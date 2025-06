Amokschüsse in Graz fielen während Matura

Graz - Nach dem Amoklauf eines 21-Jährigen in seiner ehemaligen Schule in Graz mit zehn Todesopfern am Dienstag werden weitere Details bekannt. Demnach wurde der Täter nach dem Angriff während der mündlichen Maturaprüfungen in dem Gymnasium 13 Minuten nach den ersten Notrufen gefunden. Wie die Landespolizeidirektion am Mittwochnachmittag zudem berichtete, seien am Wohnsitz des Verdächtigen neben einer nicht funktionstüchtigen Rohrbombe auch Pläne für einen Anschlag gefunden worden.

Amoklauf in Graz - Van der Bellen kondolierte

Graz - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich am Mittwoch nach dem Amoklauf in einer Grazer Schule im Rathaus in das von der Stadt aufgelegte Kondolenzbuch eingetragen. Zuvor war er für Gespräche bei Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) in der Grazer Burg und bei Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) im Rathaus. "Der Schock über die toten Kinder und Jugendlichen sitzt ganz, ganz tief", sagte Van der Bellen am Hauptplatz gegenüber Medien.

Beach-Boys-Mitgründer Brian Wilson gestorben

Los Angeles (Kalifornien) - Brian Wilson, einer der Gründer der legendären Surfer-Band Beach Boys, ist tot. Wilson starb im Alter von 82 Jahren, wie seine Familie am Mittwoch mitteilte. Die Beach Boys wurden in den 60er Jahren mit Hits wie "Good Vibrations", "Surfin' USA" und "I get around" weltberühmt.

USA darf Militärbasen in Dänemark errichten

Washington/Berlin - Die USA können künftig in Dänemark Militärstützpunkte errichten, dort Soldaten stationieren und militärisches Material aufbewahren. Das dänische Parlament genehmigte ein entsprechendes Abkommen über die militärische Kooperation mit den USA. Die Vereinbarung stammt vom Dezember 2023, also bevor Donald Trump zum zweiten Mal zum US-Präsidenten gewählt wurde. Seitdem hat sich das Verhältnis zwischen Dänemark und den USA wegen Trumps Dänemark-Avancen stark abgekühlt.

Frau verbrachte in Tirol eineinhalb Stunden in Gefrierraum

Innsbruck - Eine 73-Jährige hat Mittwochvormittag eineinhalb Stunden lang im Gefrierraum eines Gastronomiebetriebes im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land zugebracht. Die Frau war dort hinein gegangen, um etwas zu holen. Als die 73-Jährige den Raum wieder verlassen wollte, gelang es ihr trotz ordnungsgemäßem Sicherheitsmechanismus nicht mehr, die Tür zu öffnen. Letztlich wurde ihr Klopfen gehört und sie gelangte nach außen. Die Frau wurde stark unterkühlt in die Innsbrucker Klinik gebracht.

Kalifornien fordert vor Gericht Blockade von Militäreinsatz

Los Angeles (Kalifornien)/Washington - Der US-Staat Kalifornien hat eine einstweilige Verfügung vor Gericht beantragt, um den von Präsident Donald Trump befohlenen Einsatz von Soldaten in Los Angeles zu stoppen. Die Entsendung "ausgebildeter Kriegssoldaten" sei "beispiellos und bedroht den Kern unserer Demokratie", so Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom am Dienstag. "Wir bitten das Gericht, diese rechtswidrigen Maßnahmen sofort zu stoppen." Trump warf Newsom Komplizenschaft mit den Demonstranten vor.

Erneut viele Tote bei Schüssen nahe Gaza-Verteilungszentrum

Tel Aviv/Gaza - Im Gazastreifen ist es in der Nähe einer Verteilstelle für humanitäre Hilfsgüter nach palästinensischen Angaben erneut zu einem tödlichen Vorfall gekommen. Die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtete unter Berufung auf Krankenhausangaben, mehr als 28 Menschen seien unweit eines Verteilungszentrums der von den USA unterstützten Gaza Humanitarian Foundation (GHF) im Zentrum des Küstengebiets durch Schüsse der israelischen Armee getötet worden.

Trump: Einigung mit China auf Abbau von Exportbeschränkungen

Washington/Peking - China und die USA haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump bei neuen Handelsgesprächen grundsätzlich auf einen Abbau von Exportbeschränkungen bei Seltenen Erden verständigt. Die formelle Zustimmung durch ihn selbst und Chinas Staatschef Xi Jinping stehe noch aus, schrieb Trump auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social.

