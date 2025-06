UNO-Ozeankonferenz mit dringendem Appell in Nizza gestartet

Nizza - Mit einem dringenden Appell von UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres, die Weltmeere nicht zum "Wilden Westen" verkommen zu lassen, hat die internationale Ozeankonferenz in Nizza begonnen. Sie wird überschattet von der Entscheidung von US-Präsidenten Donald Trump, Tiefsee-Bergbau in internationalen Gewässern voranzutreiben. Gut 30 Staaten forderten zum Auftakt der Konferenz am Montag, "zumindest eine vorsorgliche Pause" bei dieser Art der Meeresausbeutung durchzusetzen.

Moskau und Kiew tauschen Gefangene nach Drohnenangriffen

Kiew (Kyjiw) - Russland und die Ukraine haben mit einem weiteren Gefangenenaustausch begonnen. Die erste Gruppe russischer Soldaten unter 25 Jahren sei aus ukrainischer Gefangenschaft entlassen worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Der Ukraine sei eine ähnliche Zahl Gefangener übergeben worden. Eine genaue Zahl nannte das Ministerium nicht. Kiew bestätigte den Austausch.

Versammlungsverbot in der Innenstadt von Los Angeles

Los Angeles/San Francisco/Mexiko-Stadt - Nach erneuten Zusammenstößen mit Demonstrierenden hat die Polizei von Los Angeles für die Innenstadt ein Versammlungsverbot erlassen. Sie wies Teilnehmer diverser Proteste am späten Sonntagabend (Ortszeit) an, das Gebiet umgehend zu verlassen. Zudem gab die Polizei bekannt, dass es am Rande der Proteste übers Wochenende zu 56 Festnahmen kam. Ihr Chef, Jim McDonnell, warnte, die Demos gerieten außer Kontrolle. Die Proteste schwappten indes auch auf San Francisco über.

Muslimische Wallfahrt Hadsch endet

Mekka - Mit einigen tödlichen Zwischenfällen aber ohne eine große Tragödie wie im vergangenen Jahr ist in Saudi-Arabien die muslimische Wallfahrt Hadsch zu Ende gegangen. Bei Temperaturen um 45 Grad Celsius kamen in den vergangenen Tagen 13 iranische Pilger ums Leben, wie die iranische Staatsagentur IRNA berichtete. Insgesamt nahmen dieses Jahr etwa 1,6 Millionen Muslime aus Saudi-Arabien und anderen Ländern an der Wallfahrt teil.

86-Jähriger bei Wohnungsbrand in Wien gestorben

Wien - Bei einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in Wien-Landstraße Montagmittag ist ein 86-Jähriger ums Leben gekommen. Im Zuge der Löscharbeiten fand die Feuerwehr eine Leiche. Es handelt sich um den bettlägerigen Bewohner der Brandwohnung. Das Feuer hat einen Großeinsatz der Berufsfeuerwehr Wien, der Berufsrettung Wien und der Wiener Polizei ausgelöst. Der gesamte Einsatzort musste abgesperrt werden, so die Polizei.

Wanderer in Kärnten bei 15-Meter-Absturz ums Leben gekommen

Hermagor - Ein 59-jähriger Wanderer ist am Pfingstmontag im Gemeindegebiet von Hermagor tödlich verunglückt. Der Deutsche rutschte auf dem Steig der Garnitzenklamm aus und stürzte 15 Meter in das Bachbett der Klamm ab, informierte die Polizei. Sein 40-jähriger Begleiter stieg sofort zum Verunglückten ab, der alarmierte Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des 59-Jährigen feststellen.

Erster Hurrikan der Saison vor der Küste Mexikos

Manzanillo - Vor der mexikanischen Pazifikküste hat sich der erste Hurrikan der diesjährigen Saison gebildet. "Barbara" zog mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde parallel zur Küste in Richtung Nordwesten. Das US-Hurrikanzentrum warnte vor Sturmfluten im Südwesten von Mexiko und heftigen Regenfällen in den Bundesstaaten Guerrero, Michoac�n, Colima und Jalisco. Sollte "Barbara" auf ihrem Kurs bleiben, könnte sie auf der Halbinsel Baja California auf Land treffen.

Notlandung einer Easyjet-Maschine in Graz

Graz - Die Notlandung eines Passagierflugzeugs der Fluglinie Easyjet am Flughafen Graz hat am Montag um 15.00 Uhr einen Großeinsatz von Rettung und Feuerwehr ausgelöst. Verletzt wurde niemand. Die 143 Passagiere und sechs Crewmitglieder wurden kontrolliert aus dem Flugzeug gebracht, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Der Feuerwehreinsatz konnte kurz nach 16.00 Uhr wieder beendet werden.

