Amoklauf in Graz - Täter schießt sieben Minuten lang

Graz/Wien - Rund 48 Stunden nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag die aktuellen Ermittlungsergebnisse bekannt gegeben. Demzufolge hat der 21-jährige Täter um 9.43 Uhr mit einem Rucksack, in dem sich seine Waffen und Munition befanden, den Haupteingang des BORG Dreierschützengasse betreten, ging in eine Toilettenanlage im dritten Stock und stattete sich dort professionell aus und startete seinen siebenminütigen Amoklauf.

Diskussion um Waffengesetzgebung angelaufen

Graz - Nach dem Amoklauf in Graz hat eine Diskussion um eine mögliche Verschärfung des Waffengesetzes eingesetzt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte bei seinem Besuch in Graz klargestellt, die Politik werde sich "anschauen, wie es sein kann, dass ein 21-Jähriger Kurz- und Langwaffe besitzt und die Möglichkeit hat, entsprechende Munition zu kaufen und dieses Unheil anzurichten". Mit diesem Thema befasst sich am Donnerstagnachmittag auch der Nationale Sicherheitsrat.

Air-India-Flugzeug stürzt bei Start in Ahmedabad ab

Ahmedabat - Ein Flugzeug von Air India mit 242 Passagieren an Bord ist Minuten nach dem Start in der westindischen Stadt Ahmedabad am Donnerstag abgestürzt, teilten die Fluggesellschaft und die Polizei mit. Es gab vorerst keine Angaben zu Verletzten oder Toten. Reuters berichtete, an Bord seien u.a. 169 indische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, 53 Menschen mit britischer Staatsangehörigkeit, eine Person aus Kanada und sieben Personen aus Portugal gewesen.

Weiter Proteste in US-Städten gegen Trumps Migrationspolitik

Los Angeles (Kalifornien)/Washington/Austin (Texas) - Nach tagelangen teils gewaltsamen Demonstrationen in Los Angeles haben die Proteste gegen die Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump weitere US-Städte erfasst. In der kalifornischen Millionenmetropole versammelten sich am Mittwoch (Ortszeit) wieder mehr als tausend Menschen zu einem friedlichen Protestzug. In Seattle kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Demonstrationen wurden auch aus St. Louis, Raleigh, Manhattan, Indianapolis, Spokane und Denver gemeldet.

Ukraine: Eine Million russische Soldaten tot oder verletzt

Kiew (Kyjiw) - Russland hat nach nicht überprüfbaren Angaben des ukrainischen Generalstabs seit Beginn seines Angriffskrieges mehr als eine Million Soldaten verloren. Insgesamt seien 1.000.340 russische Soldaten getötet oder verletzt worden, teilte die Militärführung in Kiew mit. Die Millionenmarke wurde demnach überschritten, als innerhalb von 24 Stunden 1.140 russische Soldaten getötet oder verletzt worden seien.

IAEA beschloss Atom-Resolution gegen den Iran

Washington/Teheran/Maskat - Der Streit um das iranische Atomprogramm spitzt sich zu. Die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA/IAEO) warf dem Iran erstmals seit fast zwanzig Jahren offiziell vor, seine Verpflichtung zur Nichtverbreitung von Atomwaffen zu verletzen und verabschiedete am Donnerstag eine entsprechende Resolution. Die Führung in Teheran verurteilte diese und kündigte umgehend Gegenmaßnahmen, unter anderem die Errichtung einer neuen Uran-Anreicherungsanlage, an.

USA beschränken Reisefreiheit von Personal in Israel ein

Bagdad/Washington - Wegen wachsender regionaler Spannungen schränken die USA die Reisefreiheit ihrer Regierungsbeschäftigten in Israel drastisch ein. Reisen der Beschäftigten und ihrer Angehörigen außerhalb der Großräume Tel Aviv, Jerusalem und Be'er Sheva seien untersagt, teilte die US-Botschaft in Israel am Donnerstag mit. Diese Anweisung gelte bis auf Weiteres, weitere Details waren zunächst nicht zu erfahren.

Helfer von US-Hilfsorganisation bei Hamas-Angriff getötet

Gaza - Bei einem Angriff auf einen Bus mit palästinensischen Mitarbeitern der Gaza Humanitarian Foundation (GHF) sind nach Angaben der Organisation am späten Mittwochabend fünf Menschen getötet worden. Die von den USA und Israel unterstützte GHF machte die islamistische Terrororganisation Hamas für den Angriff verantwortlich. Am Donnerstag fielen nach palästinensischen Angaben im gesamten Gazastreifen die Telekommunikationsdienste aus.

