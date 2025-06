Bewohner aus Teheran melden neue israelische Angriffswelle

Tel Aviv/Teheran - Israels Luftwaffe hat am späten Samstagabend (Ortszeit) erneut Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran attackiert. Bewohner der Millionenmetropole meldeten nach Einbruch der Dunkelheit eine neue Angriffswelle. Im Norden der Megastadt dröhnte das Geräusch der Flugabwehr, wie iranische Medien berichteten. Informationen zu möglichen Zielen lagen zunächst nicht vor. Zuvor hatte Israel bei landesweiten Angriffen auf den Iran unter anderem eine Atom-Einrichtung bombardiert.

Berichte: Ajatollah Khamenei benannte mögliche Nachfolger

Washington/Teheran - Irans oberster Führer Ajatollah Ali Khamenei hat Berichten zufolge Vorkehrungen im Falle eines Attentats auf ihn getroffen. Die "New York Times" berichtete unter Berufung auf nicht näher benannte iranische Funktionäre, dass Irans religiöses und weltliches Oberhaupt drei mögliche Nachfolger benannt habe, sollte er von Israel getötet werden.

Belarus: Oppositioneller Tichanowski aus Haft entlassen

Minsk - Der belarussische Oppositionsführer Sergej Tichanowski ist aus dem Gefängnis entlassen worden. Tichanowski (46) kam mit 13 weiteren politischen Gefangenen frei. "Der Präsident hat beschlossen, 14 Verurteilte zu begnadigen", erklärte die Sprecherin des autoritär regierenden Präsidenten Alexander Lukaschenks, Natalija Eismont, am Samstag der russischen Nachrichtenagentur TASS. "Es war eine Anfrage des Präsidenten der Vereinigten Staaten", fügte sie hinzu.

Touristen fliehen vor Waldbrand an Kroatiens Adria-Küste

Split - Ein heftiger Vegetationsbrand an der kroatischen Adria-Küste hat am Samstag dazu geführt, dass viele Touristen vor den Flammen fliehen mussten. Mehrere beliebte Touristenorte auf einer Strecke von etwa 50 Kilometer südlich von Split am Meer waren betroffen. Gegen Abend gab es eine Teil-Entwarnung: Der größte Brandherd, zwischen den Orten Omis und Makarska, sei unter Kontrolle gebracht worden, erklärte die Feuerwehr nach Angaben des Nachrichtenportals "index.hr".

Marterbauer will Bonus-Malus-System für ältere Arbeitnehmer

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) will auf Arbeitgeber Druck ausüben, die keine älteren Menschen beschäftigen. Das könnte etwa über Bonus-Malus-Systeme funktionieren, so Marterbauer in der "Krone" (Sonntag-Ausgabe). "Ich glaube, über solche Dinge kann man diskutieren, tun wir im Moment aber nicht, es gibt keine Regierungseinigung darüber."

45-Jähriger starb bei Motorradunfall in Niederösterreich

Lilienfeld - Ein tödlicher Motorradunfall hat sich am Samstag in Niederösterreich (Bezirk Lilienfeld) ereignet. Gegen 11.30 Uhr kam ein in Wien wohnhafter serbischer Staatsbürger auf der Bundesstraße 21 von der Kalten Kuchl kommend im Gemeindegebiet von St. Aegyd am Neuwalde zu Sturz und prallte gegen eine Felswand. Der 45-Jährige wurde nach Intervention des Notarztes mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 33 in das Landesklinikum Amstetten geflogen, wo er seinen Verletzungen erlag.

83-jähriger E-Biker starb in OÖ bei Kollision mit Pkw

Desselbrunn - Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es Samstagnachmittag im Gemeindegebiet von Desselbrunn im Bezirk Vöcklabruck in Oberösterreich gekommen. Ein 83-jähriger Lenker eines E-Bikes wurde beim Abbiegen von einem 19-Jährigen aus dem Bezirk Grieskirchen mit dem Pkw erfasst, wie die Polizei mitteilte. Der E-Biker erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der 19-Jährige blieb körperlich unversehrt, musste jedoch vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut werden.

Acht Tote bei Absturz von Heißluftballon in Südbrasilien

Bras�lia - Bei einem Absturz eines brennenden Heißluftballons im Süden Brasiliens sind acht Menschen ums Leben gekommen. An Bord des Ballons befanden sich 21 Personen, 13 von ihnen überlebten das Unglück, wie der Gouverneur des Bundesstaates Santa Catarina, Jorginho Mello, über die Plattform X mitteilte. Der Unfall ereignete sich demnach am Morgen in Praia Grande, einer für Ballonfahrten bekannten Kleinstadt nahe der Grenze zum Bundesstaat Rio Grande do Sul.

