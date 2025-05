Kurz-Prozess: Kurz freigesprochen, Bonellis Urteil bestätigt

Wien - Das Oberlandesgericht (OLG) Wien hat am Montag das Urteil gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wegen Falschaussage vor dem Ibiza-U-Ausschuss aufgehoben. Die bedingte Haftstrafe von sechs Monaten gegen dessen früheren Kabinettschef Bernhard Bonelli, ebenfalls wegen Falschaussage, wurde hingegen bestätigt. Kurz war erstinstanzlich zu acht Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Das Urteil ist rechtskräftig. Die ÖVP-Spitze zeigte sich erfreut.

Schellhorn empfing Geschwister von Hamas-Geiseln

Wien - Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) hat am Montag die Geschwister der beiden Hamas-Geiseln Evyatar David und Guy Gilboa-Dalal im Außenministerium in Wien empfangen. Die beiden jungen Männer, die sich seit mittlerweile 600 Tagen in der Gewalt der Terrororganisation befinden, verbrachten mit dem mittlerweile freigelassenen österreichisch-israelischen Doppelstaatsbürger Tal Shoham die Geiselhaft in den Händen der Hamas. Ziel sei die Freilassung der Geiseln, so Schellhorn.

Hamas: Mehr als 50 Tote bei israelischen Angriffen in Gaza

Gaza/Jerusalem - Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben der Hamas-Zivilschutzbehörde mehr als 50 Menschen getötet worden. Bei einem Angriff auf ein Schulgebäude in der Stadt Gaza seien mindestens 36 Menschen gestorben, sagte der Zivilschutzsprecher Mahmoud Bassal. Laut Israels Luftwaffe befand sich in der ehemaligen Schule eine Kommandozentrale der Hamas. Nach Angaben der Armee ist Israel am Montag seinerseits aus dem Gazastreifen beschossen worden.

Deutscher Kanzler Merz kritisiert Israels Vorgehen in Gaza

Berlin - Der neue deutsche Kanzler Friedrich Merz hat das israelische Vorgehen im Gazastreifen deutlich kritisiert. "Die Zivilbevölkerung derart in Mitleidenschaft zu nehmen, wie das in den letzten Tagen immer mehr der Fall gewesen ist, lässt sich nicht mehr mit einem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen", sagte Merz beim "WDR Europaforum 2025" auf der Digitalkonferenz re:publica in Berlin. Sein Außenminister lehnt den Stopp von deutschen Waffenexporten nach Israel ab.

Mehrere Landeshauptleute für Neuregelung beim Trinkgeld

Wien - Die Rufe nach einer Neuregelung für Abgaben auf Trinkgeld mehren sich. Nachdem Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in der "Kronen Zeitung" (Montag) mit der Forderung aufhorchen ließ, Trinkgeld in Österreich komplett von Abgaben zu befreien, bekam sie Rückendeckung von mehreren ÖVP-geführten Bundesländern. Aber auch aus den Reihen der SPÖ erklang der Wunsch nach einer Novelle. Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) will "eine Lösung des Problems".

Anstieg extremistischer Gefahren auf allen Ebenen

Wien - Der Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2024 zeigt eine ungünstige Entwicklung in allen relevanten Bereichen. Sowohl beim islamistischen Extremismus als auch bei Rechts- und Linksextremismus kam es zu einem Anstieg der Tathandlungen. Als besonders gefährlich vor allem bei der Rekrutierung jugendlicher Täter zeigt sich das Internet. Weiters problematisch ist, dass rechtsextreme Gruppen eine starke Tendenz zur Bewaffnung zeigen.

Lkw gegen Zug in der Steiermark: Mehrere Verletzte

St. Ruprecht an der Raab - Bei einem Zugunfall im oststeirischen St. Ruprecht an der Raab (Bezirk Weiz) sind Montagmittag ein Lkw-Lenker schwer und zumindest drei Zuginsassen leicht verletzt worden. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark informierte, ist der Lkw gegen 11.30 Uhr an einem Bahnübergang nahe der Rechbergstraße (B64) gegen den Zug gekracht. Sowohl das Schwerfahrzeug als auch der Zug begannen zu brennen. Mehrere Feuerwehren löschten die Flammen. Die Ursache war vorerst noch unklar.

Mittel ausgeschöpft - Reparaturbonus wird pausiert

Wien - Der Reparaturbonus kann ab sofort nicht mehr beansprucht werden. Die dafür vorgesehenen Mittel seien ausgeschöpft, teilte das Klimaministerium am Montag in einer Aussendung mit. Bereits ausgestellte Reparaturbons behalten aber weiterhin ihre Gültigkeit und können im Rahmen der Frist von drei Wochen bei einem Partnerbetrieb eingelöst werden. Die Wiederaufnahme des Förderprogramms soll noch heuer erfolgen.

