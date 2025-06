Trump telefonierte mit Putin - "Kein sofortiger Frieden"

Moskau/Berlin - US-Präsident Donald Trump sieht nach einem erneuten Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin keine Chance auf eine schnelle Lösung im Ukraine-Krieg. "Es war ein gutes Gespräch, aber kein Gespräch, das zu einem sofortigen Frieden führen wird", schrieb Trump am Mittwoch auf der Plattform Truth Social. Themen seien die jüngsten ukrainischen Drohnenangriffe, aber auch der Iran gewesen. Putin hatte bereits zuvor den Sinn von Friedensgesprächen mit der Ukraine infrage gestellt.

49-Jähriger nach Attacke auf Polizisten in NÖ erschossen

St. Aegyd am Neuwalde - In St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld) ist am Mittwochnachmittag während einer Amtshandlung ein tödlicher Schuss gefallen. Ein 49-Jähriger unter Verdacht des Diebstahls hatte Beamte mit einem Messer attackiert, berichtete die Landespolizeidirektion. Ein Uniformierter habe von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. Der Angreifer, ein österreichischer Staatsbürger, wurde tödlich getroffen.

EU-Kommission kündigt Defizitverfahren gegen Österreich an

Brüssel/Wien - Seit November steht es im Raum, diesen Mittwoch hat die Europäische Kommission tatsächlich den ersten Schritt zur Einleitung eines EU-Defizitverfahrens gegenüber Österreich getan. Nach der Feststellung eines übermäßigen Defizits kündigte sie an, ein Defizitverfahren zu empfehlen. Nachdem dies vermutlich Ende Juni formell erfolgt, muss es danach noch der Rat der Wirtschafts- und Finanzminister beschließen. Dies könnte bei seinem Treffen am 8. Juli in Brüssel geschehen.

EU will Ukraine-Flüchtlinge auf Rückkehr vorbereiten

Brüssel - Die EU-Kommission will den temporären Schutzstatus für Ukrainerinnen und Ukrainer, die vor dem russischen Angriffskrieg in ihrem Land geflohen sind, um ein weiteres Jahr bis zum 4. März 2027 verlängern. Zugleich stellte EU-Migrationskommissar Magnus Brunner gemeinsam mit dem ukrainischen Vizepremier Olexij Tschernyschow am Mittwoch einen Plan vor, wie eine sichere und freiwillige Rückkehr und Wiedereingliederung von Flüchtlingen erfolgen könnte.

Ein Todesopfer bei massiver Explosion in Grazer Wohnhaus

Graz - Nach der massiven Explosion in einem Grazer Wohnhaus am Mittwoch in der Früh ist der schwer verletzt geborgene Mann im Krankenhaus verstorben, wie die Polizei an Abend in einer Aussendung mitteilte. Der 47-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung konnte sich demnach noch selbst aus den Trümmern befreien und wurde in weiterer Folge von der Rettung ins LKH Graz eingeliefert.

Köln als Geisterstadt: Größte Evakuierung seit 1945

Köln - Leer gefegte Straßen, geschlossene Geschäfte und eine verlassene RTL-Sendezentrale: Die Kölner City hat sich durch die größte Evakuierung seit 1945 in eine Geisterstadt verwandelt. Mehr als 20.000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Denn am Abend sollen am Rheinrufer im Stadtteil Deutz drei amerikanische Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden.

EU-Kommission sorgt sich ums Wasser

Brüssel - Angesichts zunehmend extremen Wetters und Verschmutzung sorgt sich die EU-Kommission um Europas Wasserversorgung. "Wir haben Wasser lange als selbstverständlich angesehen", sagte EU-Kommissionsvize Teresa Ribera am Mittwoch in Brüssel. Doch Wasser sei eine Ressource, die aufgrund von Umweltverschmutzung und Klimawandel immer knapper werde. Bis 2030 soll zehn Prozent effizienter mit Wasser umgegangen werden. Zudem soll die Wasserinfrastruktur intensiver repariert werden.

Mehrere Tote bei Massenpanik nahe Kricket-Stadion in Indien

Bengaluru - Bei einer Massenpanik außerhalb eines Kricket-Stadions in der indischen Millionenstadt Bengaluru sind Medienberichten zufolge mehrere Menschen ums Leben gekommen. Es habe mindestens zehn Tote gegeben, berichteten die Zeitung "The Hindu" und die indische Nachrichtenseite The News Minute. Der indische Sender NDTV sprach von mindestens elf Toten. Es habe zahlreiche Verletzte gegeben. Eine Bestätigung der Opferzahlen durch die Behörden lag zunächst nicht vor.

