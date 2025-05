Vor NVIDIA-Bilanz und Fed-Protokoll: ATX um Nulllinie -- DAX nach Rekordhoch im Minus-- Asiatische Indizes letztlich ohne gemeinsame Richtung

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch kaum bewegt, während der deutsche Leitindex leicht nachgibt, nachdem er zuvor ein neues Rekordhoch erreicht hatte. An den wichtigsten Börsen in Fernost verlief der Handel zur Wochenmitte uneinheitlich.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte nach anfänglichen Gewinnen nun kaum bewegt.

Der ATX stand kurz nach Handelsbeginn 0,17 Prozent höher bei 4.443,49 Punkten und hielt sich zunächst weiterhin im Plus. Mittlerweile sind die Gewinne jedoch abgeschmolzen und das heimische Börsenbarometer bewegt sich auf Vortageniveau.

Starke Vorgaben hatte die Wall Street am Dienstagabend nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende geliefert.

An den Finanzmärkten ist wieder mehr Zuversicht eingekehrt, wenngleich das Schlagzeilenrisiko mit dem noch ungelösten Zollkonflikt zwischen den USA und der EU sowie den geopolitischen Krisen weiterhin hoch ist, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt geht es am Mittwoch abwärts, nachdem zuvor noch ein neues Allzeithoch markiert wurde.

Der DAX eröffnete bei 24.250,99 Punkten um nur 0,1 Prozent höher, legt dann im Anschluss zunächst weiter dazu und markierte ein neues Rekordhoch bei 24.325,97 Punkten. Aktuell sind die Gewinne jedoch wieder verpufft und der deutsche Leitindex verbucht moderate Verluste.

Der deutsche Leitindex erklomm auch am Mittwoch eine neue Bestmarke. "Die Hausse nährt bekanntlich die Hausse", schrieb der Marktexperte Andreas Lipkow. Niemand wolle den Aufwärtstrend zu früh verlassen oder sich ihm gar entgegenstellen. p> Dabei gibt es beispielsweise mit den Geschäftszahlen des KI-Riesen NVIDIA nach Börsenschluss in den USA durchaus Unsicherheitsfaktoren. NVIDIA-Berichte haben grosse Bedeutung für die Anlegerstimmung - weit über den Tech-Sektor hinaus. Und laut einem Börsianer steht dieses Mal "noch mehr auf dem Spiel", da das allgemeine Vertrauen in KI-Halbleiter wegen der Handels- und Zollpolitik von US-Präsident Trump wackeliger geworden sei.

WALL STREET

An der Wall Street liess sich am Dienstag nach der Feiertagspause ein freundlicher Handel beobachten.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Plus von 1,78 Prozent bei 42.343,90 Zählern in den Feierabend.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging daneben 2,47 Prozent höher bei 19.199,16 Zählern aus dem Handel.

Nach dem langen Wochenende konnten die US-Aktienmärkte am Dienstag mit deutlich höheren Notierungen beobachtet werden. Zu Wochenbeginn waren die Börsen in den USA wegen des Feiertages "Memorial Day" geschlossen blieben.

Für Unterstützung sorgte, dass US-Präsident Donald Trump die Einführung der von ihm angekündigten neuen Zölle auf EU-Importe zunächst auf 9. Juli verschoben hat, um mehr Zeit für Verhandlungen zu lassen. Am Freitag hatte Trump der EU überraschend mit Strafzöllen von 50 Prozent ab 1. Juni gedroht und damit die Börsen rund um den Globus ins Minus gedrückt.

Der Auftragseingang langlebiger Güter ging im April zwar kräftig zurück, aber nicht so deutlich wie erwartet. Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im Mai weitaus deutlicher als erwartet aufgehellt. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, stieg der Index des Verbrauchervertrauens auf 98,0 (April revidiert: 85,7) Punkte.

ASIEN

Die asiatischen Börsen wiesen am Mittwoch gemischte Tendenzen auf.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 bei 37.722,40 Punkten nahezu unverändert.

Auf dem chinesischen Festland ging der Shanghai Composite bei 3.339,93 Punkten letztlich ebnfalls nahezu exakt auf Vortagesniveau aus dem Handel.

In Hongkong verlor der Hang Seng letztendlich 0,53 Prozent auf 23.258,31 Stellen.

An der Tokioter Börse hat der Nikkei 225-Index seine anfänglichen Gewinne im Handelsverlauf wieder abgeben müssen. Belastend wirkte eine enttäuschend verlaufene Auktion 40-jähriger japanischer Staatsanleihen vor dem Hintergrund jüngst bereits gestiegener Renditen, wozu im Handel wiederum auf die hohen japanischen Schulden verwiesen wird. In Reaktion auf das geringe Interesse an der Auktion zogen die japanischen Marktzinsen kräftig an.

