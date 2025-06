Europäische Verhandlungen mit Iran zu Atomprogramm in Genf

Teheran/Genf - Die Außenminister von Deutschland, Frankreich und Großbritannien sind in Genf in der Schweiz mit ihrem iranischen Kollegen Abbas Araqchi zusammengekommen. Eine Woche nach Beginn des Krieges zwischen Israel und dem Iran wollen Außenminister Johann Wadephul (Deutschland), Jean-No�l Barrot (Frankreich) und David Lammy (Großbritannien) ausloten, ob Teheran zum Einlenken bei seinem Atomprogramm und zum Verzicht auf Atomwaffen bereit ist.

Israels Armee meldet neuen Raketenangriff Irans - Verletzte

Tel Aviv/Teheran - In Israel sind bei einem erneuten Raketenangriff aus dem Iran mehrere Menschen verletzt worden. Ein 16-jähriger Bursch sowie zwei Männer befänden sich in ernstem Zustand, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom mit. Alle drei wurden den Angaben nach durch Granatsplitter verletzt. Weitere 14 Menschen seien leicht verletzt worden. Mehrere israelischen Medien meldeten übereinstimmend, sie seien bei einem Raketeneinschlag in der Küstenstadt Haifa verletzt worden.

Putin will russische Rüstungsindustrie ausbauen

St. Petersburg - Vor dem Hintergrund seines Kriegs gegen die Ukraine will der russische Präsident Wladimir Putin die Rüstungsindustrie als Standbein der Wirtschaft weiter ausbauen. Bei der Weiterentwicklung sollten auch die Erfahrungen der Waffen im Kampfeinsatz berücksichtigt werden, forderte der Kremlchef am Freitag beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Ansonsten spielte der von ihm befohlene Krieg gegen die Ukraine in seiner knapp einstündigen Rede keine Rolle.

Pilot stirbt bei Absturz von Segelflieger in Tirol

Elmen - Bei einem Absturz eines Segelfliegers im Tiroler Elmen (Bezirk Reutte) ist Donnerstagabend ein Mann tödlich verunglückt. Beim Opfer handelt es sich um den Piloten des Flugzeugs. Er befand sich alleine darin, berichtete die Polizei am Freitag. Nähere Details zum Absturz, der sich im Bereich Schwellenkar nahe der Grenze zu Deutschland ereignet hatte, waren noch nicht bekannt.

Feiertagsarbeit soll wieder steuerfrei werden

Wien - Nach Ende der frühsommerlichen Feiertagsserie wünscht sich Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) eine steuerliche Rückverbesserung für Menschen, die an Feiertagen arbeiten. Das Bundesfinanzgericht hatte vorigen Dezember bei der Feiertagsentlohnung den Grundstundenlohn als steuerpflichtig klassifiziert. Nun will der Regierungspolitiker das Einkommenssteuergesetz so geändert wissen, dass Löhne und Gehälter für die Feiertagsarbeit wieder steuerfrei werden.

Armeniens Regierungschef zu historischem Besuch in Istanbul

Istanbul/Stepanakert - Historischer Besuch in Istanbul: Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan, dessen Land seit über hundert Jahren mit der Türkei verfeindet ist, ist am Freitag in das Nachbarland gereist. Paschinjan sei zu einem Arbeitsbesuch in der Türkei eingetroffen, teilte seine Sprecherin im Onlinedienst Facebook mit. Ein Beamter des armenischen Außenministeriums sagte der Nachrichtenagentur AFP, bei dem Treffen solle es um einen Friedensvertrag zwischen Armenien und Aserbaidschan gehen.

EU-Kommission will Gesetz gegen Greenwashing zurückziehen

Brüssel - Die EU-Kommission will ein Gesetzesvorhaben zu Mindeststandards gegen irreführende Umwelt-Werbeversprechen stoppen. Die Kommission beabsichtige, den Vorschlag zurückzuziehen, sagte ein Sprecher der Behörde in Brüssel. Zu möglichen Gründen reichte die Kommission später schriftlich nach: "Die derzeitigen Diskussionen um den Vorschlag laufen der Vereinfachungsagenda der Kommission zuwider."

