Trump schickt wegen Protesten Nationalgarde nach Los Angeles

Los Angeles/Washington - Als Reaktion auf massive Proteste gegen die Sicherheitskräfte der US-Einwanderungsbehörde ICE im Raum Los Angeles hat Präsident Donald Trump den Einsatz von 2.000 Soldaten der Nationalgarde befohlen. Die Soldaten sollten der "Gesetzlosigkeit" dort ein Ende bereiten, erklärte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, am Samstag (Ortszeit). Trump werde als Oberbefehlshaber dafür sorgen, dass die Gesetze der Vereinigten Staaten durchgesetzt würden.

Festnahmen nach Schlag gegen Schleppernetzwerk in Wien

Wien - Dem Bundeskriminalamt und der Landespolizeidirektion Steiermark ist in einer gemeinsamen Aktion ein Schlag gegen eine international agierende Schlepperbande gelungen. Sechs Männer - fünf Afghanen im Alter von 21 bis 54 Jahren sowie ein 33-jähriger Russe - wurden Ende Mai in ihren Wohnungen in Wien festgenommen. Sie sollen an der Organisation und Durchführung illegaler Schleppungen beteiligt gewesen sein, so das Innenministerium am Sonntag.

Ukraine meldet mindestens einen Toten bei neuen Angriffen

Kiew (Kyjiw) - Bei neuen russischen Angriffen in der Nacht auf Sonntag ist nach ukrainischen Angaben mindestens ein Mensch getötet worden. Die Industrieregion Dnipropetrowsk sei mit Drohnen, Artillerie und Raketen angegriffen worden, teilte der Leiter der örtlichen Militärverwaltung, Mykola Lukaschuk, in der Früh mit. Dabei seien Gebäude, darunter ein Kindergarten, und Stromleitungen zerstört worden.

Tausende Israelis demonstrieren für Gaza-Waffenruhe

Tel Aviv - In Tel Aviv haben erneut Tausende Menschen für die Freilassung der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln und für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg demonstriert. Die Menge versammelte sich am Samstagabend auf dem sogenannten Platz der Geiseln und sang: "Das Volk wählt die Geiseln!" Das Forum der Geisel-Angehörigen forderte in einer Erklärung "eine umfassende Vereinbarung" für die Freilassung der Verschleppten.

Stiftung: Eines der Hilfszentren in Gaza öffnet wieder

Rafah - Die umstrittene Gaza Humanitarian Foundation (GHF) öffnet heute wieder eines ihrer Verteilzentren für humanitäre Hilfe im Zentrum Gazas. Das teilte die Stiftung am frühen Samstagmorgen auf ihrer arabischen Facebook-Seite mit. Zuvor hatte es geheißen, es würden ab Mittag zwei Zentren in Rafah im Süden geöffnet. Am Vortag waren die Hilfszentren der GHF nach eigenen Angaben wegen "direkter Drohungen" der islamistischen Hamas weiter geschlossen.

Kärntner fuhr in 80 km/h-Zone mit 187 Stundenkilometern

Klagenfurt - Ein 19-jähriger Kärntner ist am Samstagabend mit 187 Stundenkilometern durch einen 80-km/h-Bereich in Klagenfurt gerast. Die Geschwindigkeitsübertretung wurde gegen 19.37 Uhr auf der Völkermarkter Straße, Höhe Kreuzung mit der St. Jakober Straße, stadtauswärts festgestellt, wie die Polizei in der Nacht auf Sonntag mitteilte. Dem Lenker wurde demnach der Probeführerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Eine Anzeige beim Magistrat wird folgen.

Zusatzmittel für Flüchtlingskinder nicht ausgeschöpft

Wien - Das Bildungsministerium hat den Ländern für das Wintersemester des Schuljahres 2023/24 befristet 383 Planstellen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen zur Verfügung gestellt, die vor dem Ukrainekrieg geflohen oder über den Familiennachzug nach Österreich gekommen sind. Von diesen Zusatzmitteln wurden allerdings nur 62 Prozent auch abgerufen, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ durch Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS).

Zahl der Pflegegeld-Bezieher weiter gestiegen

Wien - Die Zahl der Pflegegeldbezieher ist im Frühjahr des Jahres 2025 neuerlich etwas gestiegen. Zuletzt (Stand April 2025) erhielten 499.112 Personen die Geldleistung, wie aus den aktuellsten Daten des Sozialministeriums hervorgeht. Das bedeutet ein Plus von 1.059 Personen bzw. 0,21 Prozent gegenüber März 2025 (498.053 Bezieher). Im Vergleich März 2025 gegenüber März 2024 (487.644 Bezieher) gab es um 10.409 Anspruchsberechtigte mehr (+2,13 Prozent).

