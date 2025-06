Chaos im Pfingstreiseverkehr: Massive Staus in Salzburg

Wien - Der Reiseverkehr Richtung Süden ist am Pfingstsamstag im Bundesland Salzburg völlig kollabiert. Vor der Tunnelbaustelle bei Golling auf der Tauernautobahn (A10) reichte der Rückstau laut APA-Lokalaugenschein gegen 7.00 Uhr bis zum Knoten Salzburg zurück, das sind rund 30 Kilometer. Auch auf der Ausweichroute über die Salzachtal-Bundesstraße kam es zu massiven Behinderungen. Starkes Verkehrsaufkommen meldete der ÖAMTC auch aus Tirol und der Steiermark.

Proteste in Los Angeles rund um Anti-Migranten-Razzien

Los Angeles/Washington - Nach Razzien der US-Behörden gegen Einwanderer mit dutzenden Festnahmen haben am Freitag (Ortszeit) hunderte Menschen in Los Angeles protestiert - es kam zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Laut Medienberichten zwangen zunächst teils maskierte und bewaffnete US-Beamte in verschiedenen Teilen der Stadt Migranten mit Handschellen in nicht gekennzeichnete Fahrzeuge. Daraufhin kam es zu Protesten.

US-Gericht erlaubt Spargremium DOGE Zugriff auf Bürgerdaten

Washington - Im Streit über den Zugang des Gremiums DOGE auf sensible Daten von Millionen Bürgern hat sich die US-Regierung vor dem Obersten Gericht vorerst durchgesetzt. Mit einer Eilentscheidung erlaubte der Supreme Court Mitarbeitern des zunächst von Tech-Milliardär Elon Musk ins Leben gerufenen Kostensenkungsgremiums Zugriff auf Daten der Sozialversicherungsbehörde (SSA). Eine niedrigere Instanz hatte dies mit einer einstweiligen Verfügung untersagt.

Mitarbeiterin von Wiener Anwaltskanzlei überfallen

Wien - Die Mitarbeiterin einer Anwaltskanzlei in Wien-Wieden ist laut Polizei Freitagnachmittag überfallen worden. Zwei Männer kamen in das Büro, drängten die Frau in die Räumlichkeiten, zogen sie an den Haaren und bedrohten sie mit einer Waffe. Dabei soll es sich um ein Messer oder um eine Schere gehandelt haben. Mit Bargeld aus dem Safe flüchteten die Räuber. Sie kamen jedoch nicht weit. Die Syrer wurden noch im Gebäude festgenommen.

Tote bei russischen Luftangriffen auf Charkiw und Cherson

Washington - Bei russischen Luftangriffen auf die ostukrainische Stadt Charkiw hat es in der Nacht und Samstag früh nach Behördenangaben mehrere Opfer gegeben. Bürgermeister Ihor Terechow schrieb bei Telegram von drei Toten bei den Schlägen auch gegen Wohnhäuser. 21 Menschen seien verletzt worden, darunter ein Säugling und ein 14-jähriges Mädchen. In der Stadt Cherson wurden laut Gouverneur Oleksandr Prokudin zwei Menschen getötet.

Zerstörung des Amazonas-Regenwalds in Brasilien beschleunigt

Sao Paulo - Die Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes ist nach jüngsten Daten wieder gestiegen. Die Entwaldungsrate sei dort zwischen August 2024 und Mai 2025 um 9,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen, teilte das Nationale Institut für Weltraumforschung (INPE) am Freitag mit. Mitverantwortlich dafür sei die Zunahme von Bränden im vergangenen Jahr. Der Amazonas-Regenwald ist einer der wenigen verbliebenen großen Urwälder der Welt.

Israels Armee birgt Leiche von thailändischer Geisel

Tel Aviv/Gaza - Bei einem israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen ist nach Angaben von Israels Militär die Leiche einer von militanten Palästinensern entführten, thailändischen Geisel geborgen worden. Die sterblichen Überreste von Nattapong Pinta seien in einem gemeinsamen Spezialeinsatz des Militärs und des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet bei Rafah im Süden des umkämpften, Küstengebiets gefunden und anschließend nach Israel gebracht worden, teilte die Armee am Samstag auf Telegram mit.

Thailand schickt Militär an Grenze zu Kambodscha

Bangkok - Thailand erhöht seine Militärpräsenz an der Grenze zu Kambodscha. Verteidigungsminister Phumtham Wechayachai begründete dies am Samstag mit entsprechenden Vorgängen auf der kambodschanischen Seite. Das habe die Spannungen entlang der Grenze verschärft. "Folglich hielt es die königlich-thailändische Regierung für notwendig, zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen und unsere militärische Aufstellung entsprechend zu verstärken."

