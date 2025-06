Israel griff laut Iran Atomanlage Isfahan an

Tel Aviv/Teheran - Die israelische Armee hat laut den iranischen Nachrichtenagenturen FARS und Mehr die Atomanlage Isfahan im Zentraliran angegriffen. Am Samstag im Morgengrauen seien dabei "keine schädlichen Materialien ausgetreten", wurde ein örtlicher Beamter zitiert. Die meisten Explosionen seien im Zusammenhang mit der Luftabwehr gestanden. Bei einem Angriff in Qom tötete Israel nach eigenen Angaben einen Kommandanten einer Spezialeinheit der Revolutionsgarden.

Papst: Sexuellen Missbrauch in katholischer Kirche bekämpfen

Vatikanstadt - Papst Leo XIV. hat einen Aufruf gegen jede Form von Missbrauch gerichtet, sei dieser sexueller Art oder Missbrauch von Macht oder des Gewissens. Dies geht aus einem Beitrag des Papstes hervor, den er anlässlich des Theaterstücks "Proyecto Ugaz" in Peru beigesteuert hat. Gewidmet ist das Stück Paola Ugaz, einer Journalistin, die für ihre investigative Arbeit über die inzwischen aufgelösten, katholischen Bewegung Sodalicio bekannt und deswegen auch verfolgt wurde.

Vance zu Migrationsprotesten: Soldaten bleiben in L. A.

Los Angeles/Washington - US-Vizepräsident James Vance hat die Fortsetzung des umstrittenen Einsatzes der Nationalgarde in Los Angeles angekündigt. Die Truppenpräsenz sei weiter nötig, weil man befürchte, dass die Gewalt bei Protesten gegen die Einwanderungspolitik wieder aufflamme, sagte er am Freitag (Ortszeit) vor Reportern in Los Angeles. Die US-Regierung hatte diesen Monat nach Protesten gegen den Migrationskurs von Präsident Donald Trump in L.A. die Nationalgarde und Elitesoldaten mobilisiert.

Russland beschoss Energieinfrastruktur in der Ukraine

Poltawa - Russland hat mit nächtlichen Drohnen- und Raketenangriffen laut der örtlichen Militärverwaltung die Energieinfrastruktur der zentralukrainischen Region Poltawa beschädigt. "Im Kreis Krementschuk wurden direkte Einschläge und Abstürze von Trümmern auf Objekte der Energieinfrastruktur und auf offenem Gelände registriert", schrieb der Militärgouverneur von Poltawa, Wolodymyr Kohut auf Telegram. Es habe eine Verletzte gegeben. Zum Ausmaß der Schäden machte er keine Angaben.

13-Jährige im OP-Saal: KAGes offenbar unter Beschuldigten

Graz - Im Verdachtsfall, dass eine 13-jährige Tochter einer Ärztin am LKH Graz im Jänner 2024 bei einer Schädel-Operation mitgewirkt haben soll, wird offenbar auch gegen die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) ermittelt. Es geht um die Verbandsverantwortlichkeit. Im Verfahren wird die KAGes als Beschuldigte geführt, berichtete die "Kronen Zeitung" am Samstag.

Feier der Sonnenwende am Steinkreis von Stonehenge

Amesbury - Ganz langsam schiebt sich die Sonne über den Horizont. An einem der bekanntesten Wahrzeichen Großbritanniens, dem Steinkreis Stonehenge, haben Tausende Menschen die Sommersonnenwende gefeiert. Normalerweise kann man das Monument nur aus der Ferne betrachten - doch zur Sonnenwende dürfen Besucher an die Steine heran. Auf einer Wiese kamen Druiden in Roben, Frauen mit Blumenkränzen und Familien zusammen. Mit Campingstühlen, Decken und Picknick harrten sie in der Nacht aus.

Finanzamt kontrollierte zahlreiche Skihütten

Wien - Mehr als 30 Verstöße gegen die Registrierkassen- und Sozialversicherungspflicht stellten Bedienstete des Finanzamts Ende Februar bei Kontrollen in Skihütten in Salzburg, Tirol und der Steiermark fest. Unterstützt von der Finanzpolizei im Amt für Betrugsbekämpfung wurden bei der Aktion "Hüttenzauber" - teils auf Skiern - 53 Betriebe überprüft, teilte das Finanzministerium am Samstag in einer Aussendung mit.

Deutscher Industriepräsident: "Guter Start" neuer Regierung

Berlin - Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Peter Leibinger, attestiert der Koalition aus Union und SPD unter Kanzler Friedrich Merz (CDU) einen positiven Auftakt ihrer Regierungszeit. "Die Bundesregierung hat einen guten Start hingelegt, sie spricht die richtigen Dinge an", sagte Leibinger in einem Interview der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" laut Vorabbericht vom Samstag.

