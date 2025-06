Alcaraz besiegt Sinner in hochklassigem French-Open-Finale

Paris - Carlos Alcaraz hat wie im Vorjahr die Tennis-French-Open gewonnen. Der Spanier besiegte in einem hochklassigen Pariser Endspiel den Südtiroler Jannik Sinner nach 5:29 Std. 4:6,6:7(4),6:4,7:6(3),7:6(2). Es ist Alcaraz' fünfter Grand-Slam-Titel, weiter hat er keines seiner Major-Endspiele verloren. Und erstmals drehte er ein Match nach Zweisatz-Rückstand. Sinner kassierte nach drei vergebenen Matchbällen die erste Niederlage auf Grand-Slam-Ebene nach 20 Siegen en suite.

Trump-Anordnung: Nationalgardisten trafen in Los Angeles ein

Washington - Auf Anordnung von US-Präsident Donald Trump und gegen den Willen der örtlichen Behörden sind am Sonntag mehrere hundert Nationalgardisten in der US-Westküstenmetropole Los Angeles eingetroffen. Nach Angaben des US-Militärs wurden 300 Soldaten an drei Einsatzorte im Großraum Los Angeles geschickt, um Bundeseigentum und Personal zu schützen. Zuvor hatte es in der Stadt nach Razzien der Bundesbehörden gegen Migranten gewaltsame Proteste gegeben.

UNO-Ozeankonferenz startet in Nizza

Nizza - In Nizza beginnt am Montag die UNO-Ozeankonferenz. Dazu werden Vertreter von 130 Staaten erwartet. Neben einer bereits weitgehend ausgehandelten Erklärung zum Schutz der Ozeane sollen die Staaten eine Liste von Selbstverpflichtungen vorlegen. Das alle vier Jahre stattfindende Treffen gilt als wichtigster internationaler Gipfel für den Meeresschutz.

Israels Armee: Leiche von Hamas-Chef al-Sinwar identifiziert

Jerusalem/Gaza - Die Leiche des Hamas-Militärchefs Mohammed al-Sinwar ist nach Angaben der israelischen Armee identifiziert worden. Die sterblichen Überreste seien in einem unterirdischen Tunnel unter dem Europäischen Krankenhaus in Khan Younis im Süden des Gazastreifens gefunden worden, hieß es am Sonntag .

Israels Armee soll Schiff mit Aktivistin Thunberg stoppen

Jerusalem - Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat die Armee angewiesen, die Ankunft der von der pro-palästinensischen Freedom Flotilla Coalition (FFC) betriebenen Segeljacht "Madleen" zu verhindern. An Bord befinden sich Menschenrechtsaktivisten wie die Schwedin Greta Thunberg. "Der antisemitischen Greta und ihren Hamas-Propaganda-verbreitenden Freunden sage ich deutlich: Ihr solltet besser umkehren, denn ihr werdet Gaza nicht erreichen", erklärte Katz am Sonntag.

Neue Zollverhandlungen zwischen den USA und China

London/Washington/Peking - Zur Entschärfung des Handelskonflikts der beiden weltgrößten Volkswirtschaften führen hochrangige Vertreter der USA und Chinas an diesem Montag in London neue Gespräche. Trump hatte Anfang April Strafzölle von insgesamt 145 Prozent gegen China verhängt, Peking reagierte mit hohen Gegenzöllen. Mitte Mai einigten sich die beiden Länder bei Gesprächen in Genf darauf, die Aufschläge für zunächst 90 Tage stark zu reduzieren, um Verhandlungen zu ermöglichen.

Schweres Erdbeben erschüttert Kolumbiens Hauptstadt Bogot�

Bogota - Ein schweres Erdbeben hat am Sonntagmorgen die kolumbianische Hauptstadt Bogot� erschüttert. Gebäude schwankten, Sirenen heulten und Menschen rannten im Schlafanzug auf die Straßen, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Tote oder Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet. Der US-Erdbebenwarte USGS zufolge hatte der Erdstoß die Stärke 6,3.

Parlament unter Sparzwang

Wien - Das Parlament wird einen Teil seiner Budget-Einsparungen über reduzierte Öffnungszeiten zu Wochenbeginn realisieren. Ab Herbst ist das Hohe Haus an Montagen nur bis 13 Uhr für Besucher geöffnet, berichtete die "ZiB1" am Sonntagabend. Derzeit besuchen das Parlament im Schnitt 1.800 Personen pro Tag. Eine weitere Einsparung lautet, dass Events ohne direkten parlamentarischen Zusammenhang gestrichen werden. Die Buffetkosten bei solchen Veranstaltungen werden reduziert.

