Hamas: Dutzende Opfer bei israelischem Angriff in Gaza

Gaza - Bei einem israelischen Angriff im Süden des Gazastreifens sollen nach Angaben des Medienbüros der islamistischen Hamas Sonntagfrüh mindestens 22 Palästinenser getötet worden sein. Mehr als 115 weitere Menschen seien bei der Attacke nahe einem von einer US-Sicherheitsfirma betriebenen und von israelischen Truppen bewachten Verteilungszentrum für Hilfsgüter in Rafah verletzt worden, hieß es. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Zwei Brücken in Russland eingestürzt - Sieben Tote

Brjansk - Bei einem Brückeneinsturz in der russischen Region Brjansk nahe der Ukraine sind am Sonntag mindestens sieben Menschen getötet und 69 verletzt worden. Die Autobahnbrücke sei auf Bahngleise gestürzt und habe einen herannahenden Zug zum Entgleisen gebracht, teilten die Behörden mit. Gouverneur Alexander Bogomas sagte, eine Explosion sei die Einsturzursache. Wenige Stunden später stürzte in der Region Kursk eine weitere Brücke ein, als eine Güterlokomotive darüber fuhr.

Ausschreitungen nach Champions-League-Finale in Paris

Paris - In der Nacht des historischen Champions-League-Triumphs von Paris Saint-Germain ist es in der französischen Hauptstadt zu gewaltsamen Krawallen gekommen. Randalierer plünderten Geschäfte, schlugen Fensterscheiben ein und zündeten Autos an - 294 Menschen wurden festgenommen, wie französische Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten. Ausschreitungen gab es insbesondere auf dem - später von der Polizei geräumten - Prachtboulevard Champs-�lys�es.

Polen wählen in Stichwahl neuen Präsidenten

Warschau - In einer Stichwahl bestimmen die Polen am Sonntag ein neues Staatsoberhaupt. Umfragen deuten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem liberalen Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski und dem Rechtskonservativen Karol Nawrocki hin. Trzaskowski gehört zum Lager von Regierungschef Donald Tusk. Der Ausgang der Präsidentenwahl ist auch entscheidend dafür, ob dieser seine Reformprojekte voranbringen kann.

Zweite Runde der Lokalwahlen in Kroatien

Zagreb - In Kroatien hat am Sonntag die zweite Runde der Regional- und Lokalwahlen begonnen. In der Hauptstadt Zagreb und 46 weiteren Städten sowie 61 Gemeinden werden Bürgermeister gewählt, in zwölf Gespanschaften (vergleichbar mit Bundesländern) werden die Hauptleute bestimmt. Bei den Stichwahlen treten Kandidaten aus dem ersten Wahlgang vom 18. Mai gegeneinander an, die keine absolute Mehrheit erzielt haben.

Drei Tote nach Brand in Hamburger Spital

Hamburg - Bei einem nächtlichen Brand im Marienkrankenhaus im Hamburger Stadtteil Hohenfelde sind drei Patienten ums Leben gekommen und mehr als 50 Menschen verletzt worden. Bei allen Todesopfern handle es sich um Erwachsene, sagte ein Feuerwehrsprecher Sonntagfrüh. Hinzu kämen zwei lebensbedrohlich verletzte Menschen sowie 16 Schwer- und 36 Leichtverletzte. Teile des Krankenhauses in der norddeutschen Hansestadt mussten wegen des Feuers in einem der Klinikgebäude evakuiert werden.

Symphoniker spielten Donauwalzer auch fürs Weltall

Wien/Paris - Die Melodie ist unter anderem bekannt durch den Science-Fiction-Klassiker "2001: Odyssee im Weltraum", nun ist der bekannte Strauss-Walzer "An der schönen blauen Donau" auch ins Weltall ausgestrahlt worden. Die Wiener Symphoniker spielten das Werk von Johann Strauss II. Samstagabend im Museum für angewandte Kunst (MAK). Übertragen wurde es aber auch an den Strand des Donaukanals in der österreichischen Hauptstadt, in den New Yorker Bryant-Park - und weit hinaus ins Weltall.

CEO-Fraud in Niederlanden - Überweisungen nach Österreich

Sofia/Bratislava - Eine internationale Bande hat ein niederländisches Unternehmen um rund 8,7 Millionen Euro betrogen. Die Kriminellen bedienten sich dabei der CEO-Fraud-Methode, bei der Firmen unter Verwendung falscher Identitäten zur Überweisung von Geldern gebracht werden. Wie das Bundeskriminalamt am Sonntag berichtete, wurden in Österreich 1,5 Millionen Euro sichergestellt.

