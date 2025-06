Gaza-Solidaritätsschiff im Hafen von Ashdod angekommen

Ashdod - Das Gaza-Solidaritätsschiff mit Greta Thunberg an Bord ist nach Medienberichten in der israelischen Hafenstadt Ashdod eingelaufen, nachdem die Armee es gestoppt hatte. Die Zeitung "Haaretz" berief sich dabei auf Anwälte der internationalen Aktivisten. Es seien 17 Stunden vergangen, seitdem das Schiff aufgehalten wurde. Das Schiff war vor gut einer Woche von Sizilien aus in See gestochen. Die israelische Marine nannte die Aktion eine Provokation.

Koalition begeht 100 Tage Dreier-Regierung

Wien - Die Regierung ist mit Dienstag 100 Tage im Amt. Für die Spitzen der Koalitionspartner bietet das den Anlass, zu Mittag vor die Presse zu treten und eine Bilanz zu ziehen. Geprägt waren die drei ersten Monate der Zusammenarbeit von ÖVP, SPÖ und NEOS vom Versuch, das aus dem Ruder laufende Budget wieder einigermaßen ins Lot zu bringen. Der Beschluss des Bundesfinanzgesetzes noch in diesem Monat wird dann auch der erste ganz schwere Brocken sein, den die Koalition gehoben hat.

Muslimische Wallfahrt Hadsch endet

Mekka - Mit einigen tödlichen Zwischenfällen aber ohne eine große Tragödie wie im vergangenen Jahr ist in Saudi-Arabien die muslimische Wallfahrt Hadsch zu Ende gegangen. Bei Temperaturen um 45 Grad Celsius kamen in den vergangenen Tagen 13 iranische Pilger ums Leben, wie die iranische Staatsagentur IRNA berichtete. Insgesamt nahmen dieses Jahr etwa 1,6 Millionen Muslime aus Saudi-Arabien und anderen Ländern an der Wallfahrt teil.

Schwurprozess nach Tötung eines 70-jährigen Wieners

Wien - Am Dienstag wird am Wiener Landesgericht gegen einen 27-Jährigen verhandelt, der im Herbst 2024 in der Innenstadt den Betreiber eines bekannten Fondue-Lokals erstochen haben soll. Dem Afghanen wird nicht Mord vorgeworfen. Einem psychiatrischen Gutachten zufolge war er infolge einer ausgeprägten paranoiden Schizophrenie im Tatzeitpunkt zurechnungsunfähig. Seitens der Staatsanwaltschaft wurde daher die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum beantragt.

Mordversuchsprozess nach Heugabelattacke auf Mitbewohner

Wels - Ein 27-jähriger Bewohner einer psychosozialen Betreuungseinrichtung muss sich am Dienstag in Wels wegen Mordversuchs vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, mit einer Heugabel auf einen gleichaltrigen Mitbewohner eingestochen zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat zusätzlich zu einer Strafe eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum beantragt.

Trump stimmt Idee zur Festnahme Newsoms zu

Washington/Sacramento (Kalifornien) - US-Präsident Donald Trump hat sich zustimmend zur Idee geäußert, Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom festnehmen zu lassen. "Ich würde es tun, wenn ich Tom wäre (...) es wäre eine großartige Sache", sagte der Republikaner auf Nachfrage von Reportern zu Aussagen von Tom Homan - dem Mann, den er mit der Oberaufsicht über seine Abschiebepolitik betraut hat. Homan hatte eine mögliche Festnahme Newsoms oder der Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, nicht ausgeschlossen.

Zwei Alpinisten gerieten an der Zugspitze in Bergnot

Ehrwald - Zwei Alpinisten - 34 und 39 Jahre alt - sind am Sonntag an der Zugspitze in Bergnot geraten. Die zwei laut Polizei unzureichend ausgerüsteten Männer gehörten derselben Gruppe an, trennten sich aber beim Abstieg. Beide gerieten in unwegsames Gelände und kamen nicht mehr weiter. Besonders aufwendig gestaltete sich die Bergung des 34-Jährigen, für die die Retter eine steile, 60 Meter hohe Wand überwinden mussten. Die beiden Männer waren stark unterkühlt, blieben aber unverletzt.

"Der Schakal": Britischer Autor Frederick Forsyth gestorben

London - Der britische Schriftsteller Frederick Forsyth ist tot. Der Autor von Thrillern wie "Der Schakal" und "Die Akte Odessa" starb am Montag nach kurzer Krankheit im Alter von 86 Jahren, wie seine Agentur der Nachrichtenagentur PA sowie der BBC bestätigte. Forsyth arbeitete mehrere Jahre als Auslandskorrespondent und schrieb später Romane, die er in der Geheimdienstwelt spielen ließ.

