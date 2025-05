Auto fährt bei Liverpool-Meisterfeier in Menschenmenge

Liverpool - Ein Auto ist in Liverpool am Rande der Fußball-Meisterfeier des FC Liverpool in eine Menschenmenge gefahren und hat mehrere Menschen verletzt. Der Fahrer des Fahrzeugs, ein 53-jähriger Brite, wurde festgesetzt, wie die Polizei mitteilte. Auf Fotos war zu sehen, wie sich Polizei und Rettungskräfte vor Ort um Verletzte kümmern. "Die Szenen in Liverpool sind entsetzlich", schrieb Premierminister Keir Starmer auf X. Die Hintergründe sind noch unklar.

OLG hebt Urteil gegen Kurz wegen Falschaussage auf

Wien - Das Oberlandesgericht (OLG) Wien hat am Montag das Urteil gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wegen Falschaussage vor dem Ibiza-U-Ausschuss aufgehoben. Die bedingte Haftstrafe von sechs Monaten gegen dessen früheren Kabinettschef Bernhard Bonelli, ebenfalls wegen Falschaussage, wurde hingegen bestätigt. Kurz war erstinstanzlich zu acht Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Das Urteil ist rechtskräftig. Die ÖVP-Spitze zeigte sich erfreut.

Selenskyj wirft Russland Vorbereitung von Offensive vor

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland die Planung einer neuen Offensive vorgeworfen. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass Kremlchef Wladimir Putin und seine Umgebung sich auf eine Beendigung des Kriegs vorbereiteten und ernsthaft eine diplomatische Lösung in Betracht zögen, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Im Gegenteil, es gibt viele Anzeichen dafür, dass sie neue Angriffsoperationen vorbereiten."

Witkoff dementiert Hamas-Zustimmung zu Waffenruheabmachung

Jerusalem - Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hat Angaben der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas dementiert, wonach diese einer Waffenruhe-Vereinbarung mit Israel zugestimmt haben soll. Dies teilte ein Sprecher Wittkoffs am Montag mit. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte in einem Telegram-Video, er hoffe, dass er, "wenn nicht heute, dann morgen" eine Ankündigung zu den im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln machen könne.

Schellhorn empfing Geschwister von Hamas-Geiseln

Wien - Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) hat am Montag die Geschwister der beiden Hamas-Geiseln Evyatar David und Guy Gilboa-Dalal im Außenministerium in Wien empfangen. Die beiden jungen Männer, die sich seit mittlerweile 600 Tagen in der Gewalt der Terrororganisation befinden, verbrachten mit dem mittlerweile freigelassenen österreichisch-israelischen Doppelstaatsbürger Tal Shoham die Geiselhaft in den Händen der Hamas. Ziel sei die Freilassung der Geiseln, so Schellhorn.

Mehrere Landeshauptleute für Neuregelung beim Trinkgeld

Wien - Die Rufe nach einer Neuregelung für Abgaben auf Trinkgeld mehren sich. Nachdem Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in der "Kronen Zeitung" (Montag) mit der Forderung aufhorchen ließ, Trinkgeld in Österreich komplett von Abgaben zu befreien, bekam sie Rückendeckung von mehreren ÖVP-geführten Bundesländern. Aber auch aus den Reihen der SPÖ erklang der Wunsch nach einer Novelle. Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) will "eine Lösung des Problems".

Europaminister beraten zu Verfahren gegen Ungarn

Brüssel - Auf der Agenda der Europaministerinnen und -minister der 27 EU-Mitgliedstaaten am Dienstag in Brüssel stehen die Vorbereitungen des nächsten EU-Gipfels Ende Juni sowie die Rechtsstaatlichkeit. Bei dem Treffen wird es eine erneute Anhörung Ungarns im Zuge des sogenannten Artikel-7-Verfahrens wegen Problemen mit Rechtsstaatlichkeit, Minderheitenrechten und Unabhängigkeit der Justiz geben. Europaministerin Claudia Plakolm (ÖVP) nimmt für Österreich teil.

