die Menschen, sagte die Sängerin der APA.

Bankomatsprengung in Gmunden - Täter raubten Fluchtwagen

Gmunden - Vier Täter haben in der Nacht auf Freitag in Gmunden einen Bankomaten gesprengt. Weil dabei ihr eigenes Fahrzeug beschädigt wurde, raubten sie einem jungen Mann, der eine Maturafeier in der Nähe besucht hatte, sein Auto und flüchteten mit diesem. Eine Großfahndung wurde eingeleitet.

50 Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Gaza - Die Zivilschutzbehörde im Gazastreifens hat am Freitag erneut dutzende Tote durch israelische Angriffe gemeldet. Die Zahl der Todesopfer durch Angriffe auf Häuser von Zivilisten im nördlichen Gazastreifen seit Mitternacht liege bei mindestens 50, sagte ein Sprecher der von der islamistischen Hamas kontrollierten Zivilschutzbehörde der Nachrichtenagentur AFP. Die Suche nach Überlebenden und Verschütten dauere an.

Österreich wird beim ESC von Basel weiter der Sieg zugetraut

Wien/Basel - Es wird ein harter Kampf am Samstag für Österreichs ESC-Hoffnung JJ beim 69. Eurovision Song Contest. Einen Tag vor dem großen Finale sehen die Buchmacher den 24-Jährigen stabil auf Platz 2 - aber damit eben auch stabil hinter der schwedischen Humorfraktion KAJ. Momentan liegen die Schweden mit einer Wettquote von 1,8 bis 2 deutlich vor Österreich. Hier gäbe es bei einem Sieg für 1 Euro Einsatz derzeit zwischen 3,5 und 4,4 Euro retour.

