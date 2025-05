Hamas stellt Freilassung von Geiseln in Aussicht

Washington - Die Hamas hat in einer Mitteilung die Freilassung von zehn lebenden Geiseln in Aussicht gestellt. Ferner sollten die Leichen von 18 Geiseln übergeben werden, wenn Israel im Gegenzug eine Reihe palästinensischer Gefangener freilässt, teilte die palästinensische Terrororganisation am Samstag mit. Die im Gazastreifen regierende Hamas hat damit dem Waffenruheplan des US-Vermittlers Steve Witkoff in einem zentralen Punkt zugestimmt. Sie fordert aber Änderungen am Vorschlag.

Trump will Zölle auf Stahl und Aluminium verdoppeln

Washington - US-Präsident Donald Trump dreht weiter an der Zollschraube: "Wir werden die Zölle auf Stahl in die Vereinigten Staaten von Amerika von 25 Prozent auf 50 Prozent anheben, was die Stahlindustrie in den USA noch weiter absichern wird", sagte Trump am Freitag bei einer Kundgebung in Pennsylvania. Später teilte er über soziale Medien mit, dass die Erhöhung auch für Aluminiumprodukte gelte. Sie soll am Mittwoch in Kraft treten. Die EU drohte mit einer Reaktion noch vor dem Sommer.

Sorge vor Regen nach Gletscherabbruch in der Schweiz

Blatten - Im Lötschental im Schweizer Kanton Wallis schauen die Bewohner nach dem Gletscherabbruch nun bange auf die Wettervorhersage. Am Sonntag soll Regen einsetzen, dazu kommt die Eisschmelze - das alles kann den gigantischen Schuttkegel, der das Dorf Blatten unter sich begraben hat und den Abfluss des Gebirgsflusses Lonza teils blockiert, destabilisieren. Damit wächst die Gefahr eines Murenabgangs. Fels, Geröll und Schlamm könnten in Bewegung geraten und talabwärts rutschen.

Segelflugzeug im Bezirk Gmünd abgestürzt

Wien - Im Waldviertel ist am Samstagnachmittag ein Segelflugzeug abgestürzt. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigte der APA einen entsprechenden Online-Bericht der "Kronen Zeitung". Der Pilot ist laut dem Bericht bei dem Unglück in Brand-Nagelberg im Bezirk Gmünd ums Leben gekommen.

Zwei Tote bei Flugzeugunglück in Deutschland

Neuss - In der deutschen Ortschaft Korschenbroich am Niederrhein ist am Samstag ein Kleinflugzeug auf die Terrasse eines Wohnhauses gestürzt. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben, wie ein Polizeisprecher in Neuss bestätigte. Eine der Toten war die 71-jährige Pilotin des Kleinflugzeuges. Die andere tote Person war eine 84 Jahre alte Bewohnerin des Hauses, auch der Dackel der Familie wurde getötet.

Schwere Radunfälle in Niederösterreich und Steiermark

Poysdorf - Gleich mehrere schwere Radunfälle haben sich am Freitag in Niederösterreich und der Steiermark zugetragen. In Poysdorf endete ein Ausflug für einen 66-jährigen Wiener mit seinem E-Bike tödlich. Im Bezirk Tulln wurde ein 13-jähriger Bub von einem Pkw angefahren und auf der Windschutzscheibe 20 Meter mitgeschleift. Und in Wollsdorf (Bezirk Weiz) wurde ein 21-jähriger Radfahrer von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Ukraine ordnet Evakuierung von elf Dörfern an

Kiew (Kyjiw) - In der an Russland grenzenden ukrainischen Region Sumy haben die Behörden angesichts einer befürchteten russischen Großoffensive die Evakuierung von elf Dörfern angeordnet. Die Entscheidung berücksichtige "die ständige Gefahr für das Leben der Zivilbevölkerung aufgrund der Bombardierung der Grenzgemeinden", erklärte die Verwaltung von Sumy am Samstag. Russland hat in den vergangenen Wochen eigenen Angaben zufolge mehrere Ortschaften in der nordöstlichen Region eingenommen.

Merz am Donnerstag zu Antrittsbesuch bei US-Präsident Trump

Berlin/Washington - Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz reist am Mittwochabend nach Washington, um dort am Donnerstag erstmals seit seinem Amtsantritt US-Präsident Donald Trump zu treffen. Geplant seien ein Gespräch der beiden im Weißen Haus, ein gemeinsames Mittagessen und eine anschließende Pressebegegnung, gab Regierungssprecher Stefan Kornelius am Samstag in Berlin bekannt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red